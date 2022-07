Massa al frente de Economía: ¿Qué se puede esperar en Mendoza?

El nombramiento de Sergio Massa al frente del “superministerio” de Economía que englobará también las áreas Producción y Agricultura, generó distintas reacciones en el mundo político y económico. Sin medidas anunciadas, su llegada puso, al menos por un día (el viernes), un poco de calma a la escalda de los dólares financieros, así como también al recalentamiento del “blue”, logró una mejora en la cotización de los bonos y recortó parte del índice de Riesgo País. Es decir, las expectativas de mercado, al parecer, mejoraron.

Massa tiene el difícil desafío de lograr credibilidad, algo fundamental para que las medidas que tome funcionen y también muy importante, para que el campo se sienta tentado a liquidar sus granos y con ello hacerce de los dólares que tan esquivos le son al Banco Central.

Es que al combo también se suma el desafío de frenar la alta inflación, “manejar” la gran deuda en pesos, negociar los pagos al FMI y trabajar para mejorar el descrédito internacional que el país hoy tiene.

Varios referentes aseguraron que el resultado obtenido el viernes, habría sido gracias al apoyo que recibió de grandes empresarios que “jugaron” a favor con las expectativas en la city porteña.

Entre la cautela y la esperanza

Una de las mayores referentes de Massa en Mendoza es Gabriela Lizana, directiva de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aproem) y directora de BICE Fideicomisos SA: “Yo soy sumamente optimista, tengo esperanza porque sé que la relación de Massa con Mendoza va a ser muy buena. Con el BICE venimos trabajando con el sector productivo y las Pymes, que son clave para resolver los problemas económicos de hoy”

Lizana, ex candidata a intendente de Rivadavia por el Frente Renovador, aseguró que el “superministro” planea una gran convocatoria para todos los sectores productivos. “Yo tengo diálogo permanente con Sergio, porque él escucha mucho y no sólo a las primeras líneas. Es una persona generosa y abierta, ahora nos ha pedido que tripliquemos el esfuerzo y que sepamos que no hay salvadores, sino servidores”, agregó.

La mirada empresarial

Por el lado de los empresarios mendocinos, referentes opinaron que el reunir distintos ministerios bajo un mismo mando puede ser una jugada positiva, aunque aclararon que es necesario hacer cambios concretos para que la economía avance.

Evolución del dólar desde junio hasta hoy

“No sabemos en concreto cuál es la política que va a asumir Massa. De todos modos, en una situación mundial con la guerra y las dificultades de la pandemia, más las internas propias de Argentina y las particularidades de Mendoza, me parece bien que hoy aparezca un ‘superministro’ como se dice, para cambiar el rumbo”, comentó Mariano Guizzo, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet).

En la visión de Guizzo, el elegido como nuevo ministro “tiene caudal político” y si se le dan herramientas para marcar un rumbo en la política monetaria y productiva, podría enviar señales que calmen al mercado. “Pymes de nuestra cámara nos informan que no tienen insumos y eso implica una merma de producción. Esperamos novedades y anuncios concretos, pero a nivel político era necesario para dar un poco de tranquilidad”, opinó el metalúrgico.

Al consultarle qué pedirían como sector al nuevo ministro, Guizzo no dudó: “Sería importante que los pocos dólares que tiene Argentina vayan a la producción y al sector energético. Creo que no se dimensiona el daño de no tener materias primas y frenar la producción, no se podrá sostener el empleo. Si no tenés acero inoxidable no podés hacer una máquina para una bodega, ella no puede exportar y entran menos dólares. Es un círculo vicioso”.

Por su parte, Pablo Giménez Riili, vicepresidente del Consejo Empresario Mendocino, señaló que es difícil hacer un análisis correcto sin tener anuncios de medidas concretas, pero valoró que se concentre la toma de decisiones: “Me parece bien que haya una especie de ‘superministro’, porque los ministerios de Economía, Agricultura y Producción deberían trabajar juntos para lograr objetivos en común, no pueden ir por senderos distintos”.

En ese sentido, más allá de que sea Massa u otro nombre, Giménez Riili consideró una administración en conjunto, bajo un mismo liderazgo, puede servir para salir de la actual crisis. De todos, modos, aclaró, si no se modifica el rumbo actual y no se piensa en políticas a largo plazo, la situación a mediano plazo será la misma que hoy.

Con respecto a la relación con Mendoza, el vicepresidente del CEM comentó que al estado nacional le piden lo mismo que al provincial: “Pedimos reglas claras, orden con las cuentas públicas y que el estado no gaste más de lo recauda. Desde el CEM le pedimos esto a todos los partidos, así como les pedimos a los legisladores nacionales de Mendoza que debatan a favor de la provincia, porque se ha visto muy desfavorecida por la nación”.

La política económica

A la hora de hacer dar su mirada como analista política, Martha Reale, directora de Reale Dalla Torre Consultores, comenzó recordando que Sergio Massa hasta hace casi 15 días tenía una imagen devaluada, con un 18 % de imagen positiva (incluso peor que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner). De todos modos, señaló que las primeras reacciones del mercado fueron positivas, con una baja en el dólar “blue” y un aumento en los bonos argentinos.

“El punto es ver cuánto se sostiene eso, porque dependerá de las medidas que pueda tomar. Ahora, ¿qué puede impactar positivamente? La ciudadanía busca un plan antiinflacionario, un programa que regenere la confianza y que evite que los precios sigan escalando”, detalló esta especialista. La visión que se tiene de Massa es la de un político más “ortodoxo” en la economía, por lo que podría hacer un plan de este tipo sin tanta emisión monetaria.

En las encuestas de preocupación ciudadana, la inflación figura como la principal en varias mediciones nacionales y regionales. En la última realizada por Reale Dalla Torre Consultores, con datos a mayo de 2022, el 90 % de las personas consultadas afirmaron que la inflación era su principal preocupación. Le siguen la pérdida del poder adquisitivo, la inseguridad y el empleo, por lo que 3 de las primeras 4 mayores preocupaciones se vinculan a la economía.

Según apuntó Martha Reale, los mercados le han dado a Massa “el beneficio de la duda” hasta que se sepan las medidas concretas y cómo buscará conseguir los dólares que el país necesita. “En estos meses antes del mundial, Sergio Massa tiene un margen para ordenar la economía y detener esta espiral inflacionaria. El punto es hasta cuanto el kirchnerismo va a consentir las medidas de ajuste que realmente requiere la economía, como para poder recrear esta confianza y detener la escalada inflacionaria”, agregó.

Esperando las medidas

En cuanto a los economistas, Sebastián Laza, asesor de la cartera mendocina de Economía, es cauto al hablar de cuánto puede cambiar la situación con poner al frente a Sergio Massa. Por un lado, espera a conocer cuáles serán las medidas concretas que plantee, y por el otro lado la incógnita es qué tanto le permitirá hacer el núcleo duro del kirchnerismo, que criticaba al entonces ministro Martín Guzmán por querer reducir el déficit fiscal.

El asesor del Ministerio de Economía de Mendoza comentó que “el mercado les está dando unos días o un par de semanas para que anuncie algo racional, un plan fiscal monetario cambiario que sea racional”. La gran duda, señaló, es cuánto poder verdaderamente se la ha dado a Massa “para hacer un giro hacia la racionalidad”.

“Guzmán se fue pretendiendo hacer una juste racional, no lo dejaron, le hicieron la vida imposible y se tuvo que ir. Es cierto que él no tenía el peso político que tiene Massa, que ahora viene con apoyo de los gobernadores. Esto es algo que a los mercados les cierra un poco más pero… ver para creer. Nadie va a firmar un cheque en blanco porque el ministro sea Massa con el apoyo de los gobernadores”, afirmó Laza.

Desde otra línea, el economista Dante Moreno, asesor del Partido Justicialista en el Congreso Nacional, celebró que se incluya “bajo una misma campana” los ministerios de Economía, Producción y Agricultura. “La proximidad de Massa con la embajada de EE. UU. y con un sector del empresariado argentino hace que el cambio sea bien visto por una parte del mercado”, comentó.

Para Moreno, los tres problemas principales problemas que deberá enfrentar el nuevo ministro son la inflación, el tipo de cambio y las reservas del Banco Central, y ya hay algunas medidasprevias como el aumento de la tasa de interés al 61% y el “dólar soja” que pueden ayudar. “La academia de Guzmán sirvió por una parte, pero no alcanzó. Ahora viene la etapa de la ejecutividad y la coordinación, hacia adentro y hacia afuera”, añadió este economista.

Sobre Mendoza, Moreno advirtió que si ocurre una devaluación (“algo que no veo en el corto plazo, pero que es una presión”) la provincia se verá perjudicada por su deuda en dólares, ya que si aumenta el tipo de cambio necesitará de más recursos para hacer frente a esas deudas. En ese sentido, cree que “Mendoza no tiene una perspectiva sólida o con sustentabilidad en el tiempo, hoy tiene un contexto salarial complicado, y cualquier anomalía la puede perjudicar”.

El mercado a la espera de medidas concretas

Una vez que se confirmó la postulación de Sergio Massa como Ministro Nacional de Economía, comenzaron surgir las dudas de cómo enfrentará una serie de desafíos que tiene hoy la economía nacional. Si bien el “superministro” ya dio algunos indicios, hay dudas de si realmente podrá cumplir con las expectativas.

El viernes, Massa dio a conocer los “pilares” de su gestión en su cuenta de Twitter: “Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo”.

Desde el Ministerio de Economía de Mendoza, pusieron en duda los cambios que se puedan realizar. “Los pilares esos que ha escrito por Twitter son palabras genéricas, la verdad que son expresiones de deseo, pero no dicen nada concreto la verdad”, comentó Sebastián Laza, economista asesor del ministerio local.

En ese sentido, Laza señaló que el ala kirchnerista del gobierno nacional sigue manejando áreas muy importantes y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tiene un poder de veto dentro de esa alianza. “Hay muchas incógnitas, por ahora el mercado les ha dado un pulgar levantando como diciendo ‘Bueno Massa te doy un par de días, un par de semanas a ver con qué nos sorprendes’, pero hay muchísimas dudas todavía”, opinó este economista.

Los desafíos con los cuales asumirá “el superministro” de Economía no son pocos. Algunos son la credibilidad del gobierno, la amplia brecha cambiaria, una inflación que se calcula como piso de un 80 % anual, la deuda en pesos, la falta de reservas y el cumplimiento del acuerdo con el FMI. Además, sectores afines al gobierno piden un Salario Universal similar al costo de la Canasta Básica Alimentaria.

¿Cómo enfrentar esos temas? Dante Moreno, economista asesor del PJ, consideró que es probable que haya “una acción más concreta con el tema agropecuario”, es decir, alguna negociación para incorporar más dólares: “No podés hablar de perspectivas si no tenés un ingresos de dólares que se traduzca en incremento de reservas, porque con eso le hacés frente a cualquier indicio de devaluación”.