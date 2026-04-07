Masterplan Leonor: inversión de 18 millones de dólares, 112 residencias y un zócalo comercial de vanguardia

En la estratégica intersección de las calles Azcuénaga y Cochabamba, en el distrito de Villanueva, comienza a alzarse "Leonor", una iniciativa inmobiliaria que promete transformar la fisonomía de Guaymallén . El masterplan , que se despliega sobre una manzana completa de 5.000 metros cuadrados, nació de la inquietud de los vecinos Sergio Ontivero y Esther Naranjo.

El nombre del complejo es un tributo a la abuela de Sergio, cuya vida dedicada al beneficio de la comunidad local inspiró este desarrollo que busca, en esencia, emular los atributos de un barrio tradicional, pero potenciados por los beneficios de la modernidad y la tecnología. Tras superar los obstáculos impuestos por la pandemia, que postergaron los sueños de sus ideadores por casi dos años, el proyecto avanza hoy con firmeza bajo el gerenciamiento de profesionales de dilatada trayectoria como el Ing. Daniel Chicahuala, de la firma DCH & Asociados.

El masterplan redefine el concepto de usos mixtos al integrar departamentos de diseño, un centro de servicios y un renovado polo educativo para la zona.

La fisonomía de Leonor ha sido cuidadosamente moldeada por el Grupo Liendo SA, bajo la dirección del arquitecto Miguel Liendo, quien logró capturar el propósito original de sus fundadores dotándolo de una identidad única. El lenguaje visual se apoya en un estilo moderno de líneas puras, donde el juego volumétrico de "piezas encastradas" genera un dinamismo de llenos y vacíos. Esta disposición perimetral de las edificaciones no solo garantiza amplias visuales, sino que permite que la luz natural y la ventilación cruzada sean los ejes del confort ambiental.

Uno de los gestos arquitectónicos más audaces del conjunto es la conexión física mediante un puente aéreo entre sus torres. Este elemento no solo cumple una función estructural, sino que se erige como un símbolo de modernidad urbana y carácter industrial. Al respecto, el arquitecto Miguel Liendo destaca la profundidad de la intervención: "Decidimos incorporar conceptos de diseño que reconfiguran la fisonomía del proyecto, rescatando el propósito de sus creadores y dotándolo de todo lo necesario para volver a este emprendimiento único en su tipo, donde la arquitectura sirve como puente entre la vivienda, el comercio y la educación".

Un ecosistema funcional en Guaymallén: educación, comercio y servicios de cercanía

Leonor se proyecta como un núcleo de servicios que impactará directamente en los 20.000 vecinos de su zona de influencia. El programa funcional se divide en tres sectores claramente diferenciados pero integrados fluidamente. El Sector Educativo contará con un nuevo y vanguardista edificio para el histórico Instituto Augusto Salinas, al que se sumará un instituto de idiomas. Por otro lado, el cócalo comercial, que recorre los frentes norte y oeste, contará con 22 locales de entre 50 y 120 metros cuadrados. Este espacio ya proyecta la presencia de un banco líder, un gimnasio de renombre, oficinas y múltiples propuestas gastronómicas.

LEONOR G15

Incluso se ha previsto la integración del Municipio de Guaymallén a través de una oficina local, buscando acercar la gestión pública a los residentes del área. Para garantizar la viabilidad constructiva y financiera, la ejecución del área comercial se ha planificado en tres etapas sucesivas, sumando un total de más de 2.200 metros cuadrados cubiertos destinados a la reactivación económica del distrito.

El nuevo skyline residencial y el compromiso con la sustentabilidad

El componente residencial está definido por dos imponentes torres de 7 pisos de altura denominadas Leonor I y Leonor II. Con un total de 112 unidades —80 departamentos de 1 y 2 dormitorios y tipologías dúplex—, el complejo ofrece plantas flexibles y balcones aterrazados que siguen el ritmo geométrico de la fachada. Cada unidad contará con su propia cochera, asegurando el orden vehicular en una zona de alto crecimiento. En los niveles superiores, los residentes disfrutarán de amenities de primer nivel, incluyendo una piscina y un Salón de Usos Múltiples (SUM) totalmente equipado.

LEONOR G8

Más allá de la infraestructura, Leonor apuesta por un modelo de gestión sustentable inédito en la región. El proyecto incluye sistemas de generación de energía eléctrica, reaprovechamiento de aguas grises y clasificación de residuos en origen. Incluso se ha pensado en la micro-movilidad del usuario, poniendo a disposición monopatines eléctricos para desplazarse con comodidad por las inmediaciones. Con una inversión estimada en 18 millones de dólares y la comercialización en pozo ya iniciada a través de Remax Vendimia, Leonor no es solo un edificio, sino una nueva forma de entender la vida urbana en Mendoza.