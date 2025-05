Petroleros fueron al paro para demandar que no se pierdan puestos de trabajo

Ahora, ha trascendido que avanzarían con ese plan y desde el sindicato iniciaron la medida de fuerza para plantear que, si bien entienden que YPF haya tomado la decisión de enfocarse en la producción no convencional, las cesiones deben realizarse sin perjudicar a los trabajadores.

El paro que iniciaron hoy es por tiempo indeterminado y con corte de producción, pero Matamala resaltó que tratan de no afectar a terceros, por lo que confían llegar a una solución antes de que se agoten las reservas que suele tener la empresa.

Por otra parte, la semana pasada realizaron una acción gremial a Petróleos Sudamericanos, porque les han manifestado que no quieren sumar equipos de “workover” (mantenimiento o reparación de pozos). Desde el gremio están demandando que empiecen a trabajar tres equipos y se sume un turno adicional de ocho horas para quienes hoy no están trabajando. En este momento, se encuentran en conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con la posibilidad de extenderla por 5 días más.

En cambio, resaltó que PCR, que fue quien se hizo cargo del clúster Llancanelo (también en el marco del Plan Andes), tiene previsto realizar nuevas perforaciones, lo que es bueno, porque implica nuevas inversiones.

Petróleo trabajadores petroleros

Proveedores

Carlos Galván, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas de Servicios Petroleros (Camespe), comentó que YPF les ha rescindido contratos a algunos asociados, en principio de servicios de perforación. Añadió que algunas de las empresas que se hicieron cargo de las áreas incluidas en el Plan Andes ya han tomado posesión de los yacimientos, después de un proceso de transferencia de activos y pasivos que tomó tiempo, pero según le han comentado, no han continuado de inmediato con la operación.

Sumó que consultó en el Gobierno de Mendoza qué estaba sucediendo y le respondieron que se trata de un problema entre privados. La provincia sólo intervino en la autorización de la cesión y en la negociación para autorizar la prórroga de la concesión de aquellas áreas en la que estaba próxima a vencerse, pero la venta fue realizada por YPF.

Galván indicó que hay socios de la cámara que también han tenido inconvenientes porque le han facturado a la petrolera estatal, que les ha respondido que el pago le corresponde al nuevo concesionario, mientras Petróleos Sudamericanos ha respondido que debe pagar YPF. Confió en que esto se resuelva pronto, porque se trata de una deuda contraída.

Acotó que le han dicho que la transición tomará unos cuatro meses, para que la nueva empresa pueda definir sus cuadros de recursos humanos -incluidos los responsables de compras y administración- y retomar la operación de los pozos, ya que, de lo contrario, esto tendrá un impacto en la producción de hidrocarburos de la provincia.

Reconoció que no están al tanto de la inversión que planean realizar algunas de las nuevas empresas, pero también hay algunas que han manifestado que van a seleccionar los pozos de mayor producción, lo que teme podría significar una disminución de la actividad.

En 2024, la producción de petróleo en la provincia no sólo dejó de caer, sino que creció 1,15% En 2024, la producción de petróleo en la provincia no sólo dejó de caer, sino que creció 1,15%

Producción petrolera

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Alfredo Cornejo subrayó que en 2024 se logró revertir la tendencia de caída en la producción convencional de hidrocarburos con un 1% de crecimiento, lo que permitió alcanzar los 20,6 millones de barriles. Destacó que este resultado se logró “en un contexto de fuerte captación de inversiones en el (petróleo) no convencional de Neuquén”.

También recordó que se finalizó con éxito el Plan Andes y que los nuevos operadores que han comprometido inversiones por más de US$ 700 millones para los próximos años. Y sumó que las primeras perforaciones de la petrolera estatal en el sector de Vaca Muerta ubicado en el sur de Malargüe arrojaron resultados positivos, lo que no sólo motivó que esta empresa vaya a perforar dos pozos más, sino también a que la UTE Quintana Energy y TSB, adjudicataria del Clúster Sur, dispusiera invertir US$ 44 millones para un piloto exploratorio en esa formación.