Mendoza consolida los 31 vuelos internacionales por semana

Luego del crecimiento en las conexiones directas con destinos en el exterior durante la temporada alta de vacaciones de verano, Vendimia y Semana Santa, Mendoza tiene hoy 31 vuelos internacionales por semana. Desde el Ministerio de Cultura y Turismo están desarrollando gestiones para que ese número se incremente para el Mundial Sub 20 y para el fin de semana XXL del 25 al 28 de mayo.

Los primeros días de enero comenzaron a operar dos vuelos directos a Río de Janeiro, que, después de Semana Santa, dejaron de estar operativos y se reforzó la ruta San Pablo con una nueva opción de Aerolíneas Argentinas (hasta ese momento ofrecían la conexión directa Gol y Latam). Hoy, la provincia tiene 14 vuelos semanales a Santiago de Chile -y se planea sumar más para el invierno-, 9 a San Pablo, 5 a Panamá y 3 a Lima.

La ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, indicó que estos son vuelos regulares, que pueden incrementarse con refuerzos para un fin de semana o temporada en particular, pero que se deben sumar otros que los turistas contratan de manera privada, para asistir a reuniones, casamientos o visitar la provincia.

Vicario resaltó que lo importante es que, con la recuperación post pandemia, Mendoza no perdió ninguna ruta internacional y ha ido sumando frecuencias, para fortalecer el camino a la no estacionalidad, es decir, a mantener un buen nivel de visitantes todo el año. Pero también se ha intentado reforzar la conectividad de cabotaje, no sólo para favorecer la llegada de turistas nacionales, sino también para que los visitantes extranjeros, que llegan a la Argentina por 20 o 25 días, a hacer un recorrido por el país, incluyan a Mendoza en esa hoja de ruta.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En esta línea, han solicitado un vuelo directo a Calafate o Ushuaia, ya que se han recibido en Mendoza turistas internacionales que han llegado a la Patagonia en crucero y luego van a otros destinos dentro del país, y esto se puede ver favorecido con más conexiones directas, que no pasen por Buenos Aires. Hasta ahora, la provincia tiene vuelos a 9 aeropuertos en el país: Aeroparque, Bariloche, Córdoba, Ezeiza (se sumaron dos más), Jujuy, Mar del Plata -se implementaron dos vuelos semanales para el verano y quedaron regulares todo el año-, Neuquén, Rosario y Salta.

De todos modos, también están solicitando más vuelos semanales a Aeroparque y Ezeiza. Esta semana, detalló la ministra, hay 103 a Buenos Aires, pero siguen reclamando más frecuencias porque, entre los viajes corporativos (quienes se van los lunes y vuelven los viernes), el turismo de reuniones -a fin de mes habrá un importante congreso de cardiología- y los visitantes regulares, la ocupación de los vuelos es muy alta.

Y se está aguardando una reunión con Air Europa, a la que se le han presentado tres opciones de conexión Mendoza-Madrid, vía Santiago de Chile, Córdoba o Asunción; aunque insisten con esta última posibilidad ya que habilita dos destinos en uno. La ministra indicó que han estado trabajando mucho con el mercado paraguayo y que, pese a no tener un vuelo directo, la provincia se ha instalado como un lugar que eligen para celebrar bodas.

La funcionaria explicó que están trabajando en alianza con Copa, en el desarrollo de acciones conjuntas para presentar la provincia en los 75 destinos a los que vuela esa aerolínea. En este sentido, resaltó que el vuelo desde Mendoza a Panamá es de menos de 6 horas y, desde ahí, hay conexiones a 60 ciudades en América, con rutas de entre una y dos horas.

Asimismo, han avanzado con Gol y Latam para reforzar el vuelo a San Pablo. Y, junto a Buenos Aires, se espera captar parte del turismo internacional que llega a esa ciudad (el 75% del que recibe todo el país), para posicionar a Mendoza en el mapa mundial como segundo destino, aprovechando el posicionamiento que brindó el mundial Qatar y el específico de Mendoza, con el malbec y el enoturismo.

Buenas perspectivas para fines de mayo

Vicario indicó que están en contacto con las aerolíneas porque ya hay datos de ocupación de vuelos y de reservas hoteleras muy altos para el Mundial Sub 20 -del 21 al 30 de mayo, con posibilidad de que se extienda al 3 de junio por los octavos de final- y para el fin de semana del 25 al 28 de mayo, que está potenciando el Pre Viaje 4.

Es que en Mendoza se jugarán las selecciones de Nigeria, República Dominicana, Italia, Brasil, Francia, República de Corea (Corea del Sur), Gambia, Honduras, Japón, Israel, Túnez y Uruguay. Y es de esperar que lleguen viajeros de estos países, que, entre partidos, recorrerán la provincia y esto beneficiará a los hoteleros, gastronómicos, operadores turísticos y el comercio en general.

Por debajo de 2019

Según datos del Ente Mendoza Turismo, en 2019 llegaron a la provincia 535.800 visitantes extranjeros, de los que 236.300 fueron chilenos; 82.600, brasileros; 81.900, europeos; 39.800 estadounidenses y canadienses; 75.600 del resto de América; y 19.700 del resto del mundo. Pese a la recuperación de los vuelos, los números de 2022 siguen estando muy por debajo de los de antes de la pandemia.

El año pasado visitaron Mendoza 183.500 viajeros provenientes del exterior: 80.800 chilenos, 36 mil brasileros, 19.300 europeos, 15.600 estadounidenses y canadienses, 28.400 del resto de América y 3.400 del resto del mundo.

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, comentó, con respecto a la conectividad internacional, que la recuperación ha sido muy buena y que eso ayuda a que esté creciendo la llegada de turistas extranjeros a la provincia (en todo 2021, llegaron 16.200); algo que consideró que va mejorando. De hecho, indicó que el fin de semana pasado, por una competencia ciclística en alta montaña y la media maratón en la ciudad, hubo visitantes de distintas partes del mundo. Sumó que también ha contribuido a esto el tipo de cambio favorable.

En cambio, opinó que aún se debe avanzar en una mayor cantidad de conexiones de cabotaje. Y señaló que Latam tenía el 38% del mercado y, cuando dejó de volar en Argentina, ninguna aerolínea cubrió esas frecuencias. De ahí que, aunque Aerolíneas Argentinas haya sumado vuelos, no resulta suficiente y tampoco hay competencia, ya que las low cost ofrecen otro tipo de servicio.