19 de noviembre de 2025 - 21:04

Las principales prepagas confirmaron aumentos para diciembre: de cuánto serán y en qué se basan

Hasta el momento, ocho prepagas ya definieron el incremento para diciembre. Se ajustarán los planes en sintonía con la inflación de octubre.

Las prepagas ya definieron cuánto aumentarán sus cuotas en diciembre.

El Gobierno autoriza un 9% de aumento en las prepagas
Los Andes | Redacción Economía
Las empresas de medicina prepaga ya definieron cuánto aumentarán sus cuotas a partir de diciembre, y los valores confirmados replican casi punto por punto el índice de inflación de octubre.

En tanto, con el último dato del Indec, las compañías ajustarán sus planes siguiendo la misma variación que mostró el IPC del décimo mes del año. Según las cifras oficiales, la inflación de octubre fue del 2,3%, y los principales prestadores de salud resolvieron incrementos similares.

Durante todo el año, los valores de las prepagas se movieron por encima del promedio general, especialmente en el rubro Salud, que según el organismo marcó un alza del 1,8% a nivel nacional. En el acumulado anual, el sector registra un aumento del 22,7% y una variación interanual del 28,9%.

Sin embargo, los incrementos en los valores de sus planes muestra una tendencia ya consolidada, que es de una desaceleración respecto de los meses previos en donde llegaron a duplicar los valores.

Estos costos ya quedaron cargados en la página oficial de la la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través de las cuales las empresas de medicina deben informar a sus afiliados sus aumentos del mes siguiente, dentro de un plazo de 5 días posteriores a la publicación de la inflación correspondiente.

Aumentos de principales prepagas para octubre, en línea con la inflación

  • Galeno: 2,3%.
  • Swiss Medical: 2,3%.
  • OSDE. 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la región de la Patagonia.
  • Prevención Salud: 2,3%.
  • Avalian: 2,3%.
  • Hospital Alemán: 2,3%.
  • Sociedad Italiana: 2,3%.
  • Sancor: 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Una de las empresas que le informó al Gobierno sobre los ajustes en sus valores mensuales quedó por encima de la inflación de octubre. Se trata de Accord Salud, que incrementó su valor un 2,4% y se posiciona 0,1 puntos porcentuales por encima del IPC.

