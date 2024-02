Productores piden que el Estado intervenga y fije un precio mínimo para la uva

Viñateros del Este y el Norte mendocino se encuentran en pie de guerra por el bajo precio de la uva. El miércoles hubo una manifestación y están preparando acciones de protesta para llevar adelante durante los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Como punto de partida, los productores reclaman la intervención del Gobierno de Mendoza para establecer un valor de referencia porque en la actualidad, el producto se está pagan por debajo de los costos de producción.

En un petitorio elevado al gobernador Alfredo Cornejo y también entregado en la Legislatura mendocina, los viñateros le solicitaron a las autoridades que el Gobierno que intervenga directamente en el sector con un “operativo de compra de uva” además de fortalecer la ley 9133 que regula los contratos de compra de materia prima y por último que se derogue el acuerdo Mendoza – San Juan para que las mosteras salgan a competir por el producto y dejen de tener un mercado cautivo.

Casi en sintonía con la manifestación que se realizó el miércoles, los productores firmaron un petitorio en el que insistieron en la necesidad de fijar precios mínimos para la uva que contemplen los costos de obtención del producto. Según entienden los viñateros el informe se podría lograr fácilmente si existe la “colaboración de instituciones con capacidad técnica para hacerlo” como lo es el INTA.

En la misiva elevada al Gobernador, los productores le solicitaron que “el gobierno rectifique el valor establecido para la uva en el operativo diseñado, y lo amplíe ya que el mismo no alcanza a cubrir los costos de producción” y así “se convalida una situación de venta por debajo de los costos, creando un impacto social y económico negativo, por la desproporción en la distribución de la renta al interior de la cadena”.

“Necesitamos un operativo de compra de uva acorde con los precios mínimos que garanticen nuestra continuidad a los efectos de generar impacto en la oferta y la demanda”, exigieron y aclararon que los valores que se están manejando actualmente ratifican el “accionar abusivo de los oligopsonios” que actúan como formadores de precio.

Para escaparle a las críticas, inmediatamente después, los productores aclararon que esa intervención estatal en el mercado vitivinícola con el operativo de compra de uva, “no es un subsidio” ni representa una erogación de fondos sin sentido porque “la uva adquirida, por lo que se nos ha informado, será destinada a la elaboración de mosto, al que al venderse le permitirá a la provincia recuperar el dinero invertido en este estímulo a la actividad”, remarcaron.

Los viñateros que comenzaron a alzar la voz por lo que sostienen es vender la materia prima a pérdida, también le hicieron saber al mandatario mendocino como a los legisladores que es necesario que también se manifiesten al respecto para “desalentar el comercio engañoso entre partes” porque en la situación actual, la relación de fuerzas está inclinada hacia el sector industrial en desmedro de los agricultores y de continuar el conflicto podría ser sumamente perjudicial en la relación comercial con otros países ya que sería “una señal explicita de competencia desleal, pudiendo esto afectar el prestigio de nuestros vinos en el mundo”.

Por otra parte reclamaron que “no se permita la derogación, sino más bien, la constante mejora en la instrumentación de las normas que protegen los acuerdos entre partes tan vulnerables”, en alusión a la Ley 9.133 Registro de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas.

“Es función del estado garantizar la igualdad y libertad en las condiciones de contratación de las partes. La ley que instrumentó el contrato previo escrito, como forma de prueba del acuerdo de voluntades de las partes en materia de compraventa de uva, está siendo cuestionado por algunos sectores. Convocamos a que se ratifique esa ley”, explicitaron.

Por último pidieron efusivamente que “se derogue el acuerdo Mendoza - San Juan, a los efectos de dejar de beneficiar a la industria del mosto, que ya tiene la suficiente fuerza para garantizar poder salir a comprar uva sin necesidad de generar proveedores cautivos obligados por ley a venderles una porción de su producción, y peor todavía, a los precios abusivos a la baja, que proponen hoy, haciendo caer en la espalda del productor, los problemas de la cadena del mosto, que pudieran tener para llegar a un precio competitivo a nivel internacional”.

Mecanismo para regular la oferta

Sebastián Lafalla, viñatero y presidente de la Cámara de Comercio de Tupungato, se mostró adepto a “buscar mecanismos para lograr una estipulación de precios, con herramientas que ayuden a regular el mercado de la oferta”, sin embargo no dudó en recalcar que no está de acuerdo con los operativos de compra de uva por parte del Gobierno.

“Particularmente con la compra de uva por parte del Estado no estoy de acuerdo porque lo que sucede es que no le dan el dinero al productor, se la dan al bodeguero y después el bodeguero no se lo traslada al productor”, afirmó.

Igualmente Lafalla insistió en que “tenemos que ver la forma de planificar el mercado de modo que por lo menos los precios acompañen la inflación”.

Sin ahorrar criticas hacia el sector industrial, el dirigente de Tupungato aseguró que “se está hablando de pagar la uva un 70% más que el año pasado, y en pesos, cuando tuvimos más del 200% de inflación. Pero además, implica que nominalmente están pagando, en dólares, la mitad del año pasado. Si plantean eso, son unos cínicos”.

Para Lafalla, lo ideal sería que el valor de la uva se fije y se pague “en dólares”.

Plan de lucha

La manifestación y el petitorio fue solo el comienzo de la lucha. Los productores terminarán de delinear los primeros días de la semana que viene un plan de acción para hacer aún más visible el malestar y por supuesto tratar de encontrar una salida a la situación.

La alternativa más fuerte es la de protestar durante la realización del Desayuno de la Coviar el sábado 2 de marzo desde primera hora de la mañana y luego continuar con la manifestación en el Carrusel vendimial.