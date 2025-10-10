Punto final a la disputa familiar por una icónica empresa de jugos: esto dictaminó la Corte Suprema

La Corte Suprema confirmó la composición accionaria de una empresa argentina de jugos, poniendo fin a más de 15 años de disputa familiar.

La sentencia de la Corte Suprema ratifica la voluntad de los fundadores y modifica el directorio de RPB.

La histórica empresa de jugos Baggio atraviesa un cambio decisivo tras la confirmación de la Corte Suprema. La máxima instancia judicial ratificó la composición accionaria establecida por los fundadores, limitando la participación de Rufino “Pino” Baggio en la conducción de la compañía y consolidando la voluntad de los padres.

El fallo de la Corte pone fin a más de 15 años de disputas familiares que enfrentaron a los cuatro hermanos Baggio. Desde acusaciones de competencia desleal hasta juicios por revocación de donaciones, la firma quedó atrapada en un conflicto que afectó a empleados, accionistas y la operativa diaria de la empresa.

La Corte Suprema ratifica la voluntad de los fundadores y desplaza a “Pino” Baggio Weimberg, representante de Aníbal Baggio, uno de los hijos del fundador Rufino Pablo Baggio, adelantó a Radio Máxima que la sentencia será ejecutada por el Juez Civil y Comercial de Gualeguaychú, Ricardo Javier Mudrovici. “Al ser cosas juzgadas en el ámbito nacional, en el tribunal máximo como la Corte Suprema de la Nación, le otorga la capacidad de ser ejecutada. No hay un recurso adicional, habría una instancia de carácter internacional pero no es viable”, explicó.

image Rufino “Pino” Baggio queda al margen de la conducción de la histórica empresa de jugos familiar. Imagen web El letrado agregó que, tras la decisión, “la Corte Suprema le cierra la puerta a Rufino Pablo Baggio a seguir ejerciendo los derechos que hasta, antes de ayer tenía. Esa es la conclusión”. La resolución implica además un cambio en el directorio de la empresa, ya que la pérdida de la presidencia de “Pino” se debió a que transgredió la condición establecida por sus padres de no cuestionar la voluntad de su madre, María Celia Agueda Munilla de Baggio, fallecida en 2022.

Qué pasará con el fallo judicial La disposición de la Corte Suprema también tiene repercusiones inmediatas en la dinámica interna de RPB. Empleados de la empresa, muchos de ellos despedidos durante la gestión de Juan Alejandro Baggio y Federico Laderach, celebraron la confirmación del fallo, que asegura una transición ordenada del directorio.