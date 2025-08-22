Pensiones No Contributivas de ANSES: nuevos montos con aumento y fechas de pago Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondiente a septiembre. Los haberes incluirán el aumento previsto, que impactará directamente en los montos de quienes reciben esta prestación.

El beneficio alcanza a personas con discapacidad, adultos mayores sin cobertura previsional y madres de siete o más hijos , que acceden a la asistencia estatal como parte de las políticas de protección social.

En septiembre 2025 , los montos de las Pensiones No Contributivas se actualizan con el aumento correspondiente y el bono de $70.000 otorgado por el Gobierno nacional:

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a acompañar a sectores en situación de vulnerabilidad. Actualmente existen cuatro tipos de pensiones: por Invalidez, por Vejez, para Madres de 7 hijos y para personas con VIH y/o Hepatitis (Ley 27.675).

El ajuste por inflación impacta en las Pensiones No Contributivas junto con el refuerzo económico.

Pensiones No Contributivas: requisitos y controles para seguir con el cobro septiembre

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con un relevamiento y auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral en todo el país. Según detallaron, “el proceso implica que los beneficiarios sean notificados para asistir a turnos de evaluación, requisito indispensable para mantener la prestación”.

En paralelo, la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables indicó que “este acompañamiento busca que los titulares de pensiones puedan cumplir con todos los requisitos exigidos por ANDIS”, ofreciendo apoyo a las personas citadas.

Quienes fueron notificados deben presentarse en la fecha, hora y lugar asignados con la documentación obligatoria: DNI actualizado, Certificado Único de Discapacidad (CUD) en caso de tenerlo y estudios médicos recientes que respalden la condición de salud. La asistencia al turno es indispensable para no poner en riesgo la continuidad del cobro septiembre de las Pensiones No Contributivas.

Calendario de pagos de Anses para septiembre con aumento

La Anses fijó el cronograma de cobro septiembre para las Pensiones No Contributivas, organizado según la terminación del DNI: