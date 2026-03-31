31 de marzo de 2026 - 17:07

La pobreza cayó en el país durante el segundo semestre de 2025 y cerró el año en 28,2%

El informe del Indec mostró una desaceleración de más de tres puntos comparado al primer semestre de 2025.

La pobreza bajó en el segundo semestre de 2025, según el Indec&nbsp;

La pobreza bajó en el segundo semestre de 2025, según el Indec 

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas en el segundo semestre del 2025 y cerró el año en 28,2%, según el informe que difundió esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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De esta manera, el índice bajó 3,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer semestre y se ubicó como la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3%.

Incidencia de la pobreza e indigencia

Desde que asumió a la presidencia Javier Milei registró su pico máximo durante el primer semestre del 2024, cuando el índice alcanzó al 52,9% de las personas. A partir de ahí, la pobreza se fue reduciendo: 38,1% en el segundo semestre, 31,6% en el primero del 2025 y 28,2% en este último.

En cuanto a la indigencia, el número final del 2025 cerró en 6,3% (0,6 p.p. menos) y alcanzó a casi 2 millones de personas. La diferencia con la pobreza se basa en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT).

Sin embargo, el último dato difundido por el INDEC muestra que todavía hay 13 millones de personas que continúan bajo esta condición.

La reacción del Gobierno

El primero en hacerse eco fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que la baja en la pobreza y la indigencia “se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”.

El titular del Palacio de Hacienda hizo alusión al trabajo del Ministerio de Capital Humano, quien también se pronunció.

“Gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, focalizadas hacia los sectores más vulnerables, de manera directa, transparente y sin intermediarios, la pobreza continúa descendiendo en la Argentina”, señaló la cartera que comanda Sandra Pettovello.

En tanto, el presidente Javier Milei fue más breve al momento de publicar su reacción. “La pobreza sigue bajando. Dato no relato. MAGA”, posteó en sus redes.

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