Desregulación de autopartes e importaciones: celebración y cautela hasta ver la letra chica

Con relación al sector automotor, la reglamentación de la posibilidad de importar vehículos eléctricos e híbridos sin el arancel de importación del 35% (con un tope de 50.000 unidades) que se conoció el lunes, también se anunciaron otros cambios. Según publicó el ministro en su cuenta de X, el decreto 196/25 facilita la importación de vehículos y autopartes al flexibilizar el ingreso de vehículos en serie. Si el auto cuenta con certificados reconocidos internacionalmente, para las importaciones en serie ya no se pedirá la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) ni la Licencia para Configuración Ambiental (LCA).

La nueva norma elimina totalmente la Certificación de Habilitación de Autopartes de Seguridad (CHAS) que buscaba garantizar la calidad de las piezas importadas. En palabras de Sturzenegger se eliminó porque el “CHAS encarecía exponencialmente los repuestos nuevos” y recordó que la de repuestos usados está prohibida por el Mercosur. “Tan caros eran los repuestos que la gente o no los reponía o “lo ataba con alambre” lo que se traducía en el uso de peores piezas y más viejas”, justificó el ministro de Desregulación en su cuenta de X. Desde su punto de visto, dar de baja dicha Certificación debería reducir el precio de los repuestos y promover un mayor reemplazo con el posterior abaratamiento de los seguros.

El empresario explicó que a la licencia de conducir profesional se sumaba no solo Interjurisdiccional sino otras tantas en función del tipo de carga. Así, si el chofer movía carga peligrosa debía obtener un carnet extra además de las dos mencionadas. “Más allá del costo en pesos de estos trámites, era una problemática por el tiempo y la burocracia que requerían”, precisó Messina. Es que a la gestión de renovación y respectivos exámenes psicofísicos (que ya están realizados y deben continuar en el carné profesional) se agregaban cursos de capacitación. Estos, a juicio del referente de Aprocam , casi no se actualizaban y los choferes debían repetir las mismas capacitaciones una y otra vez.

Con relación a la propuesta del Gobierno de agilizar los peajes, Carlos Messina explicó que el sistema de pago TAG o Telepase ya existe en muchas rutas argentinas. Agregó que muchas rutas deben ser mejoradas y si existe una privatización para esto, el peaje no sería un problema. “El tema es no pagar como hicimos en los 90 por una simple cosmética como el césped corto”, alertó el dirigente empresarial. En la misma línea, comentó que la conducción autónoma de la que habló el ministro y para lo que se introducirá un marco normativo gradual es algo que llegará en algún momento. Sin embargo, reflexionó que para que eso suceda, primero es clave empezar con una fuerte mejora de infraestructura, algo en lo que el país está fuertemente atrasado.

Importación con dudas

Con respecto a la facilitación de la importación de vehículos y autopartes, el funcionario nacional expresó que a partir de ahora existe una serie de certificaciones que no se necesitarán si los coches vienen avalados desde el exterior. “También se habilita la opción de certificar la seguridad al importar, sacando un Certificado de Seguridad Vehicular. Antes de este cambio, por ejemplo, si se quería importar un auto de venta masiva en Estados Unidos o Europa había que certificar su aptitud como auto y estándares ambientales, un trámite a todas luces ridículo habiendo sido testeado y autorizado en mercados desarrollados”, publicó Sturzenegger en su cuenta de X.

Con relación a esto y al impacto que la medida podría tener en la industria automotriz, desde las concesionarias todavía no se han manifestado. Así, la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA) a nivel nacional expresó que no posee comentarios sobre esto. En tanto, consultados distintos referentes del sector a nivel local expresaron que era un tema que todavía estaba en análisis debido a no tenían la letra chica de la reglamentación.

Aquí podría haber un impacto en la industria nacional, por un lado, y por el otro, el sector de ventas tendría chances de beneficiarse si la medida contribuye de hecho no solo a abaratar precios sino a incrementar la oferta. Los autos chinos son un claro ejemplo de esta situación, pero habrá que ver qué sucede en los hechos. En este contexto, Diego Rodríguez de la concesionaria que lleva su nombre, expresó su opinión personal sobre los anuncios y comentó que es probable que las fábricas se beneficien con estas medidas. Esto en el sentido de que en la actualidad hay autos que casi no se venden por la dificultad para conseguir los repuestos. De este modo, el mercado podría ser más fluido ya que los clientes podrían adquirir los repuestos por su cuenta y de una manera más sencilla.

En una línea similar, Carlos Martín –de Automotores San Martín– anticipó que el anuncio es reciente como emitir una opinión formal. Por el momento, expresó que podría impactar en que el consumidor tenga más opciones a la hora de elegir debido a que habrá más competencia. “Hay que esperar las reglamentaciones, pero tal vez un punto determinante es que se habilitará la opción de certificar la seguridad al importar sacando un Certificado de Seguridad Vehicular”, comentó Martín. El tema es cómo se acreditarán dichas certificaciones.