Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre: “No volvería a vivir en la Argentina”

El empresario de 51 años Marcos Galperín, conocido mayormente por fundar Mercado Libre, aseguró ante un medio de Chile que “no volvería a vivir en la Argentina” sin importar los resultados de las próximas elecciones presidenciales. Galperín vive en Uruguay desde 2002, sin embargo, puso en pausa su residencia en el vecino país durante la presidencia de Mauricio Macri, años en los que regresó a su tierra natal.

En diálogo con el medio chileno El Mercurio, al ser preguntado sobre su retorno a la Argentina el bonaerense confesó: “lamentablemente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer. Entonces, uno no puede andar cambiando de un día para el otro. Si bien la Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también. Así que la respuesta es no, no volvería a vivir en la Argentina, independientemente de quién gane”.

En tanto al manejo de sus negocios con Mercado Libre, Galperín continuó: “Yo soy el fundador, soy argentino, me encanta la Argentina, amo mi país. Me fuí en 2002 y de los últimos 21 años viví cuatro en la Argentina”, comentó sobre el período 2015-2019 en que vivió en el país, durante el mandato de Mauricio Macri. Y explicó: “Nosotros alocamos el capital de acuerdo a las oportunidades en toda América Latina, o sea, invertimos en los países de acuerdo a las oportunidades que nos presentan”.

En este sentido, agregó que la compañía se ha extendido a lo largo de la región latinoamericana. “Estamos creciendo, nuestro primer centro de distribución fue en la Argentina, hoy tenemos 20 centros y uno en la Argentina”.

El medio del país vecino le consultó, también, sobre su punto de vista en relación a las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar el 22 de octubre.

Para evitar arriesgarse y no ganar, el empresario contestó: “Mirá, estoy cansado de creer que puedo predecir lo que va a pasar en la Argentina y equivocarme. Siempre me equivoco. Así que me voy a mantener en silencio. Esta vez no me equivoco”.

En la misma línea, cuando el medio quiso profundizar en su opinión sobre el candidato de La Libertad Avanza, Galperín se mantuvo firme y, luego de que le preguntaran si le “gustaba” Javier Milei emitió un conciso: “No más”.

Sin embargo, tras los resultados de las PASO el 14 de agosto, en los que el libertario fue el candidato más elegido con el 29,86% de los votos, el empresario compartió un posteo en la red social de Elon Musk en el que habría mostrado esperanzas hacia el rumbo que podría tomar el país bajo el mando de “el león”. “Democracia + Capitalismo + 20 años. Eso es lo que necesita Argentina. Ojalá se dé”, escribió.

