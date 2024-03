¿Mendoza es más cara que Miami?: la nota de Los Andes que generó polémica en las redes

Lo he dicho siempre, Mendoza es la provincia más cara del país.



Es muy romántico decir "capital del vino del mundo" y "los paisajes más lindos", pero con eso no alcanza.



Mendoza es una provincia estancada que se quedó en los 90.



No hay políticas de avance



Desidia y corrupción