Mendoza recibe a Somos Pymes Summit – Competitividad PyME 2025 y el cierre será a cargo de Cornejo

El Somos Pymes Summit 2025 reunirá a líderes económicos en Mendoza para analizar competitividad, digitalización y oportunidades del sector PyME.

El analista político Carlos Pagni participará de Somos Pymes.&nbsp;

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Organizado por Somos Pymes, el evento reunirá a referentes del ámbito económico, político y tecnológico para debatir sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en el país.

El encuentro apunta a generar un espacio de análisis y networking estratégico, donde empresarios, emprendedores y profesionales podrán intercambiar experiencias, identificar oportunidades de crecimiento y proyectar estrategias que fortalezc

an la competitividad del sector. Mendoza se posiciona así como un polo clave para el desarrollo productivo federal.

Expertos nacionales aportan una mirada integral sobre la competitividad PyME

Entre los expositores confirmados se destacan Carlos Melconian, Carlos Pagni, Damián Di Pace, Emmanuel Álvarez Agis y Fredi Vivas, quienes ofrecerán perspectivas sobre los escenarios económicos que definirán el futuro de las PyMEs argentinas.

Según Cristian Dátola, director de Somos Pymes, “federalizar este tipo de encuentros es fundamental, porque el entramado productivo argentino no se concentra solo en Buenos Aires; está en todo el país, y Mendoza representa una región pujante con un ecosistema empresarial diverso y en crecimiento”.

Emmanuel Álvarez Agis
Emmanuel Álvarez Agis es uno de los disertantes en Somos Pymes Mendoza.

La agenda del Summit abordará competitividad, digitalización, financiamiento, reforma laboral y modernización tributaria, generando un espacio donde más de 800 empresarios de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba y Santa Fe podrán debatir, compartir experiencias y construir alianzas estratégicas.

Cierre institucional y el impulso del gobierno a las PyMEs

El evento finalizará con la participación del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien destacará el compromiso del gobierno provincial con la promoción del desarrollo productivo y la innovación del sector PyME.

Su participación subraya la relevancia que tiene este encuentro para la provincia, consolidando a Mendoza como uno de los polos empresariales más dinámicos del país, con una marcada vocación exportadora, una fuerte presencia de industrias regionales y un creciente impulso hacia la transformación digital y la sustentabilidad.

Más allá de las exposiciones, el Summit busca fortalecer la red empresarial federal, generar debates estratégicos sobre el futuro económico del país y promover un ecosistema colaborativo donde las PyMEs puedan acceder a herramientas, contactos y conocimientos clave para crecer y competir en un mercado cada vez más complejo.

