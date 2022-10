Mercado Pago o plazo fijo: dónde conviene invertir para ganar $20.000

Riesgo del capital: en los plazos fijos, el riesgo asumido es casi nulo, ya que, a pesar de que la entidad financiera quiebre, el BCRA cuenta con un seguro en caso de que la empresa no pague. En tanto, FCI no es un depósito, por lo que no cuenta con dicho seguro, aunque están regulados por la Comisión Nacional de Valores.