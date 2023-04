Estos son los rubros más elegidos por los emprendedores en el 2023

Cada año cambian los rubros que eligen los emprendedores para salir al mercado a ofrecer sus productos o servicios y así como en 2021 el ejercicio físico estaba al tope de las preferencias, en este 2023 cambiaron rotundamente y hay nuevos rubros que acaparan la atención.

Este año la economía del conocimiento, el desarrollo de software, industrias creativas y las finanzas, son los sectores que acaparan la atención de los innovadores en la Argentina.

Los datos surgen de un relevamiento que realizó la asociación privada que nuclea a 40.000 emprendedores argentinos, ASEA.

De acuerdo a la Asociación de Emprendedores de Argentina cada año cambian los rubros más elegidos por este colectivo de innovadores que proyectan brindar sus propios productos o servicios a la sociedad.

Por otra parte, un informe de la herramienta de facturación Allegra.com indicó que “en la Argentina hay aproximadamente 1,6 millón de emprendimientos, que aportan al 70% del empleo formal del país”.

Precisó que “se abocan principalmente al comercio minorista, la gastronomí­a e indumentaria, aunque el rubro de tecnologí­a se encuentra cada vez más presente

Las opciones más elegidas

En 2021 los emprendimientos más rentados eran áreas vinculadas al ejercicio físico o el sector de la alimentación saludable, según las plataformas online Negocios Rentables en Argentina y Tiendanube.

En el 2022 fue el turno del rubro gastronómico con comida casera y envíos a domicilios, con una fuerte participación de las redes sociales para difundir las marcas y sus productos e interactuar con los clientes.

En cambio en este 2023 “el sector de la economía del conocimiento va ganando terreno no solo por ser un generador de divisas y riqueza sino también por el dinamizador de la productividad de otros sectores como el agro, finanzas, la energí­a e hidrocarburos, la salud, entre otros”, dijo a Télam el director ejecutivo de ASEA, Patricio Gigli.

“Argentina es reconocida por la potencia de sus empresas unicornio de tecnologí­a como también por una nueva legión de startups que están revolucionando el mundo la salud, las finanzas, el agro, la energía, el medio ambiente, la gestión del talento y otros campos”, agregó.

Como se financian los emprendedores

En cuanto a la fuentes de financiamiento más recurridas por quienes encaran un emprendimiento, sin distinción de género, el referente de ASEA explica que depende del crecimiento de las empresas en sus distintos estadíos.

En las etapas iniciales, los emprendimientos se fondean en general con recursos propios (amigos y familia), de terceros (inversores) o con financiamiento público bajo el formato de aportes no reembolsables a través de los organismos de gobierno.

Agregó que en el caso de los emprendimientos tradicionales acuden a financiamiento bancario en distintos formatos o al apoyo de sociedades con rondas de inversión o capitalización.

“Argentina ha ido madurando su ecosistema de financiamiento para empresas dinámicas y basadas en tecnología y hoy ya tiene un ecosistema de aceleradoras y fondos”, señaló Gigli.

No obstante, los emprendimientos no son ajenos a la realidad económica en la que se insertan, por ello “las principales dificultades están en el contexto macro (inflación y tipos de cambio entre otros problemas), en regulaciones que muchas veces complican la tarea del día a día, la superposición de impuestos nacionales, provinciales y locales, las dificultades para contratar empleados”.