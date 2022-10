Las ventas de bicicletas se frenaron, pero las reparaciones sostienen la actividad

El proceso comenzó a darse de modo paulatino y el número de personas que usa la bicicleta como un medio de transporte, y no sólo para un paseo de fin de semana o para practicar un deporte, fue creciendo en los últimos años. Y como sucedió con tantas cosas, la pandemia aceleró esta tendencia, que parece haberse instalado. De ahí que, si bien las ventas no se sostienen en el nivel de 2020, las bicicleterías no se han visto tan afectadas como otros rubros; en particular las que también realizan reparaciones.

Cuando se empezaron a retomar las actividades, pero los casos de Covid se mantenían altos, muchas personas preferían ir a trabajar caminando o en bicicletas. La extensión de la red de ciclovías en toda la provincia favoreció esta posibilidad. Y quienes descubrieron que podían movilizarse rápido y reducir sus costos de movilidad, además de practicar ejercicio y contribuir a un ambiente más saludable, continuaron usando la bici para sus actividades cotidianas.

Flavia, de Ambrosi Bicicletas, señaló que durante la pandemia hubo un boom y que, si bien ahora se está volviendo a la normalidad, la elección de este medio de movilidad sigue siendo alta. Aunque no tenía las estadísticas disponibles, estimó que, hasta ahora, las ventas vienen más o menos como el año pasado.

De todos modos, detalló que el rubro tiene meses de menor movimiento -los del invierno- y que a partir de la primavera empieza a repuntar, por lo que recién en el verano podrán tener un poco más claro el panorama. Asimismo, reconoció que se percibe la recesión, porque a la gente le está costando un poco más acceder a los productos. De hecho, con lo que más trabajan es con los planes Ahora, que permiten comprar en cuotas fijas.

El sostenimiento de las ventas, comentó Flavia, se vincula a gente que se inicia en el uso de esta movilidad o en la práctica de un deporte, como también en la renovación. Hay personas, explicó, que compran un producto de gama inicial o media, y cuando empiezan a salir con un grupo o a entrenar, buscan renovar los componentes para tener un mejor equipamiento. Entre las principales elecciones de los compradores, expresó, están las bicicletas de paseo, las de gama media para practicar mountain bike, las para niños.

En el relevamiento que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizó de las ventas minoristas por el Día de la Niñez, todos los rubros tuvieron una caída en comparación con la misma celebración de 2021 -que alcanzó el -6,9% en el caso de Indumentaria y -5,9% en Calzado-, excepto Juguetería y Rodados, que trepó un 10,4% con respecto al tercer domingo de agosto del año pasado.

Martín, de La Jungla Bicicletas, indicó que la gente sigue andando mucho en bicicleta, porque le quedó la costumbre después de la pandemia, pero también porque, por el aumento del precio de los combustibles, muchos eligen esta movilidad para ir a trabajar o hacer ciertos trámites y dejan el auto para otras actividades. Sin embargo, las ventas están por debajo de las de 2019, por la situación económica.

Recordó que el de las bicicletas fue uno de los pocos rubros que no se vio afectado por la pandemia, sino más bien, al contrario, hubo varias personas que empezaron a salir en bicicleta, que antes no lo hacían. Pero ahora, el flujo de ventas no es el óptimo. En cambio, sí es fuerte el movimiento de reparaciones en el taller.

Diego Vera, de Bicicletas Evolution, sostiene que las ventas han estado bastante flojas todo el año y que las perspectivas son complicadas por las dificultades para importar y la economía. De hecho, indicó que en 2021, que todavía se estaba en pandemia, se vendieron más bicicletas. Como a la gente “le está costando llegar”, eligen mucho las 12 cuotas. Sobre eso, detalla que, en un momento, los compradores optaban por 24 cuotas, porque el interés era el mismo para 12 que para 18 o 24, mientras ahora, cuando se cancela en un año, la tasa es del 25% y, cuando se extiende a dos, se eleva al 45%.

En cuanto a las bicicletas más elegidas, Vera sostuvo que son las rodado 29, porque las 26 han dejado de existir, y que el precio puede partir de los $50 a $70 mil y llegar a los $200 mil. Asimismo, señaló que el cepo a las importaciones les está afectando fuertemente, porque no hay marcas, colores, talles, no sólo de bicicletas, sino de repuestos también.

Desde Ambrosi, Flavia indicó que hay momentos en que cuesta más conseguir ciertos productos, como está sucediendo ahora, que pueden acceder a algunos sin dificultad, pero a otros no. Es que, si bien algunas bicicletas ya vienen ensambladas de fábrica, otras las arman ellos, con las piezas que adquieren por separado. Además, comentó que los proveedores se demoran un poco más en cotizar, a la espera de lo que sucede con los precios.

También Martín, de La Jungla, coincidió en que las trabas a las importaciones les complican un poco el trabajo, ya que si bien consiguen repuestos para la mayoría de las bicicletas estándar, cuando se trata de algún elemento más específico o de una bicicleta que necesita piezas que se deben traer de afuera, porque no se fabrican en el país, no pueden comprarlo en las distribuidoras locales. En esos casos, ellos mismos -o el cliente- deben importarlo.

En La Jungla, detalló, tienen bicicletas de montaña, BMX (las que se utilizan en los skateparks) y enduro, pero hacen reparaciones de todo tipo de bicis, incluidas las playeras, urbanas y de paseo, que, insistió es la actividad más fuerte para el negocio en este momento.