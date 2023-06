La inflación de mayo se desaceleró, pero volvió a rondar el 8%

La inflación de mayo fue de 7,8% en el promedio nacional y del 6,4% en Mendoza. Si bien el alza en los precios no se detuvo y acumula en los últimos 12 meses un incremento del 114,2% en el país y el 111,5% en la provincia, para algunos analistas el dato es positivo porque se desaceleró y rompió con una tendencia creciente.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que arrojó un promedio de incremento en mayo del 7,8% y marcó por primera vez en lo que va del año, una leve baja con respecto al mes anterior, ya que abril se había estacionado en el 8,4%.

En el caso de Mendoza, el freno al aumento de los precios fue más notorio ya que según las mediciones de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) del Ministerio de Economía mendocino, los precios se incrementaron un 6,4%, dos puntos y medio menos que en abril que fue del 8,9%.

Inflación de mayo según Indec

A diferencia de lo que ocurrió en el mes anterior, en los rubros que menos variación presentaron de un mes a otro, está alimentos y bebidas con el 5,8% en el país y el 6,5% en la provincia.

Precisamente, en esos ítems se detienen los especialistas y lo marcan como el principal componente que permitió disminuir el ritmo inflacionario.

“Alimentos y bebidas ha subido poco y es el componente que más peso tiene en el IPC. Además, está relacionado con la canasta básica y por lo tanto implica una expectativa menor de suba y que esto pueda, de alguna manera, contener el aumento de los índices de pobreza por ingreso”, explicó Raúl Mercau.

Para quien es el también docente universitario, para junio “la mayoría de los analistas piensan que también va a haber una inflación por debajo del 8%, con lo cual podríamos estar en una situación de al menos, si bien es una inflación alta, no descontrolada”, sostuvo.

Nicolás Aroma, director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza consideró que el dato de mayo “es importante porque se rompe la tendencia creciente”.

“El IPC de abril dio 8,4% y las especulaciones fueron muchas, un momento turbulento y además cuando empezás a pisar el 8% y ya no sabes cuál va a ser la inflación del mes posterior, con lo que se denomina la inercia inflacionaria, empezás a transitar un camino muy estrecho entre la inflación elevada y la hiperinflación”, declaró el economista.

Según Aroma, ahora hay que espera “por lo menos dos o tres meses, de que se repita este número (de mayo) o por lo menos que no aumente, lo que ya sería un triunfo”.

Un dibujo e inflación desbordada

Sebastián Laza, economista asesor del Ministerio de Economía mendocino también consideró positivo el freno en el aumento de los alimentos, sin embargo, no tuvo un pronóstico muy alentador para el resto del año.

“La tendencia es una inflación desbordada, va a andar todo el año oscilando entre el 7%, 8% y 9% mensual, porque es una tendencia que ya tomó la economía por todos los problemas estructurales que tiene y le va a ser muy difícil a Alberto Fernández (presidente) y Sergio Massa (ministro de Economía) bajarla porque no quieren hacer el plan de estabilización que hay que hacer”, afirmó.

Para Daniel Garro, economista de Value International Group, todo se trata de “un dibujo” del Gobierno. “En el tema alimentos es donde más ha incrementado los acuerdos (el Gobierno) para que tratar de que los precios no suban tanto” y “cuando el Indec va a buscar el precio de la harina o del pan o de lo que fuere, mete el producto que se ha acordado (Precios Justos) y no los otros que no están en acuerdos, entonces el índice te miente y la idea fue dibujarlo”

“Por otro lado, estacionalmente mayo y junio en general suelen tener números un poquito más bajos y después se acelera en julio cuando entra de lleno a jugar el aguinaldo. Hay que esperar, pero esto está claro que es un dibujo más”, añadió Garro.

La inflación y los vaivenes del dólar

En abril, con una tendencia inflacionaria creciente e impredecible, el mercado cambiario también entró en esa variante y el dólar (blue) comenzó a subir de manera estrepitosa hasta pisar los $500. En tanto el oficial se movió muy lentamente y los otros tipos de cambio casi igualaron al paralelo.

Daniel Garro sostuvo que pese a todo “sigue estando barato, con estos niveles de precios sigue estando atrasado y va a seguir subiendo y mucho más en el segundo semestre, sumado a eso, la dolarización de carteras que siempre ocurre previo a las elecciones”.

Raul Marcau consideró positivo el índice de inflación de mayo haya tenido una leve disminución y “sin duda va a tener un impacto importante sobre el dólar” porque “cuando estalló el Índice de Precios del 8,4% hubo un ataque especulativo importante. Además, el Banco Central está interviniendo en los dólares alternativos, con lo cual también deberíamos esperar en el corto plazo que se mantenga dentro del rango, $475 y $490, que se está moviendo el blue”, opinó.

Sebastián Laza también estimó que el dólar va “a seguir una tendencia parecida. El dólar y la tasa de interés acompañan la inflación. Es todo un proceso que hay que estabilizar. Es todo el mismo proceso de una economía enferma que hay que sanear para volver a moderarse y tener valores razonables”.

Por su parte, Nicolás Aroma sostuvo que “es muy importante contener la brecha y en el último mes ya hubo cierta estabilidad dentro de lo que Argentina puede llegar a presentar en estos meses, la brecha se acomodado y no se está hablando del dólar blue, lo que es una buena noticia”. “Es cierto que es el dólar marginal, que tiene bajo volumen, que no forma costo reales, pero en Argentina en términos de expectativas es un valor a mirar para ver qué está pasando con los precios, también, agregó el economista”.