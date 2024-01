Después de un inicio flojo, hubo una sensible mejora en la suscripción de BOPREAL

La tercera licitación de BOPREAL recibió suscripciones por U$S 1.179 millones que resultó una sensible suba respecto de las dos operaciones anteriores que habían dejado adhesiones por U$S 60 y U$S 57 millones.

La subasta era fundamental para encarrilar definitivamente el programa que la conducción del Banco Central delineó para regularizar el balance de la entidad.

Cabe recordar que los importadores ya verificaron deudas por un total de U$S 21.000 millones.

Tras dos licitaciones fallidas, la autoridad monetaria reformuló algunos aspectos del título, extendió el plazo de inscripción en el registro de deuda de importación y de esta forma se alcanzó este resultado.

El BCRA precisó que fueron adjudicadas la totalidad de las ofertas recibidas acumulando así un total de U$S 1.304 millones.

“El incremento en la demanda comienza a poner de manifiesto el valor del instrumento como un mecanismo ordenador para resolver la histórica crisis de faltante de divisas internacionales y hacer frente a las deudas comerciales por la importación de bienes y servicios acumuladas al 12 de diciembre de 2023″, afirmó el Banco Central en un comunicado.

Asimismo anticipó que “durante el transcurso de este mes se realizarán nuevos llamados a licitación de la misma especie hasta agotar el máximo nivel posible de emisión de la serie 1 por hasta VN U$S 5.000 millones.