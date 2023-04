Mendoza es la provincia que menos recursos discrecionales recibió por tres años consecutivos

En 2022, el Gobierno nacional envió a las provincias $800 mil millones en concepto de transferencias no automáticas, es decir, aportes cuya modalidad de distribución no está definida (a diferencia de como ocurre con la coparticipación). De ese total, Mendoza recibió $12 mil millones. Sin embargo, cuando se calcula cuánto llegó a cada mendocino, la provincia está última en la lista, con apenas $5.982, cuando cada santacruceño, los segundos en la lista, recibieron $35.247 y cada riojano, los que ocupan, por lejos, el primer puesto, percibió $95.601.

En el Ministerio de Economía y Energía de la provincia tomaron datos de la cartera nacional y concluyeron que, en 2020, 2021 y 2022, Mendoza estuvo en el último lugar en cuanto a las transferencias per cápita que reciben las provincias desde Nación. Aún más, calcularon cuánto hubiera recibido si el monto por habitante hubiera sido el promedio -no el de la provincia que más recibió- y, sumando la diferencia de estos tres años -y quitando el efecto inflación-, se alcanzarían los $80 mil millones (a fines de 2022) o U$S 400 millones.

El ministro Enrique Vaquié, planteó que, cuando se habla de crecimiento económico o de la tan mencionada matriz productiva, desde el Gobierno insisten en que se debe intentar jugar con los 11 jugadores, porque cuando hay menos en la cancha se pierde desarrollo, empleo y logística (según sea el jugador que falte). Uno de estos jugadores que es central, mencionó, es el gasto público nacional, por su magnitud.

Y, siguiendo la comparación con un equipo de fútbol, planteó que éste está lesionado y no corre como tiene que correr. Vaquié señaló que, si esta situación se mantiene en 2023, Mendoza va a haber perdido el dinero equivalente a la construcción de El Baqueano. Esto implica que, cada cuatro años, se podría construir un dique, mientras que no se ha podido hacer uno desde 2001.

Si bien reconoció que las transferencias no automáticas pueden ser variables y se entiende que un año pueda ser mejor que otro, Vaquié consideró que el hecho de que Mendoza se mantenga en el último lugar es discriminación. Y sumó que en los últimos puestos de la lista están las provincias de distinto signo político al de Nación, como Jujuy, Corrientes, Córdoba y Santa Fe, además de Mendoza.

Como contraparte, destacó que programas que se han implementado desde el Gobierno provincial, como Enlazados o Mendoza Activa, han tenido en cuenta el equilibrio territorial y que siempre han estado entre los primeros puestos municipios como San Rafael y Maipú. Esto, porque se apunta a que el desarrollo sea lo más armónico posible.

Desde el gobierno provincial aseguran que, si Mendoza recibiera el promedio de aportes per cápita, en 4 años se podría hacer un dique como El Baqueano.

Envíos discrecionales

A diferencia de la coparticipación, cuyo reparto está establecido por ley, las transferencias no automáticas son fondos que envía Nación a los gobiernos provinciales o municipales, o incluso de modo directo al sector privado o los ciudadanos, y que no tienen establecido un criterio de reparto. Incluyen la obra pública nacional, programas sociales, subsidios al transporte público, asistencia para la emergencia, etc.

La senadora nacional Mariana Juri, quien también analizó los números, expresó que esta gestión nacional ha incrementado notoriamente la entrega de fondos discrecionales y que, por eso, ha perdido peso la discusión del presupuesto y se ha abandonado el debate sobre la coparticipación. Por eso, consideró que se debería establecer un criterio equitativo de distribución, ya sea el número de habitantes, la escolaridad, los kilómetros cuadrados o algún otro para evitar que las transferencias se concentren en sus aliados políticos.

Asimismo, indicó que cuando los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) llegan a Mendoza van directo a las comunas peronistas, como Santa Rosa, San Rafael y La Paz. Mientras que los fondos nacionales que llegaron durante la pandemia a Mendoza, el Gobierno provincial los distribuyó siguiendo el criterio de la coparticipación.

La senadora presentó un proyecto de ley para que, en concepto de ATN, ningún habitante del país pueda recibir más del doble del que menos reciba. Esto evitaría situaciones como la de 2022, cuando un riojano recibió 16 veces más que un mendocino. Y también que, 60 días antes de cualquier proceso eleccionario -nacional, provincial o municipal-, salvo que medie una situación de emergencia, ninguna jurisdicción donde haya elecciones pueda recibir estos fondos.

Aporte nacional

Nicolás Aroma, economista asesor del PJ, indicó que el planteo no es pertinente, porque no hay razón política en el reparto de las transferencias discrecionales. En este sentido, explicó que Buenos Aires siempre recibe más dinero -y acotó que también sucedió cuando María Eugenia Vidal era gobernadora-, porque es la más perjudicada, ya que aporta 40% del PBI y no recibe ni 20 puntos de coparticipación. Mientras que Mendoza, aunque se diga lo contrario, desde hace unos años está recibiendo más de lo que aporta, porque ha ido perdiendo participación.

Asimismo, expresó que se puede reclamar cuando la provincia tiene un déficit, pero no tiene sentido discutirlo cuando el Gobierno provincial tiene un superávit que, a marzo de 2023, supera los $100 mil millones y “los tiene en la caja”, en lugar de utilizarlos para generar un “shock de producción”.

El economista señaló que los aportes discrecionales son una porción muy chica del resto de los fondos nacionales, como la coparticipación. Añadió que el 60% de los recursos totales que tiene la provincia son de origen nacional, cuando históricamente había sido 50%.