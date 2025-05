El Gobierno habilitará nuevos métodos de pago para incentivar el uso de dólares "bajo el colchón"

"Se va a habilitar el pago de cualquier cosa en dólares, desde QR hasta tarjeta de débito , mostrás el celular y listo, hoy no podés ir al restaurant y pagar la comida con dólares", estimaron desde un despacho oficial del gobierno a Clarín.

Caputo anunció el martes que busca "remonetizar" la economía para que siga creciendo. "Cada vez van a circular más dólares", aseguró esperanzado el jefe de la cartera económica nacional. Se trata de una meta que el funcionario mantiene desde el inicio del blanqueo, que sumó US$ 15.000 millones en los depósitos en 2024. En agosto pasado, Caputo anunció medidas para que se pudiera comprar "desde una gaseosa a un auto 0km" con divisas a través de la tarjeta de débito.

Y aunque estaba todo listo para que comenzara en septiembre, el Banco Central reglamentó la modalidad en enero pasado y comenzó a utilizarse recién entre marzo y abril, pero sin mucho entusiasmo. "No fue mucho, solo algunas empresas, sobre todo de turismo, ventas de paquetes aéreos, viajes", precisó una fuente del sector financiero al mencionado medio, donde igualmente creen que pasó poco tiempo para evaluar su éxito.

Una de las trabas en el proyecto de Caputo es que el Central no habilitó el pago en dólares con QR, utilizando dinero en cuenta o tarjeta.

La expectativa en las billeteras virtuales es que avancen ahora. Dicen que las autoridades del Banco Central les aseguraron en su momento que la medida dependía de la apertura del cepo. Pero desde la entidad aseguran que todavía "no hay nada".

Por su parte, desde el equipo de Caputo, aseguran que "van a venir dólares por inversiones y flujos de capitales", y creen que ya hay algunas señales: apuntan al incremento de US$ 760 millones en las reservas (sin contar los US$ 12.000 millones del adelanto del FMI y el desembolso de US$ 1.500 millones del BID), aunque el Banco Central atribuyó las variaciones al aumento del oro, que subió un 8% desde principios de abril.