Quejas por las demoras en la emisión de licencias de conducir profesionales por cambios en el sistema

Desde hace 10 días, el trámite para obtener la licencia de conducir profesional ya no se realiza en las oficinas de tránsito de los municipios, sino que se debe cargar cierta documentación en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se obtiene el carnet digital . Sin embargo, como se trata de un cambio reciente, las gestiones están demoradas y hay conductores que se han quedado sin habilitación para conducir .

Estos requisitos han generado cuestionamiento desde una entidad que agrupa a camioneros. Pero también hay demoras en la gestión, porque se está migrando la carga de documentación a la plataforma virtual y se han producido inconvenientes, lo que ha hecho que personas que debían renovar su licencia en estos días, no hayan podido hacerlo. Y, por lo tanto, tampoco seguir trabajando.

Norberto Fernández, vicepresidente de la entidad, comentó que él renovó su licencia hace unos 15 días -antes de que entrara en vigencia el decreto- y que pudo ir a un municipio con los estudios médicos de la clínica que había elegido y pagar los $37.500 del carnet, más otro arancel de $6.800, por una licencia que tendrá que renovar recién dentro de cinco años.

Planteó que están de acuerdo con algunas de las desregulaciones que estableció el Gobierno nacional, porque antes sólo podían obtener el apto psicofísico en los centros médicos del sindicato y debían completar cursos que, en un primer momento, eran cada tres años, después cada dos y terminaron siendo anuales. Por otra parte, tenían que sacar la licencia que sólo los habilitaba para conducir el camión vacío y otra para poder transportar carga (lo que duplicaba los gastos y los tiempos).

Ahora, planteó, los análisis, por los que él pagó $39 mil se elevan a $75 mil, algo con lo que está de acuerdo, porque sumarán un chequeo de drogas (ya que este consumo es causa de varios accidentes). “Estamos en la defensa de los choferes, pero no defendemos lo indefendible”, aseveró. Pero indicó que en los lugares que ahora se encuentran habilitados cuestan $120 mil.

Añadió que el curso era de 7 horas y costaba $39 mil, pero lo han extendido a 20 horas y tiene un valor de $120 mil y sólo se dicta en Aprocam. Manifestó que no están en contra de que una persona que va a sacar su licencia profesional por primera vez deba tomarlo, pero no quienes ya llevan años en la ruta.

Además, Fernández señaló que el hecho de que la licencia sea online puede generar complicaciones, porque en Chile exigen el carnet físico. Por otra parte, consideró que el trámite por Internet es una buena alternativa, pero que debería haber una oficina a la que acudir personalmente si hay complicaciones. Y, sobre todo, señaló que la página en la que hay que cargar los análisis clínicos y el certificado del curso está saturada. “Tenemos un montón de gente sin carnet de conducir, privados de trabajar”, expresó.

Licencia de conducir

Beneficios

Carlos Messina, tesorero de la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam), explicó que las modificaciones en el otorgamiento de las licencias, que se aplicaron el 19 de mayo, responden a lo establecido en el decreto presidencial. Entre otras cosas, detalló, define cómo se debe realizar el psicofísico y qué documentación deben presentar los prestadores en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Resaltó que Mendoza, por haber adherido -lo que no sucedió en Buenos Aires-, tiene la particularidad de que el carnet profesional pasó de tener que renovarse anualmente, a poder hacerlo cada cinco años (con variaciones por edad). “Pasamos de cinco psicofísicos a uno”, planteó. Lo mismo sucedió con los cursos, que había que tomar cada año y ahora será cada cinco. “Esto es una reducción en tiempo y costos para el transporte”, indicó.

Sobre el cuestionamiento de la Accum, manifestó que la ANSV es la que establece las normas para la emisión de las nuevas licencias, que ahora son digitales. Y señaló que cualquier entidad puede ser prestadora, como lo es la Fundación de Aprocam, que hace más de 20 años brinda cursos de capacitación, no sólo para conductores profesionales, sino también para particulares y otros, como conducción de autoelevadores y grúas.

Si bien reconoció que, hasta ahora, es la única entidad habilitada para dar los cursos, resaltó que es porque no hay otras registradas -y, de hecho, si no estuviera, no habría quién ofreciera la capacitación-, pero que los cambios nacionales apuntan a que haya libre competencia.

Destacó también que el Estado nacional no cobra por otorgar el registro, ni tampoco fija los valores de los estudios y los cursos, y que los usuarios van a poder ir donde les resulte más conveniente. Por otra parte, antes, los conductores de camiones debían sacar el psicofísico para el carnet provincial e ir a un municipio; repetir el estudio y el trámite, además de completar el curso, para que los habilitaran a llevar carga; y si transportaban carga peligrosa, era otro carnet y revalidar los estudios médicos.

Ahora, detalló Messina, sólo se mantiene el requisito anual para quienes transportan carga peligrosa; lo que opinó que es entendible. Mientras que, para el resto, en lugar de tener que dedicar una semana al año para obtener la licencia, serán menos días y cada cinco años.

Coincidió en que ha habido complicaciones en la transición y está un poco atrasada la carga de documentación en la nueva plataforma, pero que el cambio se produjo hace unos días y debería regularizarse pronto. También mencionó que algunos choferes fueron a hacerse estudios en lugares que antes hacían el psicofísico y no les indicaron que ya no les iba a servir (lo que provocó una demora adicional).

El directivo de Aprocam también aclaró que, si bien la licencia es online, existe la opción de pedir el carnet físico, porque, efectivamente, al salir del país se necesita el plástico.