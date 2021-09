La Nación presentará el proyecto que afectaría al sector petrolero de Mendoza

Al mediodía la atención de las provincias petroleras estará puesta en la presentación del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas; evento que se realizará en el Museo del Bicentenario y será presidido por Alberto Fernández. El ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, viajará a Buenos Aires y participará del acto, a esperas de que la iniciativa no genere un perjuicio real para Mendoza, como se especuló con los últimos trascendidos sobre la normativa.

Fuentes del Gobierno provincial aclararon que aun se desconoce cuáles serán los alcances de esta ley. Los detalles se han mantenido en hermetismo y solo se ha dado a conocer que el proyecto constaría inicialmente con 150 artículos.

Algunos trascendidos hicieron encender el alerta entre los funcionarios, en medio de la desazón ante al corpus desconocido del proyecto de ley redactado por Ariel Kogan, mano derecha del secretario de Energía de la nación, Darío Martínez. En la redacción del proyecto también participaron Demián Tupac Panigo (representante del poder ejecutivo en el directorio de YPF), y Santiago López Osornio (subsecretario de Planeamiento energético); ambos hombres que responden el ministro Martín Guzmán.

Lo que está claro, es que la iniciativa está destinada a estimular la producción y las exportaciones de hidrocarburos con beneficios impositivos y acceso parcial a divisas. Desde el Ejecutivo provincial advierten que Mendoza podría quedar fuera de estos beneficios, lo que podría provocar un desaliento para nuevos inversiones frente a otras provincias, como la de Neuquén, con el cartel de “Vaca Muerta”. En el fondo, la normativa provocaría en forma colateral una caída del empleo mendocino en el sector de los hidrocarburos.

Camino al Congreso

Omar Felix (PJ), presidente la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, explicó hace unas semanas cuáles serían los criterios que se fijarían para comenzar el tratamiento de este proyecto de ley para la promoción de la inversión. El sanrafaelino había destacado que existían dos posibilidades para su debate y que se fijaría un criterio para su tratamiento.

En primer lugar, Félix había marcado que si se planteaba el tratamiento como una discusión entre provincias, su primer ámbito sería el de la cámara de Senadores, pero si sólo avanzaba como una discusión en “materia impositiva”, iniciaría su recorrido en Diputados. Por otro lado, el legislador mendocino había señalado que la provincia deberá tener más beneficios de tipo impositivo y sumar promociones propias para que las empresas la prefieran. “No conocemos el texto. Todavía está en pocas manos de gente del Ejecutivo (Nación), pero la próxima semana se sabrán los detalles”, cerró Félix.

Hasta el momento, lo que se sabe es que el proyecto intentará generar una promoción sectorial –apelando a distintos regímenes impositivos- y no será un reemplazo para la ley 17.319 de hidrocarburos que está vigente en el país desde 1967. La iniciativa, que se ha mantenido en secreto por razones estratégicas, puede ser del interés de las provincias, pero también de las empresas que participan en la industria.

Un dato no menor es que ayer por la tarde la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, viajó a Buenos Aires para participar del acto en el Museo del Bicentenario. Según se supo, en agenda se incluyó la firma de un acuerdo para la construcción de obras de gas en distintas localidades de esa provincia. Santa Cruz produce el 10% del gas y el 14% del petróleo que se genera en el país.

Una redacción secreta

La elaboración del proyecto de ley se ha realizado con mucho sigilo, mediante consultas con los distintos actores de la cadena de producción. Según trascendidos, habría redundado la posibilidad de que las petroleras puedan acceder a una parte de los dólares generados por regalías de exportación. Además, tendrían reducciones impositivas y una promesa de estabilidad fiscal prolongada en el tiempo. También se haría una modificación en el Impuestos a los Combustibles Líquidos, que tendría una valor –como hasta 2017- porcentual no fijo y actualizable cada tres meses.

Se pensó en un régimen a 20 años con distintos esquemas de beneficios para cada sector. En el caso del petróleo, las empresas que logren incrementar su producción podrían elevar sus exportaciones y tendrían garantizada la libre disponibilidad de un porcentaje de las divisas. Fuentes oficiales indicaron que se tomaría el período entre abril de 2020 y abril pasado para determinar el punto de partida con el que se calcularán los eventuales avances en la producción.

Así, cada empresa tendría una línea de base y debería ofrecer el 80% de su producción adicional para el abastecimiento interno. En tanto, se garantizaría la exportación del 20% restante y la libre disponibilidad del 50% de las divisas que surjan de esa operación.

Por lo pronto, frente a lo poco que se sabe del proyecto y de su espíritu, fuentes del Gobierno provincial aseguraron que temen que esta ley de inversión para el sector hidocarburifero genere un perjuicio para la actividad de Mendoza, porque las características del sector en la provincia son más complejas (crudo pesado), frente a las posibilidades que ofrece Vaca Muerta en Neuquén. Más aun, cuando se ha realizado el esfuerzo para poner en marcha la actividad post pandemia, haciendo crecer las inversiones y aumentando las regalías por medio del programa Mendoza Hidrocarburos, que devuelve el 40% de lo invertido a las empresas petroleras que desarrollen proyectos en territorio provincial.

Estanislao Schilardi, director de Hidrocarburos en Mendoza, había señalado a Los Andes que en el mes de julio solicitaron información del proyecto, pero no obtuvieron respuesta. “Nunca nos acercaron el proyecto. Junto a las provincias petroleras nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi, está formado por las 10 provincias en donde se extrae petróleo), enviamos una nota a la Secretaría de Energía con observaciones, porque había algunas cosas con las que no estábamos de acuerdo, y no obtuvimos respuesta”, había contado el funcionario.

Este será el primero de los grandes anuncios en materia económica que están reservados en la agenda post electoral.