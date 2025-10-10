OpenAI y Sur Energy invertirán USD 25.000 millones en un centro de datos para IA en la Patagonia

La Patagonia será sede de Stargate Argentina, un proyecto que une a Sur Energy y OpenAI para construir un centro de datos de última generación con capacidad de hasta 500 MW.

La iniciativa busca posicionar a Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial , combinando infraestructura tecnológica y energías renovables.

La inversión, que podría alcanzar los 25.000 millones de dólares, permitirá crear puestos de trabajo de calidad, atraer capital internacional y facilitar el acceso equitativo a la inteligencia artificial en todo el país. Sur Energy liderará la implementación, mientras OpenAI proveerá tecnología de última generación para gobiernos e instituciones argentinas.

El 10 de octubre de 2025, Sur Energy y OpenAI firmaron una carta de intención (LOI) para desarrollar Stargate Argentina, el primer centro Stargate en América Latina con capacidad de hasta 500 MW.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fjueguen/status/1976666256985207267&partner=&hide_thread=false #ATENCIÓN. PROYECTO #STARGATE. OPENAI y Sur Energy construirán un megacentro de datos en el país. Sam Altman (OpenAi) le habla al país. #ultimo pic.twitter.com/JabVXyjZkb — Francisco Jueguen ® (@fjueguen) October 10, 2025

Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy, agregó: “El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”.

Sur Energy liderará la implementación del proyecto, asegurando que el centro de datos funcione con fuentes de energía seguras, eficientes y sostenibles. La inversión se realizará a través de un joint venture con un desarrollador de infraestructura cloud de primer nivel, mientras OpenAI será el comprador estratégico de la capacidad de IA generada. La alianza también busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, comenzando por el gobierno y las instituciones de investigación.