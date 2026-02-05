Otro cruce entre Cavallo y el Gobierno por la medición del IPC: el exministro dice que pretende "ayudar"

En medio de los debates internos sobre la política económica, el exministro Domingo Cavallo volvió a tomar distancia del Gobierno y aclaró que sus planteos no apuntan a debilitar la gestión, sino a advertir sobre riesgos que, a su entender, podrían afectar la estabilidad lograda.

El Gobierno acelera en el Congreso y busca aprobar la Ley Penal Juvenil el próximo 12 de febrero

Según el Gobierno, la pobreza cayó al 26,9% en el tercer trimestre de 2025

La aclaración fue publicada este jueves en su blog personal, luego de haber salido en defensa de Joaquín Cottani, exviceministro de Economía de Luis Caputo, en la polémica por la postergación de los cambios en la medición del índice de precios que elabora el Indec.

Cottani había señalado que la nueva fórmula para medir la inflación del Indec ya estaba lista en junio de 2024 y debería haberse aplicado durante el segundo semestre de ese año.

En una nota titulada “La intolerancia hasta con las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar genera daños autoinfligidos”, el exministro garantizó que las opiniones de Cottani fueron realizadas “con total buena fe y espíritu de crítica constructiva”.

En cambio, el ministro Luis Caputo dijo que Cottani buscaba “desacreditar al Gobierno” .

En este ida y vuelta, Cavallo sostuvo que “lo que dice Cottani no podría ser más constructivo, porque advierte sobre un riesgo que puede poner en peligro el clima de estabilidad”.

Incluso, dijo que el hecho puede “reeditar un episodio como el ocurrido antes de la elección del año pasado, que de no haber sido por la oportuna intervención del gobierno de Trump podría haber comprometido los resultados electorales favorables al Gobierno”.

En este marco, Cottani buscó también rechazar la idea de que la Argentina atravesó “100 años de intervencionismo proteccionista e irresponsabilidad fiscal” sin intentos de reformas estructurales, al salir en defensa del plan de convertibilidad.

“Quienes conocen en detalle nuestra historia económica saben que no es verdad lo que sostiene el gobierno”, dijo a su vez Cavallo.