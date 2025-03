Qué necesita Mendoza para crecer en forma sostenida

Reyes lanzó que es urgente mejorar la baja productividad laboral , que viene cayendo y ese descenso explica que la economía no sólo no pueda crecer, sino que vaya disminuyendo el PBG por habitante . También provoca que los salarios en la provincia sean pobres, por debajo del promedio nacional .

Planteó que es necesario mejorar la eficiencia y que eso demanda inversión. “Si no tenemos máquinas, no podemos pedirles a los trabajadores que sean eficientes”, opinó. También señaló que el 30% de los trabajadores argentinos y el 33% de los mendocinos no tienen el secundario completo -es decir, uno de cada tres-, lo que también fija un importante desafío de formación del capital humano.