Otro efecto de la devaluación: cuánto pagan por vender monedas por kilo en vez de usarlas

Que el peso argentino se devalúa cada día más, no es ninguna novedad. Tal ha sido la caída de su valor que, aquellas monedas con las que antes podíamos comprarnos alguna golosina, pagar el pasaje del colectivo o hasta ahorrarla en un “chanchito”, hoy valen más si las vendemos por kilo que si intentamos pagar un artículo en el súper o el almacén del barrio.

Con la alta inflación que se ha vuelto nuestra realidad, la moneda de $1 ya no nos alcanza ni para un caramelo. Ni hablar de aquellas de 10, 25 o 50 centavos. Sin embargo, aunque ya casi no tienen valor monetario y para ir a hacer las compras ya no son funcionales, el material con las que están acuñadas si lo es. Incluso, llega a valer más del doble o hasta el triple.

Cuánto pagan por el kilo de monedas

Conforme a la comparación que hizo el analista financiero Christian Buteler en las redes sociales, 143 monedas de $2 equivalen a un kilo. Según su denominación, su valor es de $286, pero, si se venden a un fundidor de cobre, se puede conseguir a $850, ya que eso es lo que pagan por el kilo. Así, llegarían a triplicar su valor.

“Esta es la depreciación de la moneda. Te demuestra cómo fue perdiendo valor y hoy ya roza lo ridículo, al punto tal que una moneda vale más por su peso que por el valor monetario que se le da”, dijo el economista.

Si bien se trata de una práctica bastante conocida y antigua, cobró auge con un video viral de Tik Tok, donde un hombre mostró cómo cambió $4000 en monedas (17,5 kilos) por $8750 en billetes. El año pasado, al hombre le pagaron $500 por kilo, lo que le dio un retorno inmediato de casi 120%.

El economista ejemplificó cómo las monedas pueden triplicar su valor.

¿Es un delito vender monedas?

Si bien en el Código Penal, en el artículo 283, se expresa que quien “cercenare o alterare moneda de curso legal” será reprimido con prisión de uno a cinco años, desde el Banco Central (BCRA) afirmaron que no hay delito y “se puede” hacer, según lo publicado por La Nación.

“Cercena quien disminuye el valor intrínseco de la moneda genuina, metálica (por medio de incisiones, raspaduras, procedimientos químicos), disminuyendo el metal valioso que legalmente corresponde a esa moneda, respetando el signo que revela su valor extrínseco, y conservando su aptitud para circular. Altera el que cambia o modifica la moneda metálica o el papel moneda, logrando que aparente un valor mayor que el que tiene realmente. No incurre en este delito quien cercena o altera la moneda quitándole posibilidad de circular ni quien la destruye”, argumentaron.

Conforme a los datos publicados por el mencionado medio, hay 9721,6 millones de monedas en circulación. Incluso, todavía hay dando vueltas 406,3 millones de monedas de un centavo, un total de 1272,5 millones de monedas de cinco centavos; y 2713,4 millones son de diez centavos.

El resto se divide en 1008,7 millones de 25 centavos; 747,5 millones de cincuenta centavos; 1964,3 millones de unidades de $1; 1025,1 de $2; 400,8 de $5; mientras que la más reciente, la de $10, ya acumula 183 millones.