Planes de Ahorro: fracasó la audiencia y hay una nueva fecha para el fin del conflicto

El salto que pegó la cotización oficial del dólar ahorro tuvo efectos en todos los aspectos de la economía argentina, pero puede que para muchos suscriptores de planes de ahorro, se hayan hecho especialmente visibles esta semana, con la llegada de cuotas con aumentos del 25% y hasta el 70% o más, según algunos casos puntuales.

Es la situación de los ahorristas que accedieron a un plan de ahorro antes de septiembre de 2019, los valores están contenidos por una medida judicial que no se resolverá al menos hasta el mes de noviembre (en un principio se hablaba de septiembre, pero los tiempos de la Justicia se alargarán un poquito más).

En concreto, se trata de un proceso colectivo que comprende un universo de entre 10.000 y 15.000 ahorristas de la provincia de Mendoza que contrataron un plan con las empresas: Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados y Volkswagen Argentina SA; FCA SA de ahorro para fines determinados y Fiat Chrysler Argentina SA.; Círculo de Inversores SA de ahorro para fines determinados y PSA Group; Toyota plan argentina SA de ahorro para fines determinados y Toyota Argentina SA; Plan Rombo SA de ahorro para fines determinados y Renault Argentina SA; Chevrolet SA de ahorro para fines determinados y General Motors de Argentina SRL; Plan Ovalo SA de ahorro para fines determinados y Ford Argentina SCA e Interplan SA de ahorro para fines determinados y Chery Socma Argentina SA.

Hoy hubo una audiencia para que se presentaran testigos convocados por la abogada que representa a los ahorristas pero fracasó, estos no acudieron y la misma jueza que interviene en la causa declaró que la “audiencia había fracasado”.

“Esto no significa que sin testigos no haya pruebas, es solo una de un montón de pruebas que se incluyeron en el expediente. En la próxima audiencia las partes deberán alegar, es decir qué sostuvieron durante el proceso y con qué lo probaron. Ese día se evaluará qué se dijo y cómo se probó”, sumó la doctora Martinelli.

“Las testimoniales caducaron, no me lo esperaba”, lamentó la magistrada y aclaró que ahora, “los testigos ofrecidos no podrán aparecer en el expediente”.

Aumentos y cambios de modelo, ¿qué deben pagar los ahorristas?

De acuerdo con la abogada Mariela González, representante del colectivo de ahorristas de Mendoza, no solo se produjeron aumentos, sino que se han estado cambiando de modelo a los suscriptores de planes, lo que genera incrementos también (se salta a vehículos más equipados, y por tanto más costosos).

Así, por ejemplo el Sandero Life, que tenía un costo de $6.562.400, cambió por el nuevo Sandero Life 1.6, cotizado en $6.654.274 (diferencia $91.874).

“Te informamos, que tu modelo suscripto (Renault Sandero Life 1.6) ha sido sustituido por el modelo Sandero Life 1.6, un modelo renovado con mayor equipamiento y confort (…) Por tal motivo, encontrarás un incremento en el valor de tu cuota mensual proveniente de la diferencia de precio entre ambos modelos, que será prorrateado en el total de cuotas que restan a vencer en tu plan a partir de la cuota con vencimiento en el mes de Septiembre de 2023″, explicó Plan Rombo a sus suscriptores.

Causa por los planes de ahorro: antes de cerrar el año habrá sentencia definitiva, ¿qué esperar? \u002E (WEB)

Lo anterior, más allá del valor móvil, implica que una cuota que en agosto se pagó en $59.213, pasa a ser de $74.010,18 en septiembre (25% de aumento aproximadamente).

“Es un tema de nunca acabar, porque los planes de ahorro se siguen vendiendo. Estamos esperando una sentencia para mediados de septiembre de la causa anterior; mientras se siguen sumando personas que ven como se sobre-endeudan y quizás no puedan pagar sus autos, pero que quedaron fuera de la causa porque se suscribieron (a un plan) después de 2019″, explicó la abogada.

Pero existen ejemplos que muestran aumentos incluso superiores, como el de una camioneta Amarok Trendline 4x2, con un valor móvil que llegó a $14.439.450 este mes; por la que se debe pagar una cuota de $169.160,73 (la medida cautelar resta $ -111.147,20, de lo contrario la cuota sería mucho más alta). En agosto, el mismo vehículo tenía un valor móvil de $ 12.856.100, y la cuota llegó a $97.615,13 (más $47.170,13, que se restaron por medida cautelar), lo que implica un aumento del 73% en la cuota.

Por lo general, quienes se suman a un plan de ahorro son familias de sectores medios y bajos.

¿Cómo sigue la causa?

Este martes 26 de diciembre tuvo lugar una audiencia convocada por la jueza Fabiana Martinelli, en la que empleados de concesionarias habían sido llamados por la parte actora, Mariela González, para servir como testigos.

Sin embargo, los mismos no se presentaron y no podrán presentarse, el próximo 4 de diciembre, en tanto, habrá una nueva etapa de presentación de pruebas, con peritajes contables sobre el aumento de las cuotas.

Para encontrarle un final a todo esto, Martinelli explicó qué podría pasar en el futuro:

“Si logro que el 14 de diciembre se realice una audiencia y en esa audiencia aleguen las partes, pongo auto para resolver y debería dictar una resolución dentro de los 30 días hábiles, pero está la feria de febrero. A fines de febrero ustedes podrían tener una resolución de primera instancia, que luego podrá apelarse”, explicó la doctora Martinelli.

“Esto puede llegar hasta la Corte de la Nación. Recordemos que las instancias son: la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, la Resolución que la Cámara adopte, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es decir, siempre que se den algunos presupuestos, no todo se discute ante la Corte, pero la Ley 48 permite que, en algunos supuestos, las decisiones de la Suprema Corte de Mendoza sean revisadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregó la magistrada, al terminar la Audiencia Pública, como respuesta a una de las consultas del público.

¿Qué pasa con quienes ya terminaron el Plan de Ahorro?

En el caso de las personas que terminaron de abonar estos planes, que pagaron las cuotas reducidas por la cautelar, deberán esperar al momento que quede firme la sentencia para ver cómo continuará su situación, quedando a la espera a lo que se decida al momento de la sentencia.

En el caso de que la justicia dé la razón a las empresas , cada ahorrista deberá pagar la diferencia entre lo abonado cautelado y las cuotas pretendidas por las administradoras.

Si la sentencia es a favor de los ahorristas, no se deberá abonar nada. La medida cautelar, ya apacigua el aumento de las cuotas desde el año 2020.

Demoras

Desde su inicio, la juez Fabiana Martinelli fue recusada en varias oportunidades por los abogados de las empresas, por lo que hasta que no se resolvía la competencia de la juez no se podía avanzar.

De esta forma la Cámara de Apelaciones en lo civil rechazó la recusación planteada por los letrados representantes de las empresas de Planes de Ahorro y de esta forma ratifica que la jueza Martinelli puede entender en la causa.

Así mismo, la Suprema Corte de Justicia no dio lugar al recurso extraordinario que interpusieron las mismas empresas, por lo que de esta manera queda cerrado el tema y la magistrada sigue a cargo de la causa.

De todas maneras, y mientras se resolvía la situación de Martinelli, todas las medidas dictadas por ella estaban en plena vigencia.

