5 de febrero de 2026 - 22:35

Otro cruce entre Cavallo y el Gobierno por la medición del IPC: el exministro dice que pretende "ayudar"

El exministro de Economía volvió a tomar distancia del Gobierno tras la postergación de los cambios en la medición del IPC, aunque aclaró que busca advertir sobre riesgos que podrían afectar al oficialismo.

Domingo Cavallo y un nuevo cruce con Luis Caputo.&nbsp;

Domingo Cavallo y un nuevo cruce con Luis Caputo. 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En medio de los debates internos sobre la política económica, el exministro Domingo Cavallo volvió a tomar distancia del Gobierno y aclaró que sus planteos no apuntan a debilitar la gestión, sino a advertir sobre riesgos que, a su entender, podrían afectar la estabilidad lograda.

Leé además

La pobreza cayó en el tercer trimestre de 2025, según el Gobierno

Según el Gobierno, la pobreza cayó al 26,9% en el tercer trimestre de 2025

Por Redacción Economía
El presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, informó que el dictamen se firmará el miércoles 11.

El Gobierno acelera en el Congreso y busca aprobar la Ley Penal Juvenil el próximo 12 de febrero

Por Redacción Política

Idas y vueltas entre Caputo, Cavallo y el viceministro Cottani

Cottani había señalado que la nueva fórmula para medir la inflación del Indec ya estaba lista en junio de 2024 y debería haberse aplicado durante el segundo semestre de ese año.

En una nota titulada “La intolerancia hasta con las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar genera daños autoinfligidos”, el exministro garantizó que las opiniones de Cottani fueron realizadas “con total buena fe y espíritu de crítica constructiva”.

En cambio, el ministro Luis Caputo dijo que Cottani buscaba “desacreditar al Gobierno”.

En este ida y vuelta, Cavallo sostuvo que “lo que dice Cottani no podría ser más constructivo, porque advierte sobre un riesgo que puede poner en peligro el clima de estabilidad”.

Incluso, dijo que el hecho puede “reeditar un episodio como el ocurrido antes de la elección del año pasado, que de no haber sido por la oportuna intervención del gobierno de Trump podría haber comprometido los resultados electorales favorables al Gobierno”.

En este marco, Cottani buscó también rechazar la idea de que la Argentina atravesó “100 años de intervencionismo proteccionista e irresponsabilidad fiscal” sin intentos de reformas estructurales, al salir en defensa del plan de convertibilidad.

“Quienes conocen en detalle nuestra historia económica saben que no es verdad lo que sostiene el gobierno”, dijo a su vez Cavallo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei recibió nuevamente a Pedro, su fiel admirador.

Milei recibió otra vez en Casa Rosada a Pedro, su admirador y quien lo apuró con Victoria Villarruel

Por Redacción Política
Hasta el 1 de abril l Gobierno recibirá las iniciativas privadas para trabajar en remodelaciones y nueva infraestructura del Parque General San Martín.  

El parque General San Martín cumple 130 años y el Gobierno presentó un plan de renovación público-privado

Por Redacción Sociedad
El Gobierno ordenó la cesantía de once empleados del Hospital Garrahan, que participaron en la toma de oficinas ocurrida el 31 de octubre de 2025. 

El Gobierno ordenó la cesantía de diez gremialistas del Garrahan tras haber realizado una toma en 2025

Por Redacción Política
Sala del sable corvo de San Martín.  

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras el decreto para trasladar el sable corvo de San Martín

Por Redacción Sociedad