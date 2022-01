La indumentaria acumuló 70% de inflación anual: ¿por qué otra vez estuvo sobre el índice general?

Así como sucedió en 2020, en 2021 el aumento de precios para la indumentaria estuvo nuevamente por encima del promedio general y fue lo que más incrementó su costo en Mendoza. Mientras que el Índice de Precios al Consumidor medido por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) estuvo en el orden del 51,8% anual, esta categoría acumuló una inflación del 70% en el mismo periodo.

¿Por qué nuevamente se dio este fenómeno? Juan Francisco Retali, comerciante y propietario de Dibujitos, tienda de indumentaria para bebés y niños, explicó que esto se ha dado por un efecto de la oferta y la demanda. Es que en 2021 hubo muchas marcas que el año pasado no produjeron o disminuyeron su capacidad porque no tenían telas o porque hubo un cierre importante de talleres. “Había poca oferta, lo que hizo que los precios se elevaran porque la demanda creció”, sintetizó.

“Vimos muchos proveedores que no encontraban talleres para producir o les costaba mucho conseguir telas porque no está ingresando mercadería al país o porque las fábricas locales son solo tres y los precios no se pueden manejar. Lo que se encontraba se compraba y los precios que ponían los talleres había que pagarlos porque había muchas alternativas”, contó el empresario.

Matías Benegas Ader, de Eva Miller, coincidió con Retali en que la falta de disponibilidad de talleres y la escasez de materia prima han sido clave para el aumento de precios. Además, anticipó que “este invierno va a ser durísimo en producción”. A eso sumó un tercer componente que influye en los costos para las marcas, que es la ocupación de un local, algo que consideró “una variable muy cara”.

Benegas Ader aclaró que el 70% de incremento de los precios no implica que las marcas estén ganando más o tengan mayor rentabilidad, sino que “lo que se está haciendo es cubrirse para que la inflación no se la coma”.

Por su parte, Claudio Dresher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), detalló que “si se toma un corto periodo, por los subsidios y programas de control de precios sobre algunos productos, la diferencia con el IPC parece grande”. Sin embargo, “si se toma la referencia con un periodo mayor de tiempo, todos los bienes industriales han tenido un aumento similar”.

A los motivos de los empresarios locales, el referente nacional añadió algunos factores internacionales de los que Argentina no es ajena. “La post pandemia está impactando a nivel mundial en diferentes formas. Los meses en los que no hubo producción de productos estratégicos para la industria. En el caso de la textil esto se vio en hilados y telas que necesitan químicos para su elaboración. A eso se le sumó el aumento del 300% de los fletes internacionales. Esto genera una escasez de productos que deriva en un aumento de precios”.

La indumentaria completó un segundo año por encima de la inflación general. - José Gutierrez / Los Andes

¿Cómo se sostiene una industria con 70% de inflación?

Los referentes de la indumentaria coincidieron en que estos elevados índices no pueden prolongarse en el tiempo. “Es imposible mantener un negocio con una inflación del 70% interanual. Uno aspira a que en algún momento se acomode, porque una inflación así es insostenible para las empresas. Más teniendo en cuenta que no se ve una corrección de la situación”, argumentó Juan Francisco Retali.

El propietario de Dibujitos sostuvo que ellos intentan absorber lo máximo posible los aumentos para que no se vea reflejado tanto en el producto final. “Lamentablemente, el consumidor está acostumbrado a que en el país hoy tenemos un precio, mañana otro y, si hoy lo encontrás, tenés que comprarlo porque se da la oportunidad y no sabés que va a pasar más adelante o si lo vas a conseguir”, declaró.

En tanto, en Eva Miller, Matías Benegas Ader comentó que han aplicado un ajuste en la relación producto mercado, con precios razonables. “Preferimos menos descuentos, pero con precios que la gente pueda pagar y a nosotros nos permita la reposición”, completó.