Levantan parcialmente el cepo para que las pymes puedan pagar importaciones

Unas 10.000 empresas con deudas con el exterior por hasta U$S 500.000 podrán acceder al mercado de cambios para cancelar sus obligaciones por importaciones desde el 1° de febrero, informó este jueves el Banco Central en un comunicado de prensa.

La habilitación alcanza al 80% del universo de MiPyMEs y estarán autorizadas a cancelar sus deudas en los próximos tres meses.

El Banco Central indicó que esta medida se tomó en virtud de: haberse completado el Padrón de Deuda Comercial con el exterior, la acumulación de reservas internacionales durante las últimas semanas, y la alta aceptación de los BOPREAL Serie 1.

El padrón, cuya inscripción cerró ayer, registró un total de deudas por U$S 42.600 millones, luego de descontar U$S 8.500 millones canceladas sin acceso al mercado de cambios. Según el BCRA “el análisis de la información registrada reveló una alta atomización de la deuda”.

Las empresas MiPyMEs cuyas deudas comerciales superen los U$S 500.000 tendrán acceso prioritario al bono de tramo corto BOPREAL Serie 2, con flujos de amortización en dólares entre julio de 2024 y junio de 2025. Foto: Imagen ilustrativa - Orlando Pelichotti / Los Andes

En consecuencia, se resolvió “proveer una alternativa que intente resolver completamente esta situación crítica para cerca de 10.000 empresas, dentro de las cuales más de 5.100 son micro pymes, cerca de 3.900 pequeñas y cerca de 1.000 medianas, representando casi un 80% del universo total de MiPyMEs y más del 70% del total de empresas registradas en el padrón”.

De acuerdo al cronograma establecido, las empresas que califiquen dentro del segmento MiPyME con deudas registradas en el padrón por hasta U$S 500.000 tendrán acceso al Mercado Libre de Cambios para saldar sus deudas comerciales con el exterior entre febrero y abril de 2024. A partir del 10 de febrero próximo podrán acceder por un máximo temporal de hasta U$S 50.000, a partir del 10 de marzo próximo podrán acceder por un adicional de U$S100.000 y a partir del 10 de abril por el monto restante de su deuda registrada.

Asimismo, el resto de las empresas MiPyMEs cuyas deudas comerciales superen los U$S 500.000 tendrán acceso prioritario al bono de tramo corto BOPREAL Serie 2, con flujos de amortización en dólares entre julio de 2024 y junio de 2025.

Los BOPREAL Serie 2 se ofrecerán por un monto máximo de hasta VN U$S 2.000 millones y los BOPREAL Serie 3 se ofrecerán por un monto máximo de hasta VN U$S 3.000 millones. Las convocatorias para suscribir estos instrumentos tendrán lugar durante el mes de febrero.

Por otro lado, el BCRA informó que la quinta licitación de los BOPREAL Serie 1, registró un récord de participación con 690 empresas a las que se les adjudicó un total de VN U$S 2.454 millones. De esta forma, el monto agregado suscripto del BOPREAL Serie 1 hasta la fecha es de VN U$S 4.096 millones, quedando disponible un monto remanente de BOPREAL Serie 1 por hasta VN U$S 904 millones.