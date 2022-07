“Superministro” Massa: el mercado lo recibió con un guiño pero espera las medidas

Con el soporte de una mayor tasa de interés, el mercado confirmó ayer una bienvenida amistosa para el nuevo superministro del Gobierno nacional, Sergio Massa, aunque para que este comportamiento se confirme la semana próxima será necesario el anuncio de un plan económico o al menos de medidas que contengan el gasto público, la emisión y la inflación.

Las distintas variantes que existen en la cotización del dólar terminaron con bajas, salvo el tipo de cambio oficial, que se mantuvo sin cambios. De este modo, el dólar blue cerró la semana a $ 291 para la compra y a $ 296 para la venta.

El retroceso respecto del jueves fue de 5,73% y, por otro lado, representa una caída del 13% respecto de la valuación existente con Silvina Batakis como ministra de Economía. Sin embargo, el precio de ayer se sitúa un 24% por encima del vigente al momento en que Martín Guzmán dejó ese mismo cargo. Cotizaba, entonces, a $ 238.

Dólares financieros

En el caso de los tipos de cambio financieros, la caída de ayer osciló entre el ocho y el 10%. El contado con liqui (CCL) cerró en $ 275,96 para la compra y $ 288,70 para la venta. El dólar MEP contado se situó en $ 274,35 y $ 278,36, en ambas puntas.

El MEP, que se obtiene por medio del bono GD30, finalizó con un descenso de 7,2%, posicionándose en los $ 276,71 y el CCL se posicionó en torno a los $ 288, una baja de 8,2%. “Ambos finalizan el acumulado mensual con contundentes ascensos, pero con un recorte en las últimas ruedas de 11% aproximadamente”, indicó Priscila Bruno, analista de Rava Bursátil.

El dólar oficial Banco Nación, controlado por la autoridad monetaria, no se movió de los $ 129,25 y $ 137,25, a la espera de que las nuevas autoridades del Ministerio de Economía definan la pauta monetaria, para lo cual primero se debe completar la integración del gabinete encabezado por Massa, que no es economista, sino abogado.

Tasas volando

Un factor central en la contención de los tipos de cambio fue, como ocurrió el jueves, la mayor tasa de interés disponible en los bancos para las colocaciones a plazo fijo. La mayor parte de las entidades financieras se situaron en el 61% nominal anual para las imposiciones a 30 días de hasta 10 millones de pesos.

No obstante este “guiño” del mercado hacia el desembarco de Massa, en la última rueda del mes el BCRA efectuó ventas por algo más de U$S 140 millones, con lo que cerró el mes con una caída de divisas por U$S 1.275 millones.

El Banco compró algo de dólares, pero la demanda para el pago de importación de energía y de combustible “fue otra vez la protagonista de la rueda con un monto algo superior a los US$ 200 millones, según fuentes del mercado”, señaló el analista Gustavo Quintana.

Bonos y acciones

En materia bursátil, “la plaza local cerró la última semana con un optimismo” explosivo, agregó Bruno. El mercado tomó la noticia de la llegada de Massa de forma positiva, lo que se vio principalmente en los activos dolarizados, algo que no ocurría desde hacía meses.

Las acciones argentinas en el exterior, en forma de ADR, cotizaron al alza a lo largo de la jornada, con la mayor suba a Edenor (EDN) y con aumentos superiores al 15%. Los precios, sin embargo, están lejos de los verificados en el inicio del año.

La mayor alza la registró el Global 2038 (+13,7%), Bonar 2035 (+9,6%) y Global 2046 (+9,1%). Los títulos en pesos ajustables por CER, por su parte, se recuperaron hasta casi 30% en el tramo largo. Para el TX28, la suba fue de +28%; el Cuap, de +27,5%, y el TX26, de +26%.

El índice de riesgo país que elabora JP Morgan cayó a 2.386 puntos.

¿Cómo sigue, según economistas?

“A la exministra Batakis el mercado no le concedió ni el beneficio de la duda. Sin embargo, los contactos de Massa con el establishment y su poderoso aparto sirven –al menos– como carta de presentación”, evaluó ante La Voz la analista Nancy Villarruel.

Confirmada la designación, “la euforia se aplacó puesto que falta definir si finalmente habrá un plan económico que reafirme que el cambio de nombre implica un cambio de rumbo”, agregó la economista. También observó que falta un pronunciamiento contundente “del ala dura de la coalición” para ver cuánto respaldo tiene, advirtió Villarruel.

Ariel Barraud, director de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, señaló que existe “una especie de impasse de los mercados” a la espera de las medidas que debe vertebrar Massa para la semana próxima. “Se esperan que sean diferentes a las adoptadas por Batakis”, dijo.

Consideró que medidas “de corto plazo”, como el dólar diferencial al campo, “pueden dar cierto aire a las reservas y a los recursos fiscales”, pero “los problemas fiscales y monetarios del país requieren un cambio de rumbo que todavía no está claro”, afirmó.

Otro punto, en el análisis de Barraud, es que, para que los mercados acompañen cierta estabilización de las variables, las medidas deben ser anunciadas “y aplicadas, hay que estar pendientes de su cumplimiento y evolución”. “Estamos a días de que se produzca una crisis productiva y social por la falta de dólares, por lo tanto se necesitan respuestas claras”, comentó Barraud.

David Miazzo, economista de la fundación agropecuaria Fada, coincidió en que para consolidar la confianza “ahora hace falta escuchar el plan; de acuerdo con eso, será la reacción posterior”, dijo.

“De un escenario muy pesimista se ha ido a otro más neutral, y eso es lo que hemos visto hasta ahora con dólar y con bonos. Pero falta ver si habrá maquillaje o decisión de estabilizar el dólar, la inflación y la economía toda. Según eso, el mercado irá para un lado o para el otro”, concluyó.

La semana próxima también puede incidir en el ánimo del mercado la expectativa negativa de una inflación alta para julio. Diversas consultoras la estimaron en un piso que va desde casi 7% hasta arriba del 8%. Para agosto, ese dato crítico podría tener un piso de 5,5%.