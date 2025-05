"Que se usen para lo que sea": el cambio que anunció Caputo para los dólares

"Lo que vamos a hacer va a hacer que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón y gastarlos"



Luis Caputo señaló que no compra el cuento de que la gente "no utiliza los dólares" y afirmó: "La gente no los usa porque tiene miedo de que el ARCA los persiga". pic.twitter.com/LUseOmIdXD