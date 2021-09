Previaje: cómo ahorrar para poder vacacionar y los destinos que son tendencia

Durante todo este mes, se anunciaron más medidas alentadoras para la industria del turismo, tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo a su paulatina reactivación. Sin embargo, el sector sigue reclamando por mayor previsibilidad, pese a la activación de Previaje.

Turismo nacional: cuáles son los destinos preferidos

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Turismo, las vacaciones de invierno y el fin de semana largo de agosto tuvieron resultados positivos en lo que a viajes domésticos se refiere.

El mismo confirmó que hubo cuatro millones de personas que viajaron a distintos puntos del país durante el receso de mitad de año. Entre las provincias más visitadas se encuentran: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Neuquén, Río Negro, Jujuy, San Luis y Santa Fe. Muchas de ellas coinciden con las tendencias detectadas en los canjes de Smiles en el mes de julio, como es el caso de la ciudad de Bariloche, Córdoba, Mendoza y Salta.

Asimismo, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, afirmó que los números del feriado de agosto fueron superiores a los de 2019, es decir a los del período pre-pandemia.

Por otro lado, gracias a la vuelta del programa Pre Viaje, el cual se oficializó mediante la Resolución 305/2021, se prevé que la reactivación turística continúe. Dicho programa busca fomentar el turismo nacional a través del otorgamiento de créditos del 50% de los gastos que se realicen en servicios turísticos.

Vacaciones en la provincia de Mendoza

Turismo receptivo

Hay distintos indicios que muestran que las restricciones a este tipo de viaje se podrían llegar a aminorar en el transcurso de los próximos meses:

A partir del 7 de agosto, mediante la Disposición 2097/2021², la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) habilitó la reunificación familiar. Este trámite permite que los extranjeros que sean familiares directos de argentinos puedan ingresar al país. Para ello, es necesario presentar un certificado que compruebe el vínculo directo y la copia del DNI del familiar en cuestión.

En cuanto a la autorización del ingreso de extranjeros que posean el esquema completo de vacunación, se trata de un asunto que está siendo analizado por el Gobierno y fue adelantado por Florencia Carignano, directora de Migraciones. Según la funcionaria, el tipo de vacuna pareciera no ser una preocupación, ya que afirma que en Argentina casi todas están aprobadas.

Por otro lado, Matías Lammens comentó acerca de la posibilidad de elaborar un plan que sirva de incentivo para que turistas de países limítrofes visiten el país. Entre los beneficios se encontrarían descuentos de hasta el 100% en pasajes de Aerolíneas Argentinas. El único requisito para acceder a ellos sería una estadía mínima de noches.

Aeropuerto de Mendoza Foto: Nicolás Rios / Los Andes

Turismo internacional: los destinos más requeridos

Las restricciones de fronteras están siendo modificadas constantemente. Hace poco, España dio por finalizada la cuarentena obligatoria de diez días que le solicitaba a los viajeros procedentes de Argentina. A su vez, informaron que todo aquel que posea el esquema de vacunación completo, habiendo recibido la segunda dosis mínimo dos semanas antes de viajar, estará autorizado a ingresar al país. Las vacunas aceptadas son las reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir AstraZeneca, Jansen/Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Sinovac o Sinopharm.

Por otro lado, por medio de la Decisión Administrativa 834/2021 el gobierno nacional estableció que los cruceros puedan retomar su actividad a partir del 20 de octubre, cumpliendo las medidas sanitarias y preventivas correspondientes. Aquí también se ven reflejados los cambios en cuanto a las restricciones de fronteras, ya que implica arreglos entre distintos países.

No obstante, la aprobación de vuelos sigue siendo un tema crítico. Las aerolíneas piden una mayor previsibilidad ya que la aprobación de los mismos suele ser con poca antelación. En el caso de los vuelos especiales, destinados a los argentinos varados en el exterior, esto resulta un problema mayor ya que no se utiliza la totalidad de lugares disponibles. Al no contar con los tiempos necesarios para contactar a los pasajeros interesados en volver, suelen tener un bajo nivel de ocupación.

“PreViaje II”

¿A dónde quieren viajar los argentinos?

Las aperturas para viajar al exterior y el lanzamiento de la segunda edición de Pre Viaje, también se vieron reflejadas en los destinos elegidos por los argentinos durante el mes de agosto. En Smiles (“Smiles (programa de millas canjeables por vuelos de GOL, Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Air Europa, Avianca, Iberia, entre otras.)”), observaron que el número más alto de canjes corresponde a la planificación de las vacaciones de verano 2022.

En el top 3 de destinos más canjeados del mes, los internacionales encabezaron la lista. En primer lugar, se encuentra Estados Unidos, donde se destacan las ciudades de Miami y Nueva York, continuando con la tendencia del mes pasado. En cuanto a las fechas de los viajes, la mitad de los canjes se realizaron para viajar de acá a 6 meses, es decir para la temporada de verano 2022, luego le siguen los vuelos para viajar dentro del mes; y el resto para volar luego de abril 2022.

El segundo lugar lo ocupa Europa. Al igual que el mes de julio, la ruta más elegida es Buenos Aires - Madrid y Buenos Aires - Barcelona. Los viajes programados para el verano 2022 lideran, alcanzando casi la mitad de los canjes, continuados por los vuelos para volar en el inmediato y finalmente para volar en abril 2022 en adelante.

Finalmente, en tercer lugar, se encuentra el mercado doméstico. Los destinos más elegidos son Bariloche, Mendoza y Córdoba. Más de la mitad de los canjes para volar para la temporada verano 2022, seguidos por los canjes para viajar en el mes y, por último, en un porcentaje menor para volar en abril 2022 en adelante.