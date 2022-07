Qué piensan los empresarios mendocinos de la llegada de Batakis al Ministerio de Economía

El primer día sin Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía de la Nación reunió a las cámaras empresarias de la provincia. Desde los distintos sectores, los empresarios se encontraron para plantear posiciones comunes frente a lo que podría significar un cambio de política económica y monetaria nacional, con los efectos sobre las economías regionales.

En concreto, los empresarios se declararon “expectantes”, ante un posible cambio de rumbo, pero las opiniones fueron diversas sobre quien será la encargada de conducir ese nuevo camino: Silvia Batakis, economista, con un máster en Finanzas públicas provinciales y especializada en economía ambiental.

El presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli, señaló que la reunión que tenían programada con los miembros de la comisión debió, necesariamente, cambiar de agenda, cuando se impuso el tema nacional. “Estamos esperando las medidas de la ministra, pero no somos optimistas ni nada por el estilo”, adelantó.

De acuerdo con Díaz Telli, “hay que recordar de dónde venimos, primero con un ‘plan de emergencia y contención’ que inició en agosto de 2019 y que se extendió hasta diciembre de ese año; y luego, sin plan económico y con Presupuestos falaces que no permitían deducir un rumbo”. Asimismo, señaló que el ministro saliente “no controlaba los resortes de la economía, no tenía injerencia sobre organismos como la AFIP o Ministerio de Producción o Energía; y se encontraba con opositores dentro de su misma cartera”.

En ese contexto, es que esperan mayores definiciones por parte de su sucesora, pero no esperan que se pronuncia sobre los puntos en los que desde la UIM, y la UIA, o la Mesa de la Producción, han venido “levantando la voz” desde los últimos años. “Los puntos en común, son los que requieren soluciones: tenemos una carga impositiva absurda y excesiva (al menos, por encima del 50% del precio de algo, todo son impuestos); un régimen previsional que data del siglo pasado; y un régimen laboral que también está por cumplir 50 años, sin modificaciones de peso”, agregó.

“Se tienen que involucrar todas las fuerzas políticas y los actores sociales para generar las condiciones para que se beneficie a quienes trabajan y no esquilmar a los sectores productivos, en pos de una economía ineficiente. No hablamos en contra de la ayuda social necesaria, ni de desatender a las primeras infancias, que son muy importantes, sino de la inmoralidad de quienes eligieron el no trabajar como modo de vida”, cerró el titular de la UIM.

Desde el Consejo Empresario Mendocino, también indicaron a Los Andes que tenían programadas reuniones para discutir la situación, para luego pronunciarse de forma oficial.

Un nuevo plan para la industria

Por el contrario, Mariano Guizzo, presidente de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza), pese a que también se mostró expectante, destacó un aspecto positivo de la nueva ministra: “su experiencia en economías provinciales”.

“Lo poco que sabemos es que tiene experiencia (por Batakis), en el manejo de los fondos provinciales, sobre todo en Buenos Aires, en donde se maneja la mayor cantidad de fondos. Tiene una fuerte orientación industrialista, en cuanto a generación y desarrollo tecnológico de las industrias”, comentó.

Ahora bien, señaló que también será necesario para el desarrollo económico interior que la funcionaria sea capaz de “llevar tranquilidad a los mercados”, y generar la confianza suficiente para que los fondos extranjeros que buscan invertir en el país lleguen, y se pueda “crecer a nivel económico”.

En tanto que el titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Daniel Ariosto, le puso su firma a un comunicado en el que lamentó la “falta de conducción política y económica” que atraviesa el país y habló de un “golpe de estado por goteo” del kirchnerismo contra el presidente Alberto Fernández.

Luego le contó a Los Andes que, durante la mañana del lunes, se reunió con sus pares de diferentes cámaras de todo el país (en la Cámara Argentina de Comercio), para tratar el tema, y concluyeron en que, “las razones por las que Guzmán salió de la conducción económica fueron políticas y eso debilita la figura del presidente”.

“Batakis, es una persona cercana a la viceprsidente quien, una vez más impuso su voluntad y debilitó al presidente de la Nación. Esos manjeos políticos no nos ayudan a desarrollar, los temas qe necesitamos: bajar la aceleración inflacionaria; combatir la inseguridad; mejorar la educació y achicar el déficit fiscal, entre otros que todos conocemos”, consideró.

“Es increíble que debamos vivir permanentemente en esta zozobra. Los ciudadanos no sabemos de qué manera vamos a llegar con nuestra economía a finales del año que viene y nuestra dirigencia, tiene el descaro de tomar medidas pensando en cargos y posibles candidaturas en mira a las elecciones presidenciales”, enfatizó el titular de la UCIM.

Acovi sobre la salida de Guzmán y el ingreso de Batakis

Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, también señalaron que se encuentran a la espera de nuevas medidas, y respondieron dos consultas puntuales de Los Andes sobre los cambios que vendrían:

-¿Se le reclamaba algo a Guzmán que ahora debería implementarlo la ministra entrante?

-El reclamo es tener un plan, principalmente sobre un programa monetario sustentable que reduzca la expectativa de inflación. Es fundamental para planificar en el sector productivo. Dicho plan debe estar consensuado en los grandes lineamientos con la oposición a fin de darle fortaleza política y credibilidad. La política en su conjunto debe dejar de pensar en la elecciones y trabajar en soluciones superadoras sin grietas.

-¿Qué efecto podría tener la salida de Guzmán para los productores?

-Los principales efectos los estamos viendo en el mercado informal del dólar. En general la experiencia indica que suelen ser paliativos de corto plazo. Esperemos que se encaren los temas estructurales de fondo como el energético, la industria de base y la estabilidad fiscal y monetaria.