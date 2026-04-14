Pensiones No Contributivas: cobros y montos actualizados en abril 2026 según ANSES

En abril 2026, las Pensiones No Contributivas (PNC) se encuentran en un mes clave por la actualización de haberes y la implementación de un esquema de control administrativo que impacta en la organización del sistema previsional.

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La ANSES confirmó que los cobros del mes se realizarán con normalidad, en paralelo al inicio de la migración de legajos hacia el nuevo sistema de Protección Social.

El proceso se da en el marco de la Resolución 01/2026, que establece cambios técnicos en la gestión de las prestaciones sin alterar la liquidación de los haberes. En este contexto, se definieron los montos actualizados y el cronograma de pagos correspondiente a abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aseguró que los pagos de las Pensiones No Contributivas no se verán interrumpidos durante abril 2026, aun con la reorganización interna del sistema. En ese sentido, el organismo indicó que “el cronograma de abril 2026 se ejecutará sin interrupciones, garantizando que el cambio de nomenclatura técnica no afecte la liquidez de los titulares”.

Además, desde ANSES remarcaron que el esquema operativo fue diseñado para sostener la previsibilidad del sistema, garantizando que los beneficiarios puedan acceder a sus haberes sin demoras ni modificaciones en el proceso de acreditación.

Calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas en abril 2026

El calendario de pagos de las PNC para abril 2026 se organiza de manera escalonada según la terminación del DNI, con el objetivo de ordenar el flujo de cobros y evitar saturaciones en el sistema bancario.

Las fechas confirmadas por ANSES son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril de 2026.

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril de 2026.

Créditos ANSES.jpg

Este esquema escalonado busca garantizar una distribución eficiente de los pagos y asegurar que todos los titulares de PNC perciban sus haberes dentro del período establecido.

Montos de las PNC en abril 2026 y bono extraordinario confirmado

En paralelo al calendario de pagos, la ANSES confirmó un incremento del 2,9% en los haberes, lo que ubica el monto base de las Pensiones No Contributivas en $266.223,52 para invalidez o vejez. Este ajuste se aplica en el marco de la movilidad previsional vigente durante abril 2026.

A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente y eleva el ingreso total a $336.223,52 para los beneficiarios que perciben la mínima. Según lo informado, este refuerzo apunta a sostener el poder adquisitivo en un contexto de actualización mensual y reordenamiento administrativo del sistema previsional.