Por qué se duplicaron las exportaciones de mosto en el primer trimestre

Las exportaciones de mosto concentrado durante el primer trimestre de 2024 crecieron un 101,3% en volumen, en comparación con el mismo periodo de 2023. Esto implicó, según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, un aumento del 81,6% en el ingreso de divisas. El precio promedio de este producto en lo que va del año es de 1.657 dólares/tonelada, lo que representa una caída de 9,8% con respecto a los 1.836,5 que había alcanzado el año pasado.

Si bien los números pueden resultar alentadores, en particular cuando se los compara con el comportamiento de las ventas al exterior del vino a granel y fraccionado, que tuvieron una caída promedio del 12,2%, desde el sector subrayan que la comparación se establece con el primer trimestre de 2023, cuando la producción fue muy baja.

Exportaciones argentinas de mosto concentrado, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Primer trimestre de 2023 vs el de 2024. Infografía: Gustavo Guevara

Rodolfo Paolucci, gerente de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, indicó que los “grandes aumentos” en las exportaciones de mosto no son tales, porque las bases son muy bajas. El relevamiento desde la entidad muestra que, en los tres primeros meses del año, se exportaron casi 1.000 toneladas, mientras en el mismo periodo de 2023 no se llegaba a las 700. Esto refleja un crecimiento del 55% respecto al año pasado, pero las ventas son 37% menores a las del acumulado de enero a marzo de 2022, cuando se estuvo en torno a las 1.600 toneladas.

De hecho, entre 2019 y 2022 las exportaciones en el primer trimestre oscilaron entre las 1.600 y las 1.900 toneladas. Pese a eso, resaltó que es importante que haya materia prima para mantener la continuidad de las empresas y de los mercados desarrollados desde hace tiempo. Estas industrias, sumó, emplean mucha gente, y en San Juan mueven el 50% de la producción de uva, lo que, en forma indirecta, genera gran impacto en la actividad económica de Cuyo.

En cuanto a las perspectivas para los próximos meses, Paolucci señaló que se debe ver al mercado del mosto como un negocio asimilable a los commodities. De todos modos, resaltó que hay un cierto reconocimiento a la calidad del mosto argentino y la trayectoria de la industria local, que se refleja más en continuidad de negocio que en precios.

Sobre la competencia, planteó que aún no saben cómo están los stocks ni las cosechas internacionales. Y para hablar de precio analizó que, de 2019 a 2023, cuando la cantidad exportada estuvo en torno a las 100 mil toneladas/año o más, el valor osciló entre los US$ 1.050 y los US$ 1.150 por tonelada. En cambio, cuando hubo escasez, como en 2022 y 2023, los precios treparon a US$ 1.500 y hasta US$ 1.800. Como estiman que este año podrían llegar a colocar en el mercado externo unas 80 a 90 mil toneladas, estimó que debería ir ajustando hacia los US$ 1.200.

Por otra parte, resaltó que la disponibilidad de materia prima no es el único factor que interviene en la determinación del precio. El aumento en dólares de la mano de obra y la suba de las tarifas de energía también obligarán a los productores de mosto a ajustar el precio.