Patricio Supervielle: “Somos el principal banco privado de la provincia de Mendoza”

En una charla distendida con Los Andes, el presidente de directorio y CEO de Grupo Supervielle, habló sobre cómo ve la economía, se mostró conforme con el rumbo que está tomando y analizó el rol de la banca privada en la vida de los argentinos.

-¿Cuál es la importancia de Mendoza para Banco Supervielle?

Mendoza es de suma importancia para Banco Supervielle, ya que somos el principal banco privado en la provincia, con una presencia notable en 23 sucursales y una sólida base de 360.000 clientes, además de mantener relaciones con más de 7.500 empresas. Esta presencia sólida y arraigada en la provincia demuestra nuestro compromiso con la región.

Además, hace más de una década, decidimos crear la División Vino dentro del banco, lo que muestra nuestro enfoque estratégico en el sector vitivinícola. Esta división se dedica a trabajar con todo el ecosistema de la viticultura, abarcando desde los viveros hasta las bodegas y los servicios de transporte. Ofrecemos productos financieros específicos para este sector, como la financiación de barricas, y colaboramos con Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para fortalecer las cadenas de valor.

-¿Cómo ve Argentina?

-Argentina viene sufriendo un deterioro constante en los últimos años y si uno mira más a largo plazo, en realidad, las últimas tres generaciones venimos decayendo. La situación del país ha sido preocupante en los últimos años, con un deterioro constante en varios aspectos. Si miramos a largo plazo, podemos observar una tendencia negativa en el producto bruto per cápita, que es un indicador importante del nivel de vida de la población. Durante las últimas tres generaciones, Argentina ha perdido terreno en comparación con otros países en esta métrica. Esto no se debe únicamente a los gobiernos, ya que hemos tenido diferentes tipos de administraciones a lo largo de este período, sino a una serie de problemas estructurales que no se han abordado adecuadamente.

El gobierno actual ha heredado una crisis fiscal grave, posiblemente la peor en la historia económica del país, con un déficit cercano al 15% del producto bruto, lo cual es alarmante. Además, Argentina enfrenta dificultades para acceder al crédito internacional y la pobreza ha aumentado de manera sistemática en las últimas décadas, independientemente del gobierno de turno. Entonces, cada vez estamos peor, con lo cual algo tenemos que hacer distinto.

Lo que el gobierno está intentando hacer es erradicar las causas estructurales del déficit, entre otras cosas. Por supuesto, tiene otro tipo de ambiciones, pero somos un país extremadamente cerrado. Hay mucha capacidad empresarial en Argentina para exportar al mundo, pero la cantidad de regulaciones e impuestos prohibitivos a la exportación, que son únicos, no hay países en el mundo que estén castigando a la exportación como se viene castigando a Argentina. Nuestro país puede ser un productor de alimentos para el mundo, puede ser un productor de energía para el mundo.

-Una de las críticas que más se escucha de los empresarios es la falta de financiación a tasas razonables…

Pero es que la gente tiene totalmente razón, las tasas de financiamiento no son para nada razonables, pero eso tiene que ver con otro aspecto. El insumo principal, la materia prima de los bancos es el ahorro. ¿Dónde se ahorra en la Argentina? La gente piensa en dólares. La moneda de cuenta es el peso, pero la gente piensa en dólares. Y al mismo tiempo no hay confianza, porque ha habido en el pasado confiscaciones sobre los depósitos en dólares, ha habido pesificaciones, la gente tiene memoria sobre eso. Yo digo nuevamente, nos hacen falta reglas estables. No estamos pudiendo cumplir el rol que tenemos que cumplir en la sociedad, que es captar el ahorro y canalizarlo, canalizarlo para proyectos de largo plazo, para proyectos de inversión, para la adquisición, por ejemplo, de viviendas con hipotecas. Para eso se necesita estabilidad, se necesita aniquilar a la inflación de una vez por todas.

¿La dolarización es una opción?

La dolarización es una opción que ha sido implementada en algunos países, pero en mi opinión, no ha tenido un enorme éxito. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, si uno observa el comportamiento del crecimiento del Producto Bruto desde la dolarización, ha sido muy bajo, uno de los más bajos de América Latina, con lo cual no lo veo como un camino, una salida.

Lo que sí considero diferente a la dolarización es la competencia de monedas. La competencia de monedas implica que uno pueda ahorrar y transaccionar en la moneda que desee. Entonces, sigue la moneda de cuenta, que es el peso argentino, pero también uno puede, por ejemplo, no solamente comprar un departamento en dólares, como hoy se hace, sino también si uno quiere hacer un contrato de alquiler en dólares, es decir, que haya libertad en la utilización de monedas que uno desea.

Te doy un ejemplo: Perú. Allí existe ese régimen desde hace 16 años. Libre competencia de monedas. Cuando vas a Perú, la moneda de cuenta es el sol peruano. No es que se dolarizó la economía, pero cuando vas a un banco y decís, “bueno, quiero comprar un departamento”, te pueden dar un crédito en dólares. ¿Por qué no se puede hacer en Argentina eso? No se puede hacer porque cuando nosotros tuvimos la crisis del 2002, que quebró la convertibilidad, por un tema prudencial y a mi entender muy sano, el Banco Central restringió mucho el uso de a qué se podía dedicar los depósitos en dólares y básicamente lo restringió al financiamiento de las exportaciones o proveedores de exportadores, pero muy restringido.

El resultado es que la mayor parte de los depósitos en dólares que capta el sistema financiero están depositados en el Banco Central porque no tienen uso, no hay forma de aplicarlos. Y entonces la tasa de interés que pagan los bancos debido a esa situación es 0%, porque como los depósitos están depositados en el Banco Central y, remunera 0%.

- ¿La libre competencia de monedas puede ser una solución?

Si nos dirigimos hacia un sistema de equilibrio fiscal garantizado, que la sociedad ha aceptado, que hay un consenso social respecto a la necesidad de tener un equilibrio fiscal, que nunca lo hemos tenido en tres generaciones. Si nosotros vamos hacia eso, entonces, por supuesto, la libre competencia de monedas podría ser una salida muy interesante porque va a permitir que el ahorro, si la gente quiere ahorrar en dólares o en euros en Argentina, en un banco argentino lo puede hacer y los bancos puedan utilizar eso de otra manera, mucho más amplia.

-¿Hay que eliminar el Banco Central?

-No, el Banco Central no hay que eliminarlo. ¿Hay un Banco Central, por ejemplo, en Italia? Sí, ¿Hay un Banco Central en Luxemburgo? Sí, lo hay. ¿En España? Lo hay. ¿En Portugal? Lo hay. Sin embargo, esos bancos centrales lo que tienen son funciones regulatorias de supervisión de los bancos locales. Pero la función monetaria está tercerizada en el Banco Central Europeo. Es como eliminaron la posibilidad de emitir. Pero eso es una cosa porque hay una regla comunitaria. Acá no tenemos eso. Nuevamente, no se puede dolarizar sin dólares.

-¿Hay que privatizar los bancos estales?

-Yo soy un privatizador. El Estado tiene una enorme importancia dedicándose a lo que tiene que hacer. El Estado tiene una función en múltiples aspectos muy importantes. Pero, digamos, definitivamente no tiene que ser empresario.

-¿Cómo imaginan la banca del futuro?

- La Banca del Futuro tiene que ver con solucionar las necesidades de todos los días a las personas. En distintas fases, las personas van creciendo y van evolucionando. Se casan, tienen hijos. Después los hijos van al colegio, van a la universidad. Tienen la necesidad de comprar un departamento. Pero necesitan tomar ciertos seguros. Todo eso es una evolución. En esa evolución, los bancos y nuestro rol natural es estar presente en la vida de nuestros clientes y ayudarlos en cada fase de su vida. Pero también, no solamente en cada fase de su vida, sino, y ahora eso es lo moderno, también es en el día a día.

Entonces, por eso aparecen las billeteras. Las billeteras, por ejemplo, te permiten pagar con tu teléfono. Esa es una nueva manera de comprar. O, por ejemplo, te subís a, digamos, como pasa en Nueva York, te subís a un subterráneo y directamente con el teléfono o con tu smartwatch, podés estar pagando el subte. A eso vamos. Eso es lo que quiere hacer ADEBA con la SUBE. O sea, quiere aportar. Hay 70 millones de tarjetas de crédito en Argentina y queremos ser parte justamente de la solución del problema de la gente. Hoy todo está en el teléfono y simplemente con el teléfono podemos solucionar eso.

- Y en Supervielle, ¿cómo han aplicado esa evolución?

-Nosotros, por ejemplo, en términos de Banca del Futuro, durante la pandemia la gente no salía de su casa, entonces tuvimos que pensar cómo comunicarnos con los clientes. Y ahí apareció el concepto de videollamadas. Entonces, hoy en día tenemos en todo el país decenas de miles de personas que se comunican con nosotros todos los meses mediante videollamadas. No vienen a la sucursal y solucionan sus problemas con una videollamada. No es simplemente perder la tarjeta, es que les solucionamos temas concretos. Por ejemplo, si tienen una necesidad financiera, nos llaman y les podemos dar un crédito en el acto con una videollamada. Desde cualquier lugar, desde cualquier parte del mundo.

Otro ejemplo. Frente al grave problema de la inflación que tenemos, uno quiere tener el mínimo de dinero posible en su caja de ahorro porque no tiene cuenta remunerada. La caja de ahorro no te paga nada. Bueno, nuestro banco es el único banco de la Argentina que tiene en su app la posibilidad de hacer lo que nosotros llamamos inversión rápida. Con un clic se hace una inversión instantánea 24 horas al día, 7 días a la semana.

Perfil

Patricio Supervielle es el Presidente del Directorio de Grupo Supervielle S.A. y CEO de Grupo Supervielle. Además, ejerce como Presidente del Directorio de Banco Supervielle S.A. y otras subsidiarias de Grupo Supervielle. Posee una vasta experiencia de más de 35 años en la industria financiera.

Desde principios de la década del 2000, Patricio Supervielle ha liderado Grupo Supervielle, logrando un notable crecimiento en términos de patrimonio neto, activos y depósitos. Durante su gestión, el grupo ha completado con éxito algunas de sus adquisiciones más importantes y ha llevado a cabo su oferta pública inicial (2016) en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Patricio Supervielle es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina y obtuvo su maestría en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Asimismo, ha asistido al Programa Global CEO organizado por Wharton, IESE y CEIBS.

Premiado por Euromoney

Banco Supervielle salió en el primer puesto de la categoría Mejor Servicio de Argentina en Comercio Exterior del Ranking de la Revista Euromoney. Este reconocimiento es un claro reflejo de su compromiso con el segmento, para el que ofrece productos y servicios hechos a la medida de sus necesidades con el objetivo de brindarles las herramientas financieras necesarias para que desarrollen su negocio internacionalmente.

El banco tiene el compromiso de ofrecer a sus clientes los mejores servicios para que puedan exportar sus negocios al mercado internacional en un contexto de demandas cambiantes y complejas. Un claro ejemplo de esto el premio Supervielle Exporta, en el que premian a las empresas con las mejores estrategias para desarrollarse en el mercado global teniendo en cuenta su adquisición de tecnologías, know-how y capacidad gerencial con un viaje al Barcelona Business Week; y su alianza con SIDOM, mediante un botón de pago que brinda la posibilidad de gestionar los aranceles aduaneros de una forma mucho más ágil y eficiente. Además, el banco ofrece distintas alternativas de financiación para los negocios internacionales, entre los que destaca Factoring Internacional, mediante el cual brindan mayor protección a las empresas ante el riesgo crediticio del comprador en el exterior; y comisiones especiales según el segmento.

Cosecha y acarreo

Supervielle, es el único del país con un equipo especializado en la industria vitivinícola, ya que cuenta con su División Vinos que atiende a cada uno de los eslabones de la cadena de valor: desde los productores de uva hasta las bodegas, pasando por proveedores de insumos y bienes de capital.

En esta industria, las soluciones hechas a la medida son fundamentales, ya que deben adaptarse a su particular ciclo de negocio. Por eso y como ya es habitual, Supervielle ofrece sus Préstamos para Cosecha y Acarreo, distinguidos por su enfoque flexible y orientado a las necesidades específicas de los propietarios de fincas y bodegas que dispongan de terrenos destinados a la actividad. Este préstamo único se liquida durante la temporada de cosecha, que abarca desde enero hasta mayo, brindando a los beneficiarios un periodo de gracia de 3 a 6 meses en el pago del capital. De esta forma, los clientes pueden comenzar a reembolsar el préstamo una vez que han liberado sus vinos o concretado la venta de la uva.

Es importante destacar que dicho préstamo no posee un límite predefinido de crédito. La aprobación se realiza de manera individual, considerando las urgencias particulares de cada cliente y llevando a cabo un análisis crediticio puntual. Esta flexibilidad asegura que los agricultores y bodegas puedan acceder a la financiación necesaria para optimizar sus operaciones durante la crítica temporada de cosecha.