Plazo Fijo, caución bursátil o dólar MEP, ¿qué inversión rinde más en este momento?

Cada principio de mes se habilita el plazo para comprar hasta u$s200 en los bancos de manera oficial, y para quienes pueden acceder, se convierte en una buena alternativa de ahorro.

Sin embargo, existen muchas razones para quedar excluido de este mercado, ya sea por haber obtenido algún beneficio del Gobierno Nacional en el pasado, no alcanzar a cobrar lo suficiente para abrir una cuenta dólar, haber refinanciado la tarjeta de crédito o incluso haber realizado compras en el extranjero que afectaron el cupo de u$s200 por algunos meses.

Para volver a comprar dólares, o revisar si uno está comprendido entre los habilitados, se puede tratar de tramitar la “certificación negativa de Anses”, de los últimos 6 meses. Para realizar el trámite sólo requerís tu CUIL o CUIT.

La cotización promedio del dólar oficial es de $131,87; pero sobre este valor habrá que pagar, además, el 30% en concepto de Impuesto País y el 35% de adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, y su precio final será de $217,59.

Si bien se trata de un ahorro que evita los sobresaltos de la inflación, especialmente de días como los de este lunes, no genera rendimientos dejar el dinero inmovilizado en una cuenta bancaria. De hecho, el índice Bloomberg revela que el dólar, en Estados Unidos, acumula una caída superior al 12% en los últimos 10 meses (un porcentaje que puede variar levemente según el índice que se utilice para seguir la evolución de la divisa). “Actualmente está en su nivel más bajo desde comienzos de 2018 y muchos expertos coinciden en que la moneda seguirá depreciándose”, según la BBC.

Claro está, que la devaluación propia de la moneda tiene un ritmo mucho menos acelarado que la del peso argentino, y la optar por una inversión u otra tendrá que ver con qué se planea hacer luego con los ahorros. Así, quienes requieran de dólares para el futuro, podrán optar por comprar la divisa en el mercado oficial o en la Bolsa (alternativas legales) e incluso constituir un plazo fijo en dólares para generar ganancias, y quienes puedan ahorrar en pesos pueden optar también por el plazo fijo en UVAs para no perder contra la inflación, o las “cauciones bursátiles”, y escapar de los riesgos de los bancos, entre otras alternativas posibles.

CEDEARS y otras inversiones bancarias, también se presentan como alternativas de ahorro e inversión. Te presentamos las diferencias:

¿Cuánto rinde un Plazo Fijo?

El Directorio del BCRA elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas, estableciendo el nuevo piso en 53% anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones de pesos.

Eso significa que, por mes, se obtendría un rendimiento de 4,41% (sin tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo por inflación) o el equivalente a $441 cada $10.000.

¿PLAZO FIJO TRADICIONAL O EN UVA?

Para responder esa pregunta, cada ahorrista deberá pensar si se trata de una inversión a corto, mediano o largo plazo, ya que de cuánto tiempo pretenda tener inmobilizado el dinero es que podrá optar por una u otra opción:

Es que, en el caso del Plazo Fijo tradicional, el rendimiento en un mes será de 4,41% y la inflación de julio fue pronosticada en el REM es de 4,5% (para julio, hacia agosto la aceleración bajaría a 4%). De cumplirse las proyecciones, no convendría utilizar este mecanismo de ahorro, al menos por el primer mes. Plazo Fijo precancelable en UVA: el plazo fijo UVA precancelable tiene un plazo único de constitución de 90 días, y te pagará un interés generado por una tasa fija y las variaciones de las Unidades de Valor Adquisitivo, que se ajusta según el índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), es decir que tiene en cuenta la inflación. Si se opta por esta opción, habrá que tener el dinero inmovilizado durante más tiempo (tres meses), pero el ahorrista se asegura superar la inflación.

La opción “precancelable”, además, permite que si el ahorrista necesitara el dinero antes de que se cumplan los 90 días, pero después del día 31 de constituido, el mismo se pueda retirar. En este caso se le pagará un interés fijo pactado por el BCRA el día de la imposición del plazo (4,5%, en este caso).

¿Cuánto rinde una Caución Bursátil?

El economista Daniel Garro, titular de Value International Group, señaló que el Plazo Fijo es un instrumento con el que se financia al Gobierno, pero este a su vez, tiene que emitir para pagar los rendimientos, alimentando el circuito de la inflación en el país. Pero, algo mejor que el plazo fijo, si no se invierte en ladrillos, son las Cauciones Bursátiles, no financian al Estado y son más seguras”, cerró.

Asimismo, de acuerdo con TSA Bursátil: “se tratan de colocaciones de fondos en el Mercado de Capitales a una tasa determinada. Resulta útil para plazos menores a 30 días, cuando el inversor tiene fondos inmovilizados, pero que necesita contar con ellos dentro de un breve período. Como referencia, las tasas de las cauciones rondan entre el 37% y 45% TNA.

Para optar por estos instrumentos se requiere abrir una cuenta en cualquier Bróker (institución que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor en el mercado de valores) habilitados por la CNV para operar y optar por la opción “caución” al momento de invertir.

La mayoría de las entidades, que pueden ser las señaladas anteriormente, o la que prefiera cada ahorrista tienen instructivos o guías “paso a paso”.

¿CUÁNTO SE GANA CON UNA INVERSIÓN DE $10.000 EN UNA SEMANA?

La página Invertir Online actualiza minuto a minuto el rendimiento que ofrecen estos instrumentos y de acuerdo con lo publicado hasta las 15:27 de este martes (5 de julio), con una tasa cercana al 39,2%, en 7 días, una inversión de $10.000 generarían $76 (0,76% cada 7 días). Pero al renovar la inversión una vez por semana, el monto acumulado logra superar el rendimiento de un Plazo Fijo.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Acerca de cuáles son las mejores opciones para diversificar las inversiones en pesos, ganar en dólares y resguardar las ganancias, Vanesa Di Trolio, Gerente de Desarrollos de Negocios de Reba, resalta: “Hoy por hoy los argentinos necesitan hacer inversiones de manera sencilla y ágil para disminuir la pérdida de su capital, pero también obtener un plus en sus ganancias”. En este punto destaca la compra de “dólar MEP”.

Se trata de la adquisición de títulos en pesos que luego se venden en dólares, puede hacerse desde cualquier banca online, abriendo una cuenta comitente y optando por acciones como AL30 que luego se venden en AL30D.

Di Trolio señaló que en Reba, la compra de dólar MEP se puede realizar desde tu teléfono en tan solo un par de clicks, sin el tope de 200 U$D y con la cuenta bancaria incorporada, lo que hace que sea más fácil cualquier operación. “Fuimos los primeros en incorporar esta funcionalidad en una aplicación y desde entonces mejoramos mucho el servicio, incluyendo una opción para que, cuando vence el parking de 24 hs para convertir el bono de pesos a dólares, el cliente elija que esa conversión se realice automáticamente y acrediten los dólares en la CA U$D del cliente”, sumó.

Al igual que la compra de dólares directa, no ofrece rendimiento si las acciones se liquidan inmediatamente, sino que se trata de una operación para ahorrar en moneda extranjera. La cotización de este 6 de julio ronda los $263.

Otras alternativas en pesos: CEDEARS y Fondos FIMA

• Fondos Fima: Obtenés rendimientos diarios invirtiendo desde $100. Además, podés armar una o varias carteras de fondos según tu perfil y objetivos.

• CEDEAR: Invertís en pesos en las mejores empresas del mundo y podés cobrar los dividendos (ganancias) en dólares.

A través de CEDEAR también podés invertir en ETF, fondos de inversión que cotizan en la Bolsa que buscan replicar índices de distintos sectores económicos, como por ejemplo el S&P 500.