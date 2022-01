Nación autorizaría una suba del gas del 20% y la factura llegaría a $ 1.945

Ecogas solicitó en la audiencia de ayer un incremento en la factura de los usuarios residenciales mendocinos del 24%, lo que llevaría la boleta promedio de los actuales $ 1.621 a $ 2.015. Sin embargo, el Gobierno nacional adelantó que solo autorizará una suba de hasta 20%, incluyendo también al aumento propuesto por las empresas que prestan el servicio de transporte y el futuro ajuste del precio del gas en boca de pozo. De esta forma, la factura de gas llegaría a un valor final de $ 1.945.

Se debe aclarar que ese valor promedio, de $ 1.945 mensuales, solo lo pagaría el 1% de los usuarios residenciales (con grandes consumos). El resto está comprendido en el beneficio de la ley de Zona Fría, por lo que 54% de los hogares pagaría la mitad de esa tarifa plena, lo que equivale a $ 972,5 (de media para todos los tipos de usuarios) y el 45% restante, un 30% menos: $1.361. Por otra parte, se debe recordar que se trata de una factura promedio mensual, cuando, en realidad, hay variaciones muy marcadas según la temporada.

Debate

En la jornada de ayer se desarrolló la audiencia pública, convocada por el Enargas, por la adecuación transitoria de la tarifa de los servicios de transporte y distribución de gas por redes, en el marco de la renegociación de la revisión tarifaria integral. Por otra parte, en los próximos días el Gobierno nacional deberá decidir cuánto subsidiará el precio del gas en boca de pozo.

Se debe tener en cuenta que, aproximadamente, el transporte y la distribución representan un 40% del total que abonan los usuarios residenciales. El resto lo constituyen el gas en boca de pozo –el componente que más peso tiene- y los impuestos. De ahí que, aunque las empresas hayan solicitado aumentos del 70%, el impacto en las boletas sería bastante menor. Además, el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, reiteró que apuntan a que el incremento promedio no supere el 20% este año.

En la audiencia, Ecogas presentó dos propuestas de aumento. Una, que establece que el incremento solicitado se aplique 50% al costo fijo y 50% al variable (consumo), y otra que propone que el 80% del incremento recaiga sobre el componente fijo de la factura. Con esta última opción, se reduciría la variación del monto mensual a pagar entre verano e invierno. Hoy, en julio, se abona, en promedio, una factura con un valor 4,3 veces superior a la de febrero ($2.276 versus $528). De concentrarse el ajuste en el cargo fijo, esa brecha se llevaría al 3,5.

También habría diferencias en el porcentaje de aumento para cada categoría entre ambas posibilidades, aunque el promedio seguiría siendo prácticamente idéntico: una suba promedio para la tarifa plena del 24,4% y una reducción, sobre el monto actual, de casi 38% para quienes tienen una bonificación por zona fría del 50% y de 13% para los que tienen una quita de 30%.

La empresa distribuidora planteó, entre los motivos para este incremento, que la tarifa actual tuvo un último ajuste en junio del año pasado y que llevaba 26 meses congelada antes de eso, además de que el aumento autorizado fue bastante inferior a la inflación acumulada en todo ese tiempo (y lo solicitado por Ecogas).

Es que, cuando asumió la actual gestión nacional, resolvió no aplicar la suba semestral prevista para fines de 2019 en la revisión tarifaria integral y estableció la emergencia pública en materia energética que congeló las tarifas (congelamiento que se sostuvo durante la pandemia). Luego, se estableció un régimen tarifario de transición, hasta que se llegue a un acuerdo con las empresas.

Objeciones

Romina Rios, presidenta de la asociación de defensa del consumidor Protectora, reconoció que el impacto de este incremento no va a ser el mismo que en años anteriores, por la implementación de la ley de Zona Fría. De hecho, como se demoraron en reglamentarla y aplicarla, comenzó a regir el 5 de agosto, por lo que este invierno, quienes mantengan sus consumos, pagarán por julio –el mes más frío- menos que en 2021.

Si bien Rios señaló la importancia de mantener actualizada la tarifa, porque el atraso termina conduciendo a que luego se actualice de modo abrupto, en la audiencia expuso que mientras la distribuidora aduce que pierde por este desajuste con la inflación y por la zona fría –cuando el beneficio se paga a través de un fondo que se integra con un ítem que se paga en la misma factura-, hay montos que está percibiendo por no entregar la boleta en formato papel, ni los avisos de deuda y de corte.

Rios estimó que si solo al 25% de los usuarios se les cobra por una factura que no reciben –algo que asegura ha sucedido con frecuencia- la empresa está ganando unos 400 millones de pesos anuales. Además, señaló que para poder hacer un trámite en la web es obligatorio primero optar con la notificación electrónica. De lo contrario no se puede ingresar (esto se puede modificar después, pero muchos usuarios no saben cómo hacerlo) y hay quienes luego deben imprimir la factura para poder pagarla.

Se debe recordar que la determinación del 50% o 30% de descuento por la ley de zona fría se realiza de modo automático y que para percibir el más importante, el titular no debe tener ingresos en blanco que superen los cuatro salarios mínimos. Quienes alquilan una propiedad, sin embargo, pueden modificar los datos de la cuenta desde web de Ecogas, con el DNI, con el contrato de alquiler o con un certificado de residencia.