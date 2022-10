Plazo fijo en siete días: cuánto hay que invertir para ganar $30.000

Para quienes quieran invertir su dinero día a día, o con un plazo de una semana, existen dos alternativas de corto plazo y bajo riesgo: “cauciones bursátiles” o rendimientos diarios en billeteras virtuales.

En el primer caso, de acuerdo con Invertir Online, se trata de un instrumento “similar al plazo fijo”. “Le prestás el dinero al tomador (en lugar de un banco) y al finalizar el período, obtenés tu dinero más un interés que el tomador paga. Toda la operación está respaldada por los títulos que quedan en garantía del tomador”, aclaran en la plataforma.

Así, hasta las 14 horas de este 4 de octubre, una inversión en pesos, a siete días, rendía un 62,70% (0,17% diario o 1,219% semanal).

Por ejemplo, por cada $100.000 se obtendrían $1.219 en una semana, pero si se vuelve a invertir a la segunda semana se obtendrá una suma igual a $2.452.85 (a una tasa constante que no se puede garantizar); a la tercera semana $3.701,76; y al cerrar el mes, $4965.88, más el capital inicial de $100.000. De esta manera, el rendimiento mensual sería del 4,96%.

Aunque en cada renovación habrá que tener en cuenta que se debe pagar una comisión al intermediario (la web regulada que se utilice para invertir).

Para obtener una cantidad igual a $30.000 con una caución bursátil, en siete días habría que colocar alrededor de $2.461.033,63.

Ahora bien, tras la última actualización del Banco Central para la tasa de un Plazo Fijo Tradicional, el piso garantizado de tasa nominal anual (TNA) es del 75% -6,25% mensual- para los depósitos a 30 días.

Entonces, con una tasa más conveniente, por qué todavía hay ahorristas apostando a las cauciones. El economista Daniel Garro, titular de Value International Group, señaló que el Plazo Fijo es un instrumento con el que se financia al Gobierno, pero este a su vez, tiene que emitir para pagar los rendimientos, alimentando el circuito de la inflación en el país. Pero, algo mejor que el plazo fijo, si no se invierte en ladrillos, son las Cauciones Bursátiles, no financian al Estado y son más seguras (siempre han pagado a los inversores en la historia argentina, incluso en 2001)”, cerró.

¿En qué invertir los pesos en un contexto de alta inflación?

Fondos comunes de inversión al 56%

Al igual que sucede con las cauciones bursátiles, los ahorristas de los Fondos Comunes de Inversión valoran la “liquidez” es decir, qué tan rápido pueden retirar el dinero invertido para poder gastarlo o tomar una nueva decisión financiera.

Entre estos, el fondo común de inversión de Mercado Pago, administrado y custodiado por BIND, es una opción simple, de bajo riesgo y 100% digital para obtener rendimientos diarios del saldo depositado. Para ello: “ingresar a la app Mercado Pago; seleccionar la opción “Invertí tu dinero”; completar unos pocos datos; tener a mano el DNI para comprobar la titularidad de la cuenta”.

“El fondo funciona con el horario del mercado, es decir que los movimientos diarios se ven reflejados de 11 a 17 hs a excepción de los días feriados y fines de semana, en los que el mercado no opera, y se verán reflejados al siguiente día hábil”, explican desde la App. Según el último rendimiento habilitado, se estima una tasa del 55,7% anual.

Lo mismo sucede con Ualá, la aplicación permite “invertir desde $1 y al instante. Liberar la plata en el acto a cualquier hora y lugar, y seguir los rendimientos de inversión todos los días”.

Por su parte, Jose María Aristi, Head Portfolio Manager de ICBC Investments (Fondo de Inversión), explicó que el interés en los productos de renta variable como estos crece, dado que “históricamente el índice Merval protege en períodos de elevada volatilidad cambiaria”.

La familia de fondos Alpha tiene en este segmento 3 fondos: ALPHA ACCIONES, MEGA y RECURSOS NATURALES, esté último con énfasis en empresas vinculadas a los commodities.

“Un ahorrista puede invertir en Fondos Comunes de Inversión a partir de $1,000, obtener una gran diversificación de sus inversiones y manejo profesional”, cerró Aristi.