14 de noviembre de 2025 - 11:54

Qué dijo Manuel Adorni ante la polémica propuesta para cambiar el monotributo

El jefe de Gabinete reapareció en conferencia desde Casa Rosada para referirse al borrador del Gobierno nacional para reformar el sistema. No contestó preguntas de los periodistas.

Qué dijo el jefe de gabinete Manuel Adorni sobre el borrador de cambios en el monotributo (Foto archivo)

Qué dijo el jefe de gabinete Manuel Adorni sobre el borrador de cambios en el monotributo (Foto archivo)

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

El borrador incluye ajustes en deducciones y presentación de facturas para contribuir a la formalización económica.

Gobierno propone reforma que modifica monotributo y Ganancias: riesgos para las categorías bajas

Por Melisa Sbrocco
Chau monotributo: el drástico cambio que estudia Milei más una baja en el piso en Ganancias

¿Chau, monotributo? El drástico cambio que estudia Milei más una baja en el piso de Ganancias

Por Redacción Economía

Adorni, que además oficia como vocero del presidente Javier Milei, habló brevemente en la Casa Rosada y pidió prudencia frente a las versiones extraoficiales que publicó Clarín en base a un documento llamado "Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional", como parte del proyecto de ley para debatir en la reforma laboral e impositiva.

"Se está hablando mucho sobre determinados temas, entre ellos el monotributo… Les ruego que hasta que no haya una comunicación oficial, no digan cosas que no son”, dijo Adorni. Lo curioso es que, además de que hace varios días no daba una conferencia, por "cuestiones de agenda" no aceptó preguntas de los periodistas acreditados.

El funcionario sostuvo que la administración de Milei busca ordenar la comunicación para evitar interpretaciones cruzadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1989328570133426512?s=20&partner=&hide_thread=false

“La idea es que informemos las cosas como son y cuando ocurren. Cuando tengamos la modernización laboral y el resto de las leyes, esperen que transmitamos cuál es el contenido de cada proyecto”, afirmó, en referencia a los debates que el Gobierno planea abrir a partir del recambio legislativo.

Durante su repaso habitual de la situación del país, Adorni destacó dos señales que el Ejecutivo considera clave para respaldar su discurso de recuperación. Por un lado, mencionó el informe de Unicef Argentina que muestra una baja de la pobreza infantil del 48 al 31% en el último año.

Por otro, celebró la firma del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. “Si hoy la Argentina logra semejantes avances en el marco legal actual, imaginen lo que podríamos alcanzar si seguimos liberando las fuerzas del sector privado”, afirmó.

El jefe de Gabinete marcó además un punto político: el próximo 10 de diciembre, cuando se formalice la nueva composición del Congreso, el Gobierno dará por terminada “la primera etapa” de su gestión. Según dijo, los primeros dos años se concentraron en consolidar “orden y libertad”: orden en las calles, en las cuentas públicas y en la política exterior; y libertad para producir, emprender y crecer.

El borrador de la polémica, titulado "Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional", forma parte de un documento confidencial al que accedió Clarín, y que algunos especialistas califican como un “globo de ensayo” hasta que venza, el 15 de diciembre, la cláusula de confidencialidad firmada por el Consejo de Mayo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ARCA confirmó que el pago del monotributo de noviembre vence el jueves 20.

ARCA cambia la fecha de pago del monotributo por el feriado de noviembre

Por Redacción Economía
La medida de la ARCA busca incentivar la formalización de los contratos de alquiler en todo el país.

Monotributo: la ARCA anunció una bonificación del 100% para un grupo de contribuyentes

Por Redacción Economía
Expertos de todo el mundo se reunirán en Mendoza para debatir el futuro del enoturismo UNCuyo.

Mendoza se prepara para un encuentro internacional de enoturismo: cómo inscribirse

Por Redacción Economía
 El convenio fue suscripto por la Ministra de Energía y Ambiente dela Provincia de Mendoza, Jimena Latorre; el Presidente de la BCM,Luis Romano; el Director para Sudamérica de la Bolsa de Comercio deToronto, Guillaume Légaré; y la Líder de Gobierno Corporativo ySustentabilidad de BYMA, Julieta Artal Conte.

La Bolsa de Comercio firma acuerdo para captar inversiones para la minería

Por Redacción Economía