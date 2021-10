Mendoza es la cuarta provincia en cantidad de inversiones petroleras

Según los datos de la Secretaría Nacional de Energía, este año Mendoza presenta un total de U$S 211,89 millones en inversiones de hidrocarburos (U$S 7,89 millones en exploración y U$S 204 en explotación), siendo la cuarta provincia en un ranking liderado por Neuquén. Además, la producción de esa última provincia empujó los números nacionales hacia una suba del 8% acumulada en agosto, pero Mendoza continúa en caída (-5% acumulado interanual).

La comparación responde a Inversiones en mercado de hidrocarburos upstream, con datos de la Secretaría de Energía del Ministerio Nacional de Economía. Para 2021 se preveían inversiones de U$S 263,5 millones en exploración y U$S 5.297,61 millones en explotación, con un total de U$S 5.561,11 millones. En cuanto a empresas, la principal inversora es YPF con U$S 2.286,45 millones, seguida por Pan American Energy SRL (PAE) con U$S 942,62 millones.

Como era de esperarse, el primer puesto provincial en inversiones es de Neuquén, que tiene más de la mitad de la producción nacional de hidrocarburos. Presenta U$S 89,8 millones en exploración, en especial por U$S 32,30 millones de PAE y otros U$S 30,42 millones de Kilwer S.A. En explotación, presenta un monto de U$S 3.699,97 millones, en especial por parte de YPF (U$S 1.783,19 millones), PAE (U$S 427,11 millones) y Shell Argentina S. A. (U$S 414,77 millones).

En segundo lugar, Chubut, que actualmente tiene un quinto de la producción nacional, presenta en exploración inversiones por U$S 11,46 millones, lideradas por la empresa PAE con U$S 7,48 millones. Las de explotación suman U$S 724,7 millones, también lideradas por PAE (por un valor de U$S 462,64 millones) y seguida por YPF (U$S 137, 91 millones).

En el caso de Santa Cruz, con cerca de un décimo de la producción nacional, este año ha tenido inversiones de U$S 34,84 millones en exploración, en especial por parte de la Compañía General de Combustibles SA (CGC) con U$S 28,36 millones. En explotación ese número asciende a U$S 382,01 millones, con YPF a la cabeza (U$S 186,22 millones) y seguida por CGC (U$S 116,90 millones).

Mendoza ocupa el cuarto lugar provincial en inversiones, con números en exploración para este año en U$S 7,89 millones, repartidas principalmente entre Hattrick Energy SAS (U$S 2,65 millones), Crown Point Energía S.A. (U$S 2,50 millones) y Petrolera El Trébol S.A. (U$S 2,33 millones). En cambio, para explotación hay inversiones de U$S 204 millones, en especial de YPF (U$S 139,51 millones) y en menor medida de Pluspetrol S.A. (U$S 48,63 millones).

La quinta provincia del ranking es Río Negro, con valores en exploración por U$S 29,25 millones, en primer lugar con Tecpetrol S.A. por unos U$S 14,62 millones y en segundo con YPF por U$S 10,23 millones (en especial de exploración complementaria). Los números de explotación son de U$S 120,75 millones, con Vista Oil & Gas Argentina SAU a la cabeza (U$S 38,72 millones), seguida por YPF (U$S 25,18 millones) y Capex SA (U$S 19,90 millones).

Instalación petrolera en Vaca Muerta.

La situación nacional del petróleo

En el reciente informe “Mercado del Petróleo y del Gas”, publicado por Fundación Ideal en la última semana, se analiza la actual coyuntura provincial, nacional y mundial del mercado del petróleo y del gas, y proyecciones.

Allí se establece que la producción nacional de petróleo alcanzó los 25.282.432 metros cúbicos (m3) entre enero y agosto de 2021, lo que dejó un incremento del 8% respecto del mismo período de 2020. Vale recordar que la extracción de petróleo venía en descenso desde abril de 2020 (por una fuerte contracción como consecuencia de la pandemia), pero desde el cuarto mes de este año se ha recuperado, con una tendencia al alza.

Neuquén se posiciona como la primera productora con 12,9 millones de m3 (el 51% de la extracción nacional acumulado a agosto). Le siguió Chubut con 5 millones (21%), Santa Cruz con 2,7 millones (11%) y Mendoza con 2 millones de m3 (9%).

“La producción nacional fue impulsada por Neuquén, donde se registró un aumento del 26% interanual hasta agosto, explicado por Vaca Muerta. En las demás provincias, se registraron contracciones en el mismo período, siendo las mayores las de Formosa (-11%) y La Pampa (-12%)”, se afirma en el informe de Fundación Ideal

Poniendo la lupa sobre Mendoza, la extracción de petróleo acumulado al octavo mes de 2021. Alcanzó los 2.170.050 m3, un 5% menos que en el mismo período de 2020. El análisis indica que la producción provincial atraviesa la mayor recesión de la última década, acumulando 36 meses de caídas: “Viene en retroceso de forma casi constante desde 2009, al punto que la extracción acumulada a agosto de 2021 representó sólo 78% del volumen extraído de hace doce años”.