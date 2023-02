El turismo internacional generó 152 millones de dólares para Mendoza

Más allá del arranque a la baja este año para el turismo en Mendoza, las últimas cifras publicadas en la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) marcaron que los arribos extranjeros, ya sea por el aeropuerto provincial o el Paso Internacional Cristo Redentor, de personas no residentes dejaron un total de casi US$ 152 millones en la provincia durante el año 2022.

Según detalla el informe, en todo el año turismo receptivo internacional vía aérea dejó en las arcas locales US$ 81,6 millones, mientras que el turismo receptivo que ingresó por el Cristo Redentor generó US$ 70,2 millones, lo que da un total de US$ 151,8 millones durante este año.

El documento también especifica que el Aeropuerto Internacional de Mendoza fue el que más extranjeros recibió en el interior del país, con un 4,5% del total, solo por detrás de Ezeiza y Aeroparque (91,3% del total) y superando a Córdoba, Rosario y Bariloche. Además, la terminal aeroportuaria local registró 76.700 ingresos, lo que marca un crecimiento del 1.362,6% respecto al 2021. En este caso, el 65,9% ingresó a Mendoza por “Vacaciones/ocio”. Mientras que la categoría “Hoteles 4 y 5 estrellas” fue la más elegida, con 43,6% de participación.

En cuanto a la vía terrestre, el Paso Internacional Cristo Redentor finalizó con un total de 146.500 llegadas de turistas no residentes, 3.527,7% más que lo registrado en el año 2021. El 47,8% visitó Argentina por “Vacaciones/ocio” y la categoría de alojamiento “Casa de familiares o amigos” fue la más elegida con 50,1% de participación.

Para Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, “este saldo deja al sector en una muy buena situación, porque son ingresos importantes que quedan para la Provincia y las empresas”. En su visión, el gran crecimiento en la cantidad de turistas que llegaron a Mendoza se explica en la conectividad recuperada en 2022. “El gobernador Rodolfo Suarez y la ministra Nora Vicario fueron muy proactivos y se retomaron rutas que se habían perdido con la pandemia. Sin eso no hubiese sido posible tener números tan importantes en el turismo extranjero. La provincia cuenta con vuelos directos a Chile, Brasil, Perú y Panamá”, sostuvo González.

Roby Riedel, director de Martur Viajes y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo (Amavyt), sumó otro motivo para el crecimiento: “La balanza se está acomodando gracias a la liquidación del dólar especial para las compras que los extranjeros hacen con tarjeta de crédito. Eso comenzó a aplicarse hace unos meses y marcó la gran diferencia, porque ese dinero antes quedaba en el mercado paralelo, ya que el turista accedía al cambio en las cuevas o ‘arbolitos’ y pagaba en efectivo. Ahora les conviene pagar con tarjeta y se han visto más transacciones de este tipo, es lo que necesitaba el país”.

Chile y Brasil a la cabeza

Tomando los datos del último trimestre del 2022, Chile y Brasil fueron los países que más turistas aportaron a la escena mendocina. En la vía aérea se estimaron entre octubre, noviembre y diciembre 27.600 llegadas, de las cuales un 36,1% provenía de Brasil, seguido de Chile con el 24,6%. En este sentido, los brasileros llegados por el aeropuerto fueron también los que más gastaron por día, con US$ 247 en promedio, muy por encima de US$ 128,3 que marcó el promedio general.

Por vía terrestre, en este mismo periodo del año pasado fueron 63.600 los turistas que ingresaron, de los cuales 86,2% fueron de residencia chilena y 13,8% del resto del mundo. En este caso, el gasto promedio fue de US$ 50,7, pero los chilenos solo dejaron US$ 42,4 diarios en promedio.

Según comentó recientemente la ministra provinical de Cultura y Turismo, Nora Vicario, la idea es continuar enfocándose en personas de esos países y de otros más: “Apuntamos a seguir atrayendo turistas de manera constante, rompiendo los picos de estacionalidad de otros destinos que son estrictamente de verano. Continuamos la promoción turística en toda la región -Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Perú- y estrategias conjuntas con otros destinos nacionales para el mercado internacional de larga distancia: Europa, EE.UU. y Canadá, entre otros”.

Mendoza opción del turismo receptivo La provincia se consolida como un polo de interés para el turismo nacional como internacional. El Monumento al Ejército Libertador en el Cerro de la Glaria, Parque General San Martín Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

Un año con buenas perspectivas para el turismo corporativo en Mendoza

Después de una caída en el verano, con los feriados de carnaval y la Fiesta Nacional de la Vendimia a la vista, las perspectivas turísticas parecen mejorar para Mendoza. “Somos optimistas. Para Vendimia se va a trabajar bien y la ocupación en algunos casos será de más del 90%, incluso la situación es mejor que en Carnaval”, anticipó Arturo González.

Más allá de estas fechas importantes, los referentes pusieron el foco en el segmento MICE, es decir, el turismo de negocios o empresarial, donde Mendoza cuenta con buena infraestructura de hoteles y bodegas para brindar un buen servicio, tal como argumentó Riedel.

“Tenemos buenas expectativas para el 2023. El turismo de reuniones, viajes corporativos y eventos, que ya está mostrando muy buenas señales con empresas que confirmaron eventos grandes en la provincia, ya tiene una alta demanda para este año, lo que es un buen indicador. Ya hay reservas para los próximos meses y ayuda a llenar la capacidad hotelera durante casi una semana. Mendoza se ha posicionado fuerte en el mundo en esta categoría, lo mismo que en las bodas de destino”, anticipó el miembro de Amavyt.

Saliendo del ámbito internacional y sumando la escena local, desde el sector también ven un buen panorama en los próximos meses gracias al movimiento que pueda generar una nueva etapa de PreViaje. “Para el resto del semestre vamos a tener el programa nuevamente para el mes de mayo y junio, estos pueden llegar a ser dos meses muy buenos y que eleven la vara respecto a la estacionalidad”, completó el presidente de Cámara de Turismo de Mendoza.