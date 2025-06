Pensiones No Contributivas: cómo es la auditoría médica y qué pasa si el beneficiario no asiste

El Gobierno nacional, a través de ANDIS y en coordinación con ANSES , continúa con el proceso de auditoría médica sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral , en el marco de un cambio de baremo.

Pensiones No Contributivas ANSES: cuánto aumenta en junio y cómo impacta el bono

El objetivo oficial es otorgarle "mayor transparencia al sistema", aunque la medida genera incertidumbre entre muchos beneficiarios que desconocen si deben asistir o no a la revisación médica obligatoria.

Las auditorías médicas están siendo coordinadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y no alcanzan a todos los titulares de la prestación.

Anses: cuándo se cobran las pensiones no contributivas de julio y con qué montos

Según indicaron desde el organismo, no serán convocados a revisación quienes cobren la Pensión No Contributiva por discapacidad y sean menores de edad , ni tampoco quienes hayan sido evaluados durante 2023 , cuando se activó el proceso anterior de auditorías.

En cambio, deben presentarse de manera obligatoria los beneficiarios que hayan recibido una carta documento con fecha, horario y lugar para realizar la auditoría. En caso de ausencia sin justificación, el beneficiario corre el riesgo de perder la prestación.

Asaltaron a un hombre en silla de ruedas y al día siguiente murió de un infarto Si faltás sin justificar, ANSES puede suspender la pensión por invalidez.

Desde ANDIS fueron enfáticos al señalar que “ante incomparecencias reiteradas, se podrá proceder a la suspensión del beneficio”, tal como lo establece el artículo 9 del decreto 432/97.

Solo se atenderán consultas personales en casos puntuales, exclusivamente para quienes se encuentren bajo revisión. Esto implica que acercarse sin citación no garantiza una respuesta presencial ni evita la suspensión si no se cumple con la notificación formal.

Qué canales hay para consultas y cómo evitar la suspensión de la pensión

Para los beneficiarios que tienen dudas o necesitan confirmar su situación ante la auditoría médica, ANDIS habilitó varios canales de atención.

Las consultas se pueden realizar por correo electrónico escribiendo a [email protected], o bien por medio del chatbot Tina, disponible en el número (011) 3910-1010. También es posible comunicarse telefónicamente a (011) 4379-7630/7631, de lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas.

Cumplir con la citación es fundamental para mantener el cobro mensual de la Pensión No Contributiva, que actualmente gestiona ANSES. En caso de no asistir, y si no se justifica adecuadamente la inasistencia, la prestación puede ser suspendida sin previo aviso.