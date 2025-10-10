10 de octubre de 2025 - 13:23

OpenAI y Sur Energy invertirán USD 25.000 millones en un centro de datos para IA en la Patagonia

OpenAI, el dueño de ChatGPT, y Sur Energy invertirán 25.000 millones de dólares en Stargate Argentina, un centro de datos en la Patagonia para impulsar la inteligencia artificial.

La iniciativa busca combinar energías renovables con infraestructura de IA de última generación en Argentina.

La iniciativa busca combinar energías renovables con infraestructura de IA de última generación en Argentina.

Foto:

Gentileza Oficina del Presidente
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Patagonia será sede de Stargate Argentina, un proyecto que une a Sur Energy y OpenAI para construir un centro de datos de última generación con capacidad de hasta 500 MW.

Leé además

This is Sora 2, por OpenAI.

El hiperralismo de los videos con IA de Sora 2 desata la locura entre los usuarios y preocupa a OpenAI

Por Redacción
Falabella liquida productos de tecnología con retiro gratis para argentinos

Falabella liquida celulares Xiaomi y Samsung desde 109.990 chilenos: hay retiro gratis

Por Redacción Economía

La iniciativa busca posicionar a Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial, combinando infraestructura tecnológica y energías renovables.

La inversión, que podría alcanzar los 25.000 millones de dólares, permitirá crear puestos de trabajo de calidad, atraer capital internacional y facilitar el acceso equitativo a la inteligencia artificial en todo el país. Sur Energy liderará la implementación, mientras OpenAI proveerá tecnología de última generación para gobiernos e instituciones argentinas.

H2: Stargate Argentina, el proyecto que transforma la IA en Argentina

El 10 de octubre de 2025, Sur Energy y OpenAI firmaron una carta de intención (LOI) para desarrollar Stargate Argentina, el primer centro Stargate en América Latina con capacidad de hasta 500 MW.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fjueguen/status/1976666256985207267&partner=&hide_thread=false

Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy, agregó: “El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”.

Sur Energy liderará la implementación del proyecto, asegurando que el centro de datos funcione con fuentes de energía seguras, eficientes y sostenibles. La inversión se realizará a través de un joint venture con un desarrollador de infraestructura cloud de primer nivel, mientras OpenAI será el comprador estratégico de la capacidad de IA generada. La alianza también busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, comenzando por el gobierno y las instituciones de investigación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Puertas cerradas de un supermercado tras el anuncio inesperado del cierre.

En medio de la puja por Carrefour, Cencosud sorprendió con varios cierres de un tradicional supermercado

Por Redacción Economía
La sentencia de la Corte Suprema ratifica la voluntad de los fundadores y modifica el directorio de RPB.

Punto final a la disputa familiar por una icónica empresa de jugos: esto dictaminó la Corte Suprema

Por Redacción Economía
emergencia pyme: piden que se trate en diputados

Emergencia pyme: piden que se trate en Diputados

Por Redacción Economía
Disfrutá del vino mendocino en recorridos, catas y experiencias pensadas para todos los gustos.

Mansa Bodega invita a vivir el vino en Mendoza: visitas y degustaciones por $15.000

Por Melisa Sbrocco