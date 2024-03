María Pía Orihuela: “El año pasado, invertimos $13 mil millones en investigaciones en el país”

En la provincia, Roche está desarrollando 10 estudios clínicos. Esto permite no sólo contar con datos específicos sobre la población local, sino también brindar financiamiento al sistema de salud, ya que son investigaciones que financia el laboratorio. Durante 2023, la empresa invirtió más de $13 mil millones en el país. María Pía Orihuela, gerente general de Roche Pharma Argentina, estuvo en Mendoza y contó qué acciones están desarrollando y cómo les ha impactado la macroeconomía.

“Nosotros tenemos un cariño especial hacia Mendoza”, lanza apenas comienza la entrevista, con el acento de su Perú natal, tal vez mezclado con los de otros países latinoamericanos en los que ha vivido. Suma que invierten mucho en la provincia y que es la que más estudios clínicos tiene por parte de Roche. “Somos el laboratorio de investigación y desarrollo con mayor inversión en el país”, agrega.

Roche Pharma también está trabajando de modo colaborativo con el programa oncológico provincial, a partir de la cocreación y posterior donación de una plataforma digital que facilitará la toma de decisiones en base a datos. Y vienen realizando aportes en el área de Neurología del Hospital Lagomaggiore.

A partir de esto, cuando tuvieron que elegir un sitio para hacer el encuentro anual de la compañía, eligieron Mendoza como punto de reunión. Casi 200 personas estuvieron en la provincia durante una semana, para analizar la visión de la empresa, hacia dónde va y definir prioridades, más allá de la de “poder cambiar las vidas de los argentinos, hacer que ningún paciente se nos quede atrás, que todos accedan a la innovación que traemos”.

- ¿Qué estudios clínicos están realizando en Mendoza?

- Las patologías que estamos cubriendo a través de la investigación son: cáncer de mama, miastenia gravis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edema macular diabético (que es una complicación de los pacientes diabéticos), la degeneración macular relacionada a la edad y hay una más en oftalmología, que es la oclusión de la vena central de la retina.

- ¿Estas investigaciones se realizan en hospitales públicos o privados?

- Una gran oportunidad que tenemos juntos la industria de investigación y los gobiernos provinciales es lograr que se haga más investigación en los hospitales públicos. Porque hoy la realidad es que el 95% se hace en privados, pero sería un gran beneficio para el sistema.

Se lo decía al ministro de Salud (Rodolfo Montero) que, si la investigación clínica alcanzara a los pacientes del público y a las instituciones públicas, no sólo les descarga el sistema de estos pacientes, porque son atendidos a todo costo por la empresa que investiga, sino que también genera ingresos para esa institución, porque hay un pago a los investigadores por hacerlo y esa inversión es muy alta. El año pasado, nosotros invertimos unos $13 mil millones y el sistema público de salud no le está capturando tanto como debiera.

María Pía Orihuela, CEO Roche Pharma Argentina. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

- ¿Por qué pasa esto?

- Estos estudios clínicos normalmente son competitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos estudios en todo el mundo, para tomar todas las poblaciones. Pero, por dar un ejemplo, se van a enrolar 3.000 pacientes y Argentina va a tener 300. Entonces, los que más rápido llegan a incluir a sus pacientes son los que cubren el cupo. Si tienes hospitales públicos en los que el proceso es mucho más largo, por la burocracia, se quedan fuera. Hay cambios normativos que se requieren para que los públicos se beneficien más de esto. Es una fuente de ingresos bien importante y ofrecimos nuestra ayuda para que puedan participar.

- ¿Les afecta la apertura de las importaciones para medicamentos?

- Nosotros no tenemos producción en el país, porque nuestros productos son biológicos de alta complejidad, para enfermedades que tienen necesidades médicas insatisfechas muy particulares. Por ejemplo, productos oncológicos o para enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple o la atrofia muscular espinal. Son muy contados los centros de producción que tenemos. Sí hacemos la importación al país y todo el trabajo para que los productos, después de los estudios clínicos, lleguen de forma comercial a los pacientes.

Pero pensamos que la apertura es lo mejor que le puede pasar a las economías. Reduce costos, genera eficiencias y al principio quizás asusta a algunos el abrirse, pero creo, y esto es una opinión personal, que en el mediano a largo plazo siempre es positivo el poder abrir y generar desde competencia a mejor calidad en el producto o en el servicio que el usuario recibe.

- ¿Y tuvieron o tienen dificultades para importar?

- Sí. Tuvimos dificultades importantes por la limitación de divisas. Para nosotros fue un problema, porque llegaba un momento en que tuve que decirle a la corporación ‘no puedo desabastecer a los pacientes’. Pero yo no podía pagar mi producto afuera. Entonces, me mandaban, me mandaban y no podía pagarlo. Y les decía que tenían que seguir mandando, porque se va a resolver, que tuvieran un poco de paciencia y, efectivamente, se resolvió.

Fuimos de los primeros en comprar los Bopreal. Sí hubo una pérdida importante, también es verdad, porque lo que hicimos fue ejecutarlos de manera inmediata y tienes ahí una quita bien fuerte, pero con eso saneamos y hoy estamos consiguiendo pagar nuestras facturas hacia afuera. Ya está normalizándose y eso es bueno de verdad, porque los pacientes no pueden verse en el riesgo de tener que suspender un medicamento. Puede significar el cambio entre la vida y la muerte para un paciente oncológico, por ejemplo.

- Estamos atravesando un momento complejo, de aumento de precios, también en los medicamentos, con personas que no logran comprarlos, y dificultades con las prepagas, ¿cómo han estado trabajando en este contexto?

- Es verdad que el tema de la inflación nos impacta y que nosotros hemos tenido que ajustar precios en función de la inflación. En realidad, siempre lo hemos hecho ligeramente por debajo. De hecho, el ajuste de este mes está como 3 o 4 puntos abajo de inflación. No podemos decir “bueno, no subo nada”, porque hay un tema de costos, pero tenemos una mirada positiva. Creo que la inflación se está controlando. Vemos una caída drástica, que esperamos continúe y nosotros tenemos toda la voluntad de acompañar y de estar siempre más debajo de eso, para ser más bien un impulsor a la baja y no uno al alza.

Por otro lado, tenemos muchas soluciones innovadoras o flexibles de acceso, con las que, más allá del precio de lista, buscamos hacer negociaciones para que nuestras tecnologías puedan ingresar y que el pagador tenga una predictibilidad de qué va a gastar, con un precio preferencial. Tenemos, por ejemplo, convenio con muchas obras sociales y se dan descuentos muy altos, que hacen que sea posible que la innovación llegue.

- Si cambian las condiciones macroeconómicas, ¿podrían empezar a fabricar medicamentos en el país?

- No tiene que ver con la situación económica, sino con la complejidad de nuestros productos que, al ser biológicos, anticuerpos monoclonales, que se reproducen de una célula viva, requieren de una tecnología que dificulta tener plantas en distintos países. Producimos en sólo tres lugares del mundo.

Pero nuestro compromiso con el país y con la inversión está, a pesar de los momentos más difíciles, que yo creo que son los que se han vivido y que ahora viene para mejor. Hemos estado acá siempre y hemos estado incrementando nuestra inversión. Nosotros hablamos de la industria sin chimenea porque no producimos acá, pero sí generamos investigación, que es como una exportación de servicio, de pura materia gris. Y eso significa un ingreso de divisas al país y son empleos de muy alta calidad los de investigación.