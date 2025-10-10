10 de octubre de 2025 - 11:10

Emergencia pyme: piden que se trate en Diputados

El proyecto llegó a comisiones y busca conseguir un alivio para la difícil situación que atraviesan las pymes.

industria
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) celebró lo que calificó como “un avance crucial en el Congreso”. Es que se logró el emplazamiento para que el proyecto de Ley de Emergencia Mipyme sea tratado en comisiones de la Cámara de Diputados. La medida es vista como un salvavidas indispensable ante la crítica situación que atraviesa el sector productivo nacional.

Esta organización expresó que el tratamiento de esta ley es urgente ya que las pymes se enfrentan a un contexto de recesión que se agrava día a día. Señaló, por otra parte, que la situación se debe al actual modelo económico caracterizado por el endeudamiento, el ajuste permanente, las importaciones irrestrictas y una drástica caída del consumo.

Según la entidad, la destrucción de la mayoría de los sectores productivos nacionales pone en jaque la supervivencia de la mayoría de las empresas del país, que son las principales generadoras de empleo. En este marco, el proyecto propone declarar la “Emergencia Mipyme” en los ámbitos productivo, fiscal, laboral, financiero y tarifario.

Su objetivo es claro: otorgar beneficios inmediatos para salvar de la quiebra y el riesgo de cierre a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, abarcando también a cooperativas, empresas recuperadas y emprendimientos de la economía social.

Desde Apyme sumaron que la organización insta a los legisladores nacionales a asegurar el rápido avance de esta iniciativa que califica como “indispensable” para que las pymes puedan subsistir junto a sus trabajadores.

Además de la supervivencia empresarial, la entidad empresaria destacó que la sanción de la ley representaría un aporte del empresariado para “poner freno a una devastación económica y social” que consideran incompatible con la vida digna de la población, la democracia y cualquier horizonte de desarrollo con inclusión social. “El sector pyme, motor de la economía y el empleo, clama por una respuesta legislativa que detenga la crisis”, subrayó la entidad empresaria.

