31 de marzo de 2026 - 21:02

Mapa de la pobreza en Argentina: qué zonas tienen las mayores cifras y qué lugar ocupa el Gran Mendoza

El informe del Indec reveló que la pobreza en todo el país alcanzó al 28,2% de la población en 2025 y mostró fuertes diferencias entre ciudades.

Cuáles fueron las ciudades con mayor pobreza en Argentina en 2025.

Cuáles fueron las ciudades con mayor pobreza en Argentina en 2025.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer los datos de pobreza correspondientes a 2025 y confirmó que, aunque el índice general bajó, varias ciudades continúan con niveles elevados. En ese contexto, el Gran Mendoza se posicionó entre las diez áreas urbanas con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza.

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A nivel nacional, la pobreza alcanzó al 28% de la población al cierre del año, lo que equivale a unos 8,5 millones de personas. La cifra representa una baja de 3,4 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre y se ubicó como el valor más bajo desde 2018, cuando cerró en 27,3%.

Desde que asumió a la presidencia Javier Milei registró su pico máximo durante el primer semestre del 2024, cuando el índice alcanzó al 52,9% de las personas. A partir de ahí, la pobreza se fue reduciendo: 38,1% en el segundo semestre, 31,6% en el primero del 2025 y 28,2% en este último.

En cuanto a la indigencia, el número final del 2025 cerró en 6,3% (con una leve reducción de 0,6 puntos porcentuales) y alcanzó a casi 2 millones de personas. La diferencia con la pobreza se basa en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT).

Sin embargo, el último dato difundido por el Indec muestra que todavía hay 13 millones de personas que continúan bajo esta condición. Pero el resultado cambia cuando se observa ciudad por ciudad, donde en algunos casos el número de pobreza supera el 40%.

Las 10 ciudades con mayor pobreza

  • Concordia: 49,9%.
  • Gran Resistencia: 42,2%.
  • La Rioja: 36,7%.
  • Gran Catamarca: 35,7%.
  • Gran San Juan: 34%.
  • San Nicolás-Villa Constitución: 33,8%.
  • Rawson-Trelew: 32,9%.
  • Partidos del Gran Buenos Aires: 32,6%.
  • Gran Mendoza: 31,9%.
  • Gran La Plata: 31,5%.
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