Mendoza logró un alivio fiscal de más U$S 300 millones en Ingresos Brutos

Corría el año 2017, y Pacto Fiscal mediante, las provincias empezaron a rebajar Ingresos Brutos, uno de los impuestos más distorsivos para la actividad económica, por su famoso “efecto cascada”. Sin embargo, en 2020 vino la pandemia, y la mayoría de las jurisdicciones provinciales revirtieron la medida (se arrepintieron de forma populista), a diferencia de Mendoza, que se mantuvo firme, fiel a su compromiso con la producción, y a nuestra tradición (ya había sucedido algo parecido con el Pacto Fiscal de 1994). De esta forma, el alivio fiscal se fue acumulando, y luego de varios años ininterrumpidos, el monto ya es multimillonario en dólares, devuelto íntegramente a la economía privada provincial.

De esta forma, tomando el acumulado 2018-2023, las gestiones de Cornejo-Suárez han devuelto al sector privado mendocino u$s 332 millones en 6 años. Y este monto es sólo el efecto directo de la medida; el efecto indirecto, tomando los multiplicadores promedio de nuestra economía, lo llevan a unos u$s 500 millones, que fueron a traccionar consumo e inversión privada.

Es a través de políticas inteligentes como esta rebaja de impuestos distorsivos, que nuestra provincia se diferencia del resto (Modo Mendoza), sosteniendo empleo y producción privada en épocas donde la macro nacional es un desastre (como ahora), que desalienta inversión. Es por eso que hay que saber separar los buenos de los malos gobiernos.

Cuántas veces no valoramos lo que no vemos, hasta que se pierde

Rebajar impuestos no tiene el mismo efecto visual/mediático que el subsidio, este último es dinero que entra al bolsillo, en cambio el primero es dinero que no sale del bolsillo, se nota menos. Pero probablemente, sin esta rebaja impositiva a las empresas, el desempleo no sería tan bajo como el que actualmente muestra Mendoza (5% de la PEA).

Entonces no nos dejemos engañar por anuncios de campaña, por “cantos de sirena”. No olvidemos nunca que la oposición subió impuestos, manteniendo una presión fiscal alta en nuestra provincia. Y cuando decimos oposición, no es sólo el peronismo, recordemos que los gobiernos de Jaque-Pérez contaban con el voto del Partido Demócrata dirigido por De Marchi y sus legisladores para las leyes Impositiva y de Presupuesto de aquella época.

Los valores en pesos de las rebajas impositivas fueron unificadas a poder adquisitivo del año 2022, para simplificar la comparación, y luego convertidas en dólares a valor del blue promedio de dicho año.

En síntesis, una vez más, Mendoza es el ejemplo del rumbo nacional a seguir. Los impuestos distorsivos deben ser cada vez menos, las administraciones públicas cada vez más austeras y eficientes, y los servicios públicos eficientes y ordenados. Nuestra provincia, con Cornejo/Suárez, hizo una mejora de 180 grados en esta materia, y la mantuvo (el superávit fiscal no se afectó), cuando muchas otras provincias volvieron a aumentar Ingresos Brutos. Recordemos que Mendoza vive del sector privado, a diferencia de la mitad de las provincias argentinas, que tienen mayoría de empleados públicos, entre ellas varias de las limítrofes, que muchas veces se usan para comparar.

