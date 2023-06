Manutención: ¿quién paga la cuota alimentaria cuando los padres comparten el cuidado 50/50?

El abogado Federico Giachini, partició del Streaming de diario Los Andes, y nos contó cuánto dinero debe pasar el padre o la madre que no se queda al cuidado de los hijos para no afectar el nivel de vida de ellos y qué pasa cuando comparten la custodia, o el cuidado.

“El deber de prestar alimentos recae en ambos progenitores por igual (padre y madre), ahora bien, cada caso es distinto, entonces las reglas se adecuan a cada caso en particular”, explicó.

Pero, en general, “el progenitor (padre o madre) que asume la mayor parte de las tareas de cuidado personal, es quien está legitimado para pedir cuota alimentaria”.

Asimismo, puede pasar que uno de los padres, generalmente la madre, asuma el 100% de los cuidados de los hijos, “el cuidado personal sea ejercido de forma unilateral por uno solo de los padres”,

¿Cuándo es la madre la que paga la cuota alimentaria?

“El alimentante (el que paga) es, usualmente, el que pasa menos tiempo con los niños. Pero no es una regla universal, porque si, quien asume el cuidado personal gana mucho más dinero que el otro, para que, durante el tiempo en que los niños pasan con el otro progenitor no sientan que cambia mucho su calidad de vida, es posible que el primero le pague al segundo”, agregó el abogado.

Dicho de otra manera, si la madre es quien cuida de los niños, pero gana mucho mas dinero que el padre, podría ser que se le reclame a esta algún tipo de cuota alimentaria, o que se haga cargo de más gastos del menor (colegio, club, etc.), con el fin de que los niños no noten cambios en su calidad de vida, a pesar de que sea esta quien esté a cargo de los niños una mayor cantidad de días durante la semana.

Los progenitores deben pagar cuota alimentaria por sus hijos para que el nivel de estos no se vea disminuido cuando se produce un divorcio o separación. Usualmente, es quien los cuida el que reclama, y el monto varía según los ingresos del padre o la madre, y de las actividades y consumos a los que estaba acostumbrado el niño. \u002E

¿Qué incluye la cuota alimentaria o manutención?

Los alimentos son una de las obligaciones que tienen los progenitores con respecto de sus hijos menores impuestos por la Responsabilidad Parental, que es el cumulo de derechos y deberes que tienen las personas con respecto a sus hijos menores de edad.

Es un concepto muy amplio, no debe confundirse estrictamente con la alimentación, Es comprensivo de los conceptos de gastos o inversión en educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio

Por ello hay que entenderlo como un concepto integral, asociado al bienestar general de el o la alimentada.

Manutención: ¿qué pasa cuando el padre tiene hijos con otra pareja?

De acuerdo con el letrado, en términos generales, no debería incidir en la Cuota Alimentaria. Como regla, salvo que medien circunstancias de excepción, las cuotas no deben ser disminuidas, y el nacimiento de uno o más hijos con posterioridad no son por si mismas causa suficiente para alterar la cuota. Hay que recordar que la cuota está establecida siempre en beneficio del alimentado y las decisiones de vida que luego tome el o la alimentante con posterioridad no pueden afectar el derecho del menor destinatario de la cuota.

Son muy contadas las veces que la Justicia hace lugar a un pedido de reducción de cuota y el nacimiento de nuevos hijos menores rara vez es motivo. Sì han hecho lugar en casos puntuales cuando, por ejemplo, ocurre un caso fortuito que impide al alimentante continuar sosteniendo la cuota o si sufriera algún accidente incapacitante.

Lo habitual es que quien ostenta el Cuidado de los alimentados sea quien reclame y reciba la cuota alimentaria en representación de estos, por entenderse que asume una mayor cantidad de gastos. (AP / Archivo).

Cómo cobrarle “alimentos” a un padre que trabaja en negro

“Existen mecanismos para comprobar los ingresos de quienes no figuran en ningún tipo de registro, para quienes ‘no es posible saber de qué viven’”, según aclaró el letrado.

Lo más simple es revisar cuentas bancarias y resúmenes de tarjetas de crédito para, en base a sus gastos estimar ingresos, pero si eso tampoco fuera posible, una asistente social podría presentarse en el domicilio del progenitor (padre o madre) y “verificar sus condiciones de vida”.

Y finalmente, el juez puede fijar un número en función de las necesidades del niño, aunque no se puedan verificar los ingresos del alimentante (padre o madre).

