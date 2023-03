Mañana habrá una reunión clave por el dólar “malbec”: cuándo se aprobará

El anuncio del dólar “malbec”, como popularmente se denomina al tipo de cambio diferencial para las economías regionales que el ministro de Economía Sergio Massa prometió en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, es por estas horas una incógnita. Pese a que las intenciones son que el 1 de abril ya esté en vigencia, el calendario parece marcar un ritmo distinto al de los funcionarios que por estas horas siguen trabajando para ultimar los detalles de su implementación. Al menos por el momento, la única reunión programada es la de Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

A diferencia de lo que había pasado con el trunco anuncio de su visita a Mendoza en noviembre de 2022 por las heladas tardías que pusieron en jaque al sector vitivinícola, luego de su discurso del pasado 4 de marzo en el Desayuno de la Coviar, Massa había dicho que en esta oportunidad iba a delinear los detalles del plan junto a las entidades vitivinícola.

El ministro de Economía, Sergio Massa, había hecho el anuncio del dólar diferencial en el Desayuno de la Coviar.

Esto había comenzado a suceder luego de la reunión que tuvieron a mediados de marzo en Buenos Aires Hinojosa, y representantes de Coviar y Bodegas de Argentina (BdA) con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y todo su equipo.

Allí se discutieron puntos centrales de la nueva normativa como el plazo de vigencia, los tiempos de liquidación de las exportaciones y el valor que tendrá, entre otros aspectos. Sin embargo, en ese encuentro no se tomaron decisiones y tanto el sector vitivinícola como las autoridades nacionales se llevaron la tarea para una próxima reunión, la cual, según había dicho Hinojosa a Los Andes, debería tener lugar esta semana.

Conforme a lo comunicado desde INV, la máxima autoridad del vino argentino viajará en la mañana del miércoles a Buenos Aires donde podría tener algunas novedades del tema.

Distinto es el panorama de las entidades vitivinícolas, que no tienen en sus agendas reuniones programadas con Massa o alguno de sus representantes. Desde Coviar, Mario González, su flamante presidente, comentó que sigue prácticamente a diario el tema con constantes comunicaciones telefónicas con Bahillo. En una charla que mantuvieron este lunes, el Secretario aseguró que esta semana “tendría que estar resuelta la situación”. A pesar de eso, no hay una reunión programada para discutir la propuesta final.

Desde BdA la situación es muy similar. Por el momento “no hay nada en agenda” de los miembros de su directorio. Según interprenta, desde Nación están trabajando sobre lo que pidieron en el último encuentro, por lo que entienden que Hinojosa podría haber sido convocado por ese motivo. De todas maneras, las autoridades prometerion convocarlos cuando ya tengan una propuesta final, algo que hasta la tarde del martes no ha sucedido.

Mantener un último encuentro es clave para el sector para definir puntos centrales. “Todavía no tenemos datos concretos y en cada comunicación insistimos en que el valor sea competitivo, con una cotización que se ajuste a los cambios del dólar oficial y el paralelo, y que se defina el plazo. Ya descartaron que sea por 60 a 90 días como pretendían, hemos pedido un ciclo completo, por lo menos hasta fin de año”, planteó Mario González. Asimismo aclaró que se aplicará a todos los productos derivados de la uva, por lo que también incluiría las exportaciones de fresco y pasas.

El presidente de Coviar se mostró esperanzado con que se cumpla la fecha del 1 de abril como plazo y lo todavía lo ve como una posibilidad “por un principio de responsabilidad”. Al respecto, añadió: “Si se anuncia que es el 1 de abril, tiene que ser esa fecha porque sino el descreimiento cada vez es más grande y se hace complejo sostener la situación. Hemos estado trabajando y no hay razón para que no se cumpla el plazo. De última, si se cambia, deberían comunicarnos con tiempo porque hay decisiones comerciales de las bodegas que dependen de eso y no podemos estar especulando”.

En su última visita a Mendoza, en el marco del regreso del tren de pasajeros a la estación de Palmira, fuentes cercanas a Sergio Massa confiaron que la implementación “está en proceso”, aunque no dieron precisiones sobre la fecha en la que entrará en vigencia. Por otro lado, también confesaron que la máxima autoridad económica del país tiene ganas de regresar a la provincia en las próximas semanas con un anuncio importante, que podría ser el tan deseado dólar “malbec”.