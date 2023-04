Luis Galeazzi: “Mendoza tiene una ventaja para el desarrollo tecnológico”

El viernes en Mendoza se vivió la jornada “Talento, economía del conocimiento e innovación”, con la participación de empresarios, funcionarios y referentes nacionales de la industria del conocimiento. Allí estuvo Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, cámara nacional que reúne a varias de estas empresas. Los problemas económicos, el desarrollo del sector y las características de Mendoza fueron algunos de los puntos sobre los que dialogó con Los Andes.

- ¿Cómo ve al sector tecnológico en el país?

- Es uno de los sectores que más se expande aprovechando una ola mundial, porque la economía del conocimiento crece en comercio mundial y en innovación, sobre todo a partir de la revolución digital de comienzos de siglo. Hay una aceleración de negocios y empresas digitales y Argentina participa de ese movimiento mundial, somos un país que se posiciona en esa ola global.

- ¿Esto a pesar de los despidos a nivel internacional?

- Este último período ha sido recesivo y empresas racionaron su crecimiento, pero redujeron su estructura en países centrales, donde el costo laboral es más caro. Ese movimiento que mencionás a nivel internacional no afectó al desarrollo de empleo, eso se ve en la capacidad de gente que se ocupó de vuelta. Es decir, quienes salen inmediatamente consiguen otro trabajo.

En el sector no hay desocupación, no hay gente que “se quedó en la calle” sino que las personas aún trabajan con oportunidades muy por encima de la media. En Argentina toda persona con capacidades trabaja, no le cuesta conseguir empleo y la demanda es superior a la oferta. Todavía el sistema educativo no alcanza a cubrir la demanda.

- ¿Qué espacio o lugar ocupa el país a nivel mundial?

- Argentina tiene capacidades propias dentro de ese contexto global, es muy reconocida por la capacidad técnica de sus profesionales. Hablamos no solo de informática o biotecnología, sino industrias culturales, ingeniería de alta calidad (producimos desde satélites hasta radares) y hay otro sector muy valioso que es el de servicios profesionales.

Tenemos una alta calidad de gestión empresarial, formada por buen nivel técnico y, porque como enfrentamos contingencias, nuestros profesionales son expertos en resolver imprevistos. Aunque parezca algo menor en Argentina, esa una cualidad muy valiosa en el mundo. La tecnología genera una cantidad de situaciones novedosas que requieren la capacidad de innovación y adaptación del argentino. En marketing también somos muy buenos.

- ¿Y puntualmente cómo ve a Mendoza?

La provincia está en un proceso de fortalecimiento, tiene empresas muy interesantes que generan su propia maduración y se van internacionalizando. No solo en el rubro informático. En servicios profesionales, Mendoza tiene muy buena formación, es una población educada, por encima de la media nacional.

Tiene material para generar talento con 8 universidades. Y hay una intención desde el gobierno local de incorporar esto a la matriz productiva, es una buena noticia para los jóvenes.

- ¿Se federaliza un poco más el sector?

- Mendoza está mejorando su posicionamiento y hay un fenómeno en todo el país, sobre todo después de la pandemia, ya que con la modalidad del teletrabajo no es necesario ir a las grandes ciudades para trabajar en estas industrias. Se está dando cada vez con más evidencia que el trabajo de las economías del conocimiento se hace federal. Sobre todo, en territorios con institutos educativos superiores.

Hay una relación muy fuerte entre estas industrias y un sistema educativo interesante. Y Mendoza tiene una ventaja para el desarrollo tecnológico: una educación primaria, secundaria y terciaria muy valorada, en la línea de avanzada de la adaptación de la educación a los nuevos tiempos, eso le da la plataforma de crecimiento. La base está, hay una buena dirección pública del sistema educativo en Mendoza, lo va adaptando y generando diversidad.

Las industrias del conocimiento necesitan dos recursos, el talento humano y la conectividad, que permite trabajar desde el país hacia cualquier parte del mundo. Nosotros enfatizamos eso cuando hablamos con los gobiernos.

Luis Galeazzi considera que Mendoza es una plaza con empresas que tecnológicas en crecimiento y con una calidad educativa interesante. Foto: José Gutierrez / Los Andes

- En octubre del 2022 se habló de un “dólar tecno”, de facilidades para traer divisas y así fomentar la exportación. ¿Ha tenido algún resultado positivo?

- Poco y nada. Argentina tiene un problema en la estabilidad de políticas públicas y de política cambiaria. Con una brecha cambiaria que fluctúa y tiene volatilidad, es difícil conocer el costo de tu producción en dólares. Nosotros nos regimos por el dólar oficial. Es un sector que paga salarios por encima de la media, el ritmo de encarecimiento del salario en dólares es muy alto, eso te crea un problema de precios porque suben los costos.

El desorden cambiario es la madre de la incertidumbre del sector. Necesitamos tener una previsibilidad de la economía, y eso es una debilidad estructural, no solo de nuestro sector. Se intentó mitigar con algunas políticas puntuales, como esta medida de 2022. Ahora se está viendo cómo se opera, pero el BCRA aún no termina de dar instrucciones claras.

El beneficio era sobre el aumento, entonces hay que ver si tenés incremental de exportaciones, y medir sobre lo anterior y hacer que tu banco tenga las instrucciones correctas... se hace una cadena burocrática complicada. Hasta que no tengamos un orden macroeconómico, seguiremos avanzando con un freno de mano, que nos demora. Y eso sin contar que es muy difícil precisar los servicios que se venden al exterior y lo hacen por fuera del Banco Central.

- En síntesis, ¿qué desafíos tiene por delante el sector?

- Primero, somos dependientes del orden macroeconómico, así que toda normalización ayudará al sector. Segundo desafío: la producción del talento con el sistema educativo, Argentina debe adaptarlo a la nueva demanda de talento. Algo ya se está haciendo, hay que revisar el sistema educativo. El tercer punto es la conectividad, Argentina debe invertir en su red de conectividad e ir hacia el 5G.

Hay emprendedores con ideas, se debe liberar la capacidad del sector privado y eso se hace con diálogo. Algo que logró la economía del conocimiento fue explicar el valor que da al país, ya que, si bien se habla mucho de la riqueza de Argentina en el campo y en el petróleo, debemos tener en claro la gran riqueza mental que tenemos. Entre otros temas, el viernes vimos varias novedades educativas del país, y es necesario poner en valor la actividad que hay.

Luis Galeazzi y Argencon

Galeazzi es contador de profesión, pero también ha sido gerente y director de distintas empresas del sector tecnológico. Fue profesor en la Universidad Austral de Política de Empresas. Hace siete años, en 2016, se vinculó con Argencon, y hoy es el director ejecutivo de la entidad.

Esa cámara es la primera entidad del país que nuclea a las empresas de la economía del conocimiento. Argencon trabaja para generar las condiciones que favorezcan el desarrollo del sector y la formación de talento digital, además de promover el crecimiento de las exportaciones y el posicionamiento de Argentina como líder en la prestación de servicios del conocimiento a nivel global.